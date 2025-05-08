Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

К 80-летию Победы украинская ситуация уже дошла до той точки, когда особо скрывать своё истинное отношение к этому празднику уже не нужно. Поэтому — отказ от перемирия в действительно великий день. Поэтому — сотни дронов по Москве в попытках сорвать парад и запугать тех лидеров иностранных государств, которым Зеленский угрожал вполне открыто.

Global Look Press Вечный огонь в киевском Парке Вечной Славы больше не горит

8 мая во Львове — непонятный съезд каких-то обиженных, который будет создавать «спецтрибунал», но при этом, конечно же, не заметит, как экскаватором выкапывают кости тех, кого раньше хотя бы на словах уважали.

Теперь соблюдать политес и натужно класть цветочки у неоднократно залитого цементом Вечного огня в Киеве у руководства страны нет нужды. Все, кому это должно было понравиться, живут в постоянном страхе, и 9 мая в бывшем городе-герое теперь страшный день, когда лучше на улицу не выходить.

Хотя туда вообще лишний раз соваться не стоит.

Да и сам Зеленский больше не позирует с наигранной скорбью у надгробия своего деда-ветерана. Для него там пустое, ничего не значащее место. И так должно быть.

Украина должна быть именно такой, ради этого были потрачены годы, миллиарды и сотни тысяч жизней.

И в этом состоит суть событий: Победе, которую Москва отмечает парадом, противопоставляется другая победа — что ничего подобного на украинской территории уже случиться не может.

А о том, что так и будет, нынешние «победители» открыто сообщали всем желающим еще в середине нулевых, когда на форумах гремели словесные баталии, носившие программный характер. Для западноукраинских националистов уничтожение Дня Победы и памяти о Великой Отечественной было стратегической целью, полностью совпадавшей и с целями настоящих хозяев глобального проекта.

Память о войне была одной из самых мощных скреп общественного сознания украинцев, и на самом деле всем казалось, что это «не купить и не отнять». Что это действительно глубинное, святое, часть крови народа. Просто есть нюансы, которые всё копились и копились, вытесняя личный подвиг солдата куда-то под лавку, на которой горой лежат страдания Украины.

Пока он среди них не потерялся окончательно.

Совершенно адекватные, не склонные к бандеровщине люди, чьи родственники форсировали Днепр и штурмовали Берлин, отмечавшие День Победы как главный праздник, включались в «правду». Начинали оперировать стандартными мифами о зловещих политруках, кровавом НКВД, стреляющих в спину заградотрядах, бездарных полководцах и горах трупов.

Недостатка в источниках, предлагавших «узнать, как всё на самом деле», не было. Даже сам Никита Михалков своими фильмами сделал посильный вклад в эту работу, направленную на то, чтобы полностью перевернуть в общественном сознании здравое восприятие истории Великой Отечественной, её причины.

А главное — результаты, которые для нас гораздо важнее «правды о заградотрядах» и штрафбатах с половинками кирпичей вместо оружия — или с палками, как в «Цитадели». Зато теперь вот великий режиссер сетует о том, «как методично, тихо, но жестко из наших детей вытравливалась память о подвигах предков».

Вот так и вытравливалась: праздник вроде бы еще был, и с низовым народным движением власть ничего поделать еще не могла, но смысл из него уже вытек.

Что же праздновать, если получается, что весь советский период истории — сплошное преступление и мрак, наши героические деды воевали за «повторную оккупацию Украины», голод, подавление мовы и культуры, уничтожение национального самосознания? Победили нацизм? Так два тоталитарных режима были одинаковыми, и вообще они сами и договорились начать войну.

А после того, как подвиг советского солдата был маргинализирован, на его место водрузили героев Галичины и её исторический миф, раздутый, как воздушный шар. И чем дальше — тем больше он становился базовым и обязательным для тех, кто хотел что-то получить от государства.

Я прекрасно помню 9 мая в Киеве в 2019 году, когда у метро «Арсенальная» стоял решетчатый забор и в целом была создана атмосфера зверинца. Повсюду нагло улыбающиеся, уверенные в себе «активисты», оскорбляющие людей, выкрикивающие речевки. И многолюдная толпа, способная на многое, но растерянная, раздерганная, испуганная. Уже проигравшая самую главную свою битву.

Теперь на её месте будет пустота.

Никто не придёт 9 мая к солдатским могилам и не возразит народной депутатке из Львова Наталье Пипе, потребовавшей отбить с фасада уже бывшего Национального музея Великой Отечественной войны слова «Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны».

А она тонко чувствует, что это действие абсолютно соответствует украинской действительности. День, который воплощает для бандеровской Галичины страшное унижение, проигрыш, крах всех надежд и недопитое баварское, растоптан окончательно и бесповоротно.

Так чего ради нужно идти на какие-то неудобства? Наоборот, нужно идти вперёд.

Они выбрали свою сторону в истории — всегда быть вместе с врагами даже не русских, а Руси. Просто если 80 с лишним лет назад носители этой идеологии были даже не меньшинством, а вообще другим обществом, имеющим с Украиной мало чего общего, то теперь они затащили под себя всю страну, весь народ, хочет он того или нет.

Все эти «случайные» свастики, руны, «тотенкопфы» и «балкенкройцы», эсэсовские кепи и «молнии» — сознательная позиция, хотя вы это знаете и так. Раньше за такое на улице били. Теперь это знак тех, чья идея сумела одолеть миллионы надеявшихся на незыблемость своей веры. А дроны на Москву — это сообщение: никого вы не одолели, ничей хребет не сломали, мы живы и полны решимости продолжать борьбу.

Истирание братских могил солдат и офицеров Красной армии ведь тоже происходит отсюда. Мертвым говорят: вы отдали жизнь зря, вы ничего не добились, вас некому защитить — ваше дело проиграно. Бессмертные имена сброшены в помойку.

Ради этого случилось всё, что случилось. Ради этого обязательно была нужна война. Я не люблю пропагандистские штампы, однако кем-то придуманный лозунг о завершении того, что начали деды, убийственно точен.