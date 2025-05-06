Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Спикер Киевской городской военной администрации с типичной украинской фамилией Ивлев на днях пообещал разбить лицо журналисту «Свободного Радио», опубликовавшему информацию об имуществе его отца, сотрудника ТЦК. Скромный военком задекларировал в собственности жены Toyota Land Cruiser за 773 тысячи гривен, хотя официальных доходов у неё нет.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Стерненко и Игорь Смелянский

А в Донецкой области сотрудники спецслужбы задержали комбата ВСУ, который обложил данью боевые выплаты подчиненных военных. По версии следствия, командир требовал с подчиненных «откаты» за начисление им фиктивных надбавок якобы за участие в боях. Если не откатят — пойдут на передовую по-честному.

Таким образом он заработал минимум 920 тысяч гривен, но сколько на самом деле — никто не знает.

Собранные воедино, такие случаи объясняют загадочный рост числа миллионеров, задекларировавших за прошлый год, как сообщает Государственная налоговая служба Украины, 253,6 млрд гривен. Миллионеров стало на 63,5% больше, а 6,6 тысячи объявили себя таковыми впервые.

Причем преимущественно проживают они в городе Киеве, на который приходится половина всех доходов.

В другие времена отчет налоговой вызвал бы положительные эмоции: богатеет средний класс, жить становится лучше и веселее. Но, с учетом нынешних обстоятельств, в которых оказалась Украина, это симптом тяжелой болезни общества.

Как живет подавляющее большинство — регулярно фиксируют социологи. Уже в августе 2022 года около 70% украинцев констатировали, что их доходы резко упали. Годом позже социологические опросы показывали 40% таких людей, и у 31% зарплата стала ощутимо меньше. В прошлом году жаловались на жизнь более половины респондентов, а на подорожание всего — более 70%.

Иначе в условиях трехлетней войны, роста цен, постоянного падения гривны, отсутствия нормальной экономики и хронического дефицита бюджета, не способного обеспечить даже чисто военные расходы, и быть не может.

Почти 42% опрошенных могут позволить себе расходы только на еду и некоторые бытовые услуги. Около четверти украинских физлиц-предпринимателей говорят о закрытии в ближайшее время. И те, кто живет в таких условиях, составляют, так сказать, нынешнюю природную Украину.

Но откуда тогда 17 тысяч миллионеров?

А это уже совсем другая Украина, та её часть, интересы которой никак не пересекаются с первой, самой многочисленной. Те, кто получает военную ренту, кто зарабатывает на том, что хуже для подавляющего большинства.

Достаточно денег, чтобы «ни в чем себе не отказывать», имеют лишь 2,88% граждан (надо полагать, именно среди них находятся новоиспеченные миллионеры). Вряд ли можно ошибиться, если предположить, что среди этих счастливчиков оказались высокопоставленные украинские чиновники, в основной своей массе проживающие как раз в столице.

Там же — руководство ведущих государственных компаний типа «Укрпочты», глава которой Игорь Смелянский как раз на днях поведал широкой общественности, что за прошлый год получил почти 12 миллионов гривен зарплаты.

Отлично живется тем, кто сидит на бюджетных подрядах, распределении финансовой помощи, снабжает армию тем или иным способом, в общем, «укрепляет тыл», не забывая о своих личных интересах.

Даже на видео с покушением на известного «активиста» и «волонтера» Сергея Стерненко многие отметили, что зря злые языки утверждали, будто они с женой купил себе непонятно на какие деньги два новеньких «Фольксваген-Туарег». Поскольку Сережа честно выезжает из своего элитного ЖК на большом и дорогом «Рейндж Ровере» с охраной и никаких таких «Туарегов», которые подешевле, у него нет.

Общеизвестно, как поправили свое финансовое положение многие руководящие работники ТЦК. Равно как и все, кто уже не первый год промышляет сбором донатов на разные как бы благие нужды. И разного рода граждане, занимающиеся бизнесом на уклонении от мобилизации.

Фактически речь про легализацию доходов новой «шляхты», и государство сознательно идет на это потому, что попросту не в состоянии себя содержать. Ему годятся любые поступления в казну, а новые миллионеры уплатили, между прочим, 8,7 млрд гривен налогов.

И это тем более актуально в связи с тем, что Международный валютный фонд строго требует увеличить самодостаточность в финансировании госбюджета на 2026 год. В частности, через увеличение налогов и детенизацию экономики.

Вот она и детенизируется. А черни предложено умирать в окопах, защищая право шляхты и дальше пировать в своих замках. Как тут не умилиться повторению истории XVII века.

Ну а третья Украина — уехавшая — вряд ли имеет какой-то интерес воссоединяться с первыми двумя. Она работает в Европе, платит налоги за границей и вряд ли вернется. Чем дальше, тем больше эти три Украины расходятся в разные стороны, и чем собрать их воедино — никакой национальной идеи нет.

Каждый сам за себя.

В этом смысле случайное фото Зеленского с украинскими уборщицами, работающими в парламенте Чехии, очень символично. На нем тетки весело смеются и позируют со всемирно известной персоной, а ведь между ними реально пропасть.

Эти женщины — результат всех «успехов» многолетней политики, лицом которой стал человечек, одетый в похоронном псевдомилитаристском стиле. Если раньше именем нарицательным, обозначающим дешевую рабсилу из Восточной Европы, были «польский сантехник» и «албанская проститутка», то теперь это украинские уборщицы, евроинтегрировавшиеся вовсе не в том стиле, который им обещали на Майдане.

А где-то за кадром остались их мужья и сыновья, для которых встреча со своим диктатором — плохая примета. Его визиты — как напоминание, что хищные, липкие щупальца могут до них дотянуться, что удача сбежать из Украины еще не означает, что она о тебе забыла и не попытается выдернуть и перемолоть в мелкий фарш.

Да и тетки интересны только как источник денежных переводов на родину и потенциальный ресурс для «улучшения послевоенной демографии». Их личный интерес и планы на жизнь вообще не волнуют «шляхту», у которой своя собственная калькуляция.

Сравните этот раскол с когда-то существовавшим разделом на Юго-Восток и Запад и центральными областями, проявлявший себя каждые выборы. Тогда две части страны стояли на разных мировоззренческих позициях, и это было причиной существования «двух Украин».

Только политические разногласия в принципе были преодолимы и найти некий общий интерес для того, чтобы продолжать жить в одних границах, было можно. А вот нынешний разлом — уже на три части — куда глубже.

Навсегда поломав украинскую дихотомию и установив идеологическую монополию, нынешние хозяева страны действительно создали «единую нацию». Только умещается она менее чем в 3%, радостно докладывающих о полном успехе грандиозного проекта.