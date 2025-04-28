Чеканная формулировка императора Александра Третьего о том, что у России есть только два верных союзника — армия и флот, — уже не актуальна.

Иван Шилов ИА Регнум

Да, конечно, у России всегда была Белоруссия, надежный и верный союзник. Но после официального подтверждения участия северокорейских войск в боях на территории Курской области также можно уверенно называть нашим настоящим союзником и КНДР.

У того же императора Александра Миротворца была еще одна знаменитая фраза и, в отличие от фразы про армию и флот, документально подтвержденная. Во время визита в Петербург черногорского князя Николая он поднял тост за «единственного искреннего и верного союзника России».

И эти слова, сказанные в адрес руководителя самого маленького государства тогдашней Европы, означали не только признание чувств сербов-черногорцев к России, но и глобальное одиночество великой империи, ведь Черногория ничем не могла помочь России в случае войны.

Совсем иное дело с КНДР. Она не просто наш сосед и военный союзник. Военный союз есть у нас и с государствами ОДКБ — но Северная Корея отправила своих солдат для боевых действий в России.

Это настолько уникальная ситуация, что невозможно даже подобрать для нее исторические аналогии. Когда еще вместе с русскими на нашей земле сражались армии других государств? Всегда было ровно наоборот — против России собирались коалиции, а наши союзники (когда они были) занимались своими фронтами. Теперь все изменилось.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР был заключен в прошлом июне, во время визита Владимира Путина в Пхеньян. Уже тогда было понятно, что дело не просто в формулировках — положения о взаимопомощи присутствовали и в прежних договорах, — а в том, что отношения двух стран выходят на новый уровень.

К этому моменту КНДР уже поставляла нам снаряды. Кимы создали крупнейшую в мире по числу стволов артиллерию, и Северная Корея однозначно поддерживала Россию в противостоянии с Западом, воспринимая, в соответствие со своей идеологией, происходящее на Украине как войну с мировым империализмом.

Не абстрактным, а вполне конкретным. Ведь для северокорейцев война 1950–1953 годов стала по сути государствообразующей. Не освобождение Кореи Красной Армией в 1945-м — там предпочитают считать это заслугой основателя династии Ким Ир Сена — а именно победа в войне, названной Отечественной.

Победа — потому что в какой-то момент Северная Корея катастрофически проигрывала войну американским войскам, но благодаря помощи Китая и СССР сумела свести всё к ничьей. Тогда в Корее погибли сотни тысяч китайцев и сотни советских летчиков. Но восстановившая силы КНДР не попала в зависимость ни от одного из двух своих великих соседей.

Кимы создали огромную армию и готовились к новой войне. Ведь на юге стояли американские войска, а власти Южной Кореи не признавали существования Северной (это было взаимно).

Но пока существовал СССР, война была не актуальна. Хотя КНДР и не входила в Организацию Варшавского договора, никто в Америке не собирался проверять на прочность ни границы «мира социализма», ни советско-корейский договор.

С распадом Союза ситуация изменилась и КНДР вернулась к планам создания атомной бомбы как главной гарантии суверенитета против причуд мира по-американски.

США не собирались нападать на КНДР, но хотели остановить ядерную программу. Однако они не спешили выполнять достигнутые с Пхеньяном договоренности. Тем самым лишь укрепив Кимов в уверенности в том, что с империалистами невозможно ни о чем договориться.

И атомная бомба, как и средства ее доставки, были созданы. С помощью России или Китая? Не похоже на то: северные корейцы действительно очень самостоятельные и упорные ребята.

Ядерная бомба Кимов никому не угрожала, она была нужна лишь как гарантия от нападения на КНДР. Однако Запад упорно продолжал демонизировать Кимов, приписывая им планы превентивного удара.

На первом сроке усилил давление на Пхеньян и Дональд Трамп. Он стремился добиться денуклеаризации КНДР, что изначально было абсолютно обреченной затеей.

Ким Чен Ын никогда не откажется от бомбы и ракет, а США не собирались развязывать войну с КНДР ради принуждения ее к разоружению. Никакое давление на Пхеньян не могло ничего дать, потому что к этому моменту КНДР и так уже находилась под самыми масштабными санкциями.

Причем не чьими-то односторонними, а международными, на уровне ООН, потому что КНР и Россия поддерживали Запад при их введении. Тогда в Москве и Пекине это считали частью большой игры с Западом — и совершенно ошибочно.

После 2017-го эти санкции были еще усилены. Фактически был установлен почти полный запрет на импорт из КНДР и минимизирован экспорт. Но это никак не повлияло на позицию Кима.

Ситуация была тупиковой. Однако Трамп пиарился на ней довольно долго и даже провел несколько встреч с Кимом, чтобы потом хвастать, что тем самым он «предотвратил ядерную войну».

С тех пор КНДР ушла с первых полос мировых СМИ, вернувшись лишь в прошлом году. Потому что менее чем через два месяца после подписания договора между Путиным и Кимом Вооруженные силы Украины напали на Курскую область. И слова договора о взаимопомощи стали уже не просто словами.

Уже в конце осени корейские военные появились в Курской области и приняли участие в боях с украинскими войсками. Инициатива их отправки принадлежит самому Киму — и это утверждается не потому, что так говорится в заявлениях и комментариях северокорейских властей.

В Пхеньяне действительно сами предложили помощь Москве — потому что хотели не только продемонстрировать союзнические чувства, но и провести боевое обучение своих частей. То есть набраться опыта современной войны, которого нет ни у одной армии мира, кроме российской и украинской. Теперь этот опыт есть и у Корейской народной армии.

По западным оценкам, численность группировки КНА колеблется от 10 до 12 тысяч человек. И все признают, что они быстро учатся, а их нынешняя тактика заметно отличается от той, что была вначале.

Ким уже обещал поставить им памятник в Пхеньяне. Стоит отметить, что в столице КНДР уже есть памятник бойцам советской армии, погибшим в боях за освобождение Кореи. Это были бои с японцами в августе 1945-го.

Но и в войне 1950–1953 гг., в боях с американскими ВВС погибли несколько сотен наших летчиков. А всего через боевые действия в КНДР тогда прошли до 40 тысяч наших военных.

Долг платежом красен? Нет. Просто два соседних народа действительно являются братьями по оружию.