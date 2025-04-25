Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Это точно не тот прогноз, которым можно гордиться, но всего лишь в марте я предполагал, что маленький человек с сильно разрушенной психикой будет цепляться зубами за своё, даже если весь мир вокруг превратится в труху. Нет ни одной мерзости, на которую Зеленский не пошел бы, чтобы задержаться еще на день, неделю, месяц.

Иван Шилов ИА Регнум

И теракт, в результате которого был убит замначальника оперативного управления Генштаба ВС РФ, произошел одновременно с приземлением самолета спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Москве.

Здесь — буквальное подтверждение мысли, которую Зеленский высказал в интервью американскому журналисту Бену Шапиро: «добиться мира через силу». А какая у него есть сила? Только терроризм. С его помощью создается переговорный фон, который реально, а не на словах отражает настрой украинского правящего класса.

У них просто не осталось вариантов мира, которые можно было бы продать в качестве «перемоги». Да, делегации из Киева продолжают придерживаться надежной тактики — согласовать текст договора, а на подписание прийти с другим вариантом. Но это никак не меняет исходных позиций.

А они теперь гораздо хуже, чем были три года назад.

Объяснить украинцам, что три года они гибнут за то, чтобы максимально ухудшить условия мирного соглашения, вряд ли смогут даже пиарщики «Квартала 95». То, что было согласовано в Стамбуле 2022 года, стало недостижимой высотой. Почетной ничьи уже не будет.

Поэтому единственный шанс продлить агонию киевского режима — эскалация. Любой ценой, любыми средствами, не считаясь ни с чьими интересами, в том числе украинского народа.

Но тут возникает логичный вопрос: а что изменится, если не будет персонально Зеленского? Исчезнет ли угроза терактов, перестанут ли взрываться машины и лететь дроны? Скорее всего, нет.

Задача устранения первого лица сама по себе очень сложная, как говорят осведомленные люди, сейчас он является наиболее охраняемым лицом на планете Земля. А на ядерный удар по предполагаемому месту его нахождения, вероятно, пока никто не готов.

Но, к примеру, завтра он может тяжело заболеть или поскользнуться в ванне, а вместо него останутся те, чья жизнь лишена всяческого смысла без войны и безграничной власти, не стесненной никакими законами. Кому трудно будет найти себя где-либо в принципе.

Личный состав ГУР во главе с Кириллом Будановым, одного из главных людей страны. Весь личный состав СБУ, которая давным-давно из правоохранительного органа превратилась в диверсионный центр и пыточную. Человек, который проходил службу после 2014 года, по умолчанию имеет статус махрового эсэсовца — по принадлежности к преступной организации, во главе которой стоит натуральный питекантроп с замашками мясника.

И здесь можно только посочувствовать пенсионерам, возвращенным на службу в 2022 году.

Нельзя обойти вниманием и военную элиту, кого переломные события 2014 года вознесли на вершину мира — пускай маленького и безобразного. Нынешний командир армейского корпуса, бывший народный депутат и обладатель внушительного политического ресурса Андрей Билецкий* тогда находился в СИЗО. А теперь претендует на роль морального авторитета нации, по которому нужно сверять, что правильно, а что нет.

И таких, как он — тысячи.

Плюс, конечно же, немалый корпус тех, кто стал властью благодаря американцам, которые теперь делают невинный вид. Политики, журналисты, волонтеры, представители многочисленного «гражданского общества». Те, кто всегда вдохновлял на убийство и награждал за него.

Исчезнут ли все они, если уйдет Зеленский? Конечно, нет. Да они по большей части себя с ним не отождествляют. У них есть свои понятия чести, «преданности Украине» да и банальный расчет. Слишком многое они теряют, если исчезает их питательная среда.

А «простых людей» никто из них не жалеет. Еще в сытые и спокойные годы в начале нулевых упоротые адепты «национальной революции», выглядевшие тогда абсолютными маргиналами, жаловались на «недостаток национализма в широких народных массах». Несознательные, ленивые, трусливые обыватели, которые не хотят гореть за Украину в пламени очистительной борьбы, попросту не заслуживали права на жизнь.

Та же позиция является доминирующей в патриотической среде и теперь. Даже если её представители воюют в киевских ресторанах и получают выплаты за фиктивную службу из бюджета. Они — лучшие люди страны. Костяк той нации, которая восстанет из пепла, поскольку он — очищение.

Как-то очень неслучайно в тот же день, когда случился взрыв в Балашихе, во Львове началось варварское уничтожение мемориального комплекса «Холм Славы». Здесь находилась братская могила бойцов и командиров Красной армии, 226 индивидуальных захоронений и 24 могилы Героев Советского Союза, в том числе разведчика Николая Кузнецова.

Согласно решению минкульта Украины от 3 декабря 2024 года, это делается для «более широкого процесса очищения городского пространства от советской символики и фигур, связанных с репрессивными структурами, в частности, НКВД».

То есть «очищение» продолжается на всех уровнях (и здесь очень легко становится в общую конструкцию непрекращающаяся зачистка русского языка), а война всегда была необходимым условием, оправдывающим буквально всё. Начиналось со штрафа за гвардейскую ленту на 9 Мая, но постепенно дошло до физической зачистки всех, кто не хочет сделать Идею Нации своей личной.

К слову, в соцсетях весьма нередко можно встретить высказывания в духе: «Право голоса может иметь только тот, кто оставался с Украиной всё это время». То есть 12 миллионов за её пределами по умолчанию права голоса не имеют.

Будет ли остающееся меньшинство бороться за своё сохранение так же, как Зеленский? Очень вероятно, что да, будет. Тем более, в мире есть те, кому это напрямую выгодно. Концепцию «убей и сдохни», которую недавно озвучил один из видных представителей новой элиты, недавно главком ВСУ, а ныне посол Валерий Залужный, вполне можно считать основополагающей.

Что реально можно этому противопоставить? Уж позвольте высказать скромное мнение, поскольку приучен сразу предлагать варианты решения проблемы.

Во-первых, то, что следовало начинать делать много лет назад, — формировать новый правящий класс, теперь говорящий от имени «внешней Украины» с убедительной легитимностью. Голоса обладателей синего паспорта (чье количество сопоставимо с проголосовавшими за Зеленского в 2019 году) могут управлять страной, например, с помощью технологии блокчейн, на которой строятся криптовалюты.

Механизм базы данных позволяет организовать безопасную цифровую книгу учёта записей, фиксирующих право голоса. Реализовать его можно через чип в биометрическом паспорте, и это возможность услышать живой голос людей без манипуляций, «голосования под дулами автоматов» и фантастической социологии.

Правительство в изгнании — это старая и рабочая формула.

Во-вторых, помочь «внешней Украине» прирастать, способствуя оттоку населения, не желающего принимать участие в проекте «убей и сдохни». В этом смысле дедушка Трамп совершенно напрасно прекратил действие байденовской программы Uniting for Ukraine. И на Канаду он мог бы давить с тем, чтобы она продлила свою программу CUAET, официально закрытую в марте 2024 года.

А Венгрия и Словакия, демонстрирующие твердость позиции, могут взять на себя организацию дырок на границе.

Ну, а в-третьих, нейтрализация видных пропагандистов и главных бенефициаров войны должна стать системной работой членов коалиции, чей общий интерес — не просто какие-то куски территории, а формирование новой системы безопасности и сотрудничества в мире. Где начать стоило бы с мощных ударов по кошелькам и собственности за границей.

Ведь суперважным обстоятельством для тех, кто «продолжает борьбу», является понимание того, что в любой момент они могут выскочить из этого дурдома на виллу, купленную на имя мамы в какой-нибудь Марбелье. И тратить там денежки, поднятые на «сборах на месть», украденные из иностранной помощи или попросту струшенные с безропотных подчиненных и полученные иными путями с использованием служебного положения.

В конце концов, и такие, как Билецкий, всегда были барыгами, никогда не забывающими коммерческий интерес. Если предложить им деньги и собственность тех, до кого не дотянуться издалека, они всё сделают сами. Так отчего бы Третьему армейскому корпусу не предложить «взять власть в свои руки» вместе со сладкими активами Петра Порошенко и олигархической группы «Квартал 95»?

Ведь эта территория исторически всегда живет в одном алгоритме и всегда приходит к одному и тому же результату. В плане идей упрямые и бескомпромиссные жители Украины готовы перегрызть друг другу горло, доказывая свои бредовые иллюзии, чем посмотреть на мир и себя трезвыми глазами.

Но при этом элита Гетманщины, имея выбор между свободой или собственным богатством, всегда решительно выбирала богатство. Желательно с правом монополии.

А то, что успешно работало в XVII веке, продолжает работать и сейчас. Когда начинается дележ земли, денег, полезных ископаемых и производства водки — все идеи уходят на второй план.

*внесен в России в список экстремистов и террористов