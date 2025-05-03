«Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше… Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству», — заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум

Став, по сути, очередным главой Белого дома, который затянул старую пластинку: «Соединенные Штаты выиграли Вторую мировую войну, а все остальные стояли в сторонке».

Обычно российские политики и эксперты реагируют на подобные заявления агрессивно. Возмущаются откровенной ложью, оскорбительной для чтящих память предков россиян. Начинают приводить цифры потерь (показывающих, на чью долю пришлась основная тяжесть войны), а также напоминать о том, что более 70% солдат европейских стран Оси и такой же процент их техники был уничтожены именно на советском фронте.

Да, Соединенные Штаты несли на себе основную тяжесть войны с японцами, но численность задействованных частей была несравнима с событиями на европейском театре.

Так, в битве за Гвадалканал участвовали 60 тысяч американских солдат, а в битве за Окинаву — около 200 тысяч. Для сравнения, в Курской битве со стороны Советского Союза принимали участие более миллиона бойцов.

Да, при этом никто не отрицает вклада США в победу — например, в тот же самый ленд-лиз. Мы помним, сколько товаров и техники приходило от американцев, сколько грузовиков на фронте были созданы на американских заводах.

Но, во-первых, это было не бесплатно, а в долг. «Америка действительно помогала, внесла свой вклад, но для нее это всегда был бизнес», — говорил в январе 2025 года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. И эти долги Советский Союз отдал.

Во-вторых, для США (в отличие от СССР) Вторая мировая не была войной за выживание. Японские войска не штурмовали Лос-Анджелес, не говоря уже о Чикаго или Вашингтоне. До Западного побережья долетали лишь японские воздушные шары с бомбами, наносящими минимальный ущерб.

Нет, для американцев это была война за мировое господство — как, собственно, и Первая мировая. И Штаты своей цели достигли.

В то время как Европа (во второй раз менее чем за 30 лет) была разрушена войной, американцы взяли под контроль развивающийся мир. Оседлали торговые и финансовые потоки, начали писать новые правила игры.

Ну и наказывать тех, кто этим правилам не хотел подчиняться — то есть Советский Союз через Холодную войну.

Не удивительно, что американские претензии на роль главных победителей встречались в России в штыки. Однако сейчас заявление Трампа не вызвало такой гневной реакции.

Да, что-то сказали депутаты. Да, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова привела в своем канале высказывания американских лидеров о роли СССР в Победе. Например слова президента США Франклина Рузвельта о том, что «русские войска уничтожили — и продолжают уничтожать — больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные Нации вместе взятые».

Относительное спокойствие, по всей видимости, объясняется несколькими моментами. Во-первых, осознанием бесполезности. Вера в то, что Соединенные Штаты являются главными победителями в войне, глубоко укоренилась в умах американцев. Причем не только при помощи заявлений политиков, но и через массовую культуру.

Нигде, ни в одном популярном голливудском фильме они не являются «подносчиками снарядов» для Советского Союза или даже для англичан. Скорее наоборот — они позиционируют тихоокеанский театр боевых действий чуть ли не как основной в войне, а если и затрагивают европейский, то опять же через принцип «мы и там победили».

Высадка в Нормандии становится главным событием войны как в военных фильмах (наподобие «Спасти рядового Райана»), так и аллюзиях (вроде «Грани Будущего»). А тезис о том, что без США Европа проиграла бы войну с нацизмом, стал доминирующим (что и показано, например, в «Человеке в Высоком замке»).

Если бы Россия контролировала западное информационное пространство, эти нарративы можно было бы разрушать. Однако сейчас все российские заявления, все обвинения в фальсификации истории слушаются и воспринимаются преимущественно внутри нашей страны.

Да, это не значит, что нарративы не нужно пытаться разрушать. Надо — хотя бы из принципа. Однако в то же время нужно понимать ограниченную эффективность подобных протестов.

Во-вторых, Москва не возражает потому, что речь идет о Трампе. Кто-то здесь, конечно, скажет о том, что Кремль не хочет лишний раз задевать эго американского лидера. Человека, от которого сейчас в значительной степени зависит скорость разрешения украинского кризиса. Однако это не совсем так.

Трампу нельзя льстить. Отчасти потому, что это стыдно для великой державы, а отчасти потому, что хозяин Белого дома воспринимает лесть как слабость. Нет, на самом деле Москва не возражает потому, что не хочет мешать Дональду Трампу разрушать трансатлантическое единство.

Целью американского президента, как известно, является «сделать Америку снова великой». И основания для этого величия он черпает не только в настоящем, но и в прошлом. Отсюда не только заявления о главной роли в Победе, но и стремление эту роль подчеркивать регулярно.

«Мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать! Пришло время снова начать праздновать наши победы!» — заявил Трамп.

И для коллективного Запада это празднование будет крайне болезненным. Ни для кого не секрет, что ЕС воспринимает Вторую Мировую войну не как схватку за право на жизнь, а как очередной европейский междусобойчик.

И для Европы 8 мая (когда была первый раз подписана капитуляция) — это скорее не День победы, а день европейского примирения.

Трамп же сейчас своими парадами и празднованиями будет поднимать со дна истории старых демонов. Не говоря уже о том, что его шаги будут, мягко говоря, осложнять отношения с Германией и Японией, которым станут напоминать об их историческом позоре.

Более того, от этого его нарратива для России будет еще одна польза.

Ряд европейских стран пытаются сейчас запустили очень сложную, но опасную многоходовку. От традиционного отождествления СССР и гитлеровской Германии (которое в их культуре уже закреплено) и отождествления СССР и России они переходят к приравниванию России к Третьему рейху.

И сейчас пытаются возродить какие-то смыслы Второй мировой для сплочения Запада перед российской угрозой. Отсюда, в частности, военный парад в Британии, в котором 5 мая примут участие украинские части.

Соответственно, нарративы Трампа перебивают эти европейские планы, вносят дополнительный раскол в коллективный Запад.

Да, эти нарративы для нас обидны и оскорбительны. И придет время, когда мы сможем с ними эффективно бороться, восстанавливая историческую справедливость. Но сейчас мы можем лишь пытаться использовать в свою пользу стремление Трампа украсть нашу Победу.