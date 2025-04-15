Ну вот и началось — русские нападают на мусульман! Бьют мигрантов и срывают никабы с правоверных. Русский фашизм проявляет свое звериное нутро не только на Украине, но и в самой России! Примерно так должны комментировать наши недруги видео, появившиеся на днях.

Сергей Корсун ИА Регнум

На одном из них полиция проводит обыск в столичной бане «Бодрость», положив на пол с полсотни киргизских мигрантов, в на другом зафиксирована потасовка в московском метро, начавшаяся после того, как одна из пассажирок попыталась сорвать с другой никаб.

Последствия были у обеих историй. В бане задержали более двадцати человек, четырех из которых депортировали, МИД Киргизии вручил ноту российскому МИД с просьбой объяснить задержания и применение силовых методов к гражданам республики. А напавшая на мусульманку пенсионерка получила семь суток административного ареста. Но проблема никуда не делась — и что с ней делать?

В столице, как и в России в целом, есть множество заведений «только для своих» — от бойцовских клубов до ресторанов. Национальные диаспоры обрастают различной инфраструктурой, не делая различия между гражданами России и мигрантами, если, конечно, они принадлежат к своей нации.

Так появляются национальные анклавы — еще не территориальные, но уже и не незаметные. Долгое время на их существование закрывали глаза, в том числе и из-за коррупции, но в последние годы власти пытаются навести порядок в вопросах миграции и самом мигрантском мире.

Отсюда и рейды, и задержания, и депортации — вскрывается часть давно существовавшего легального, полулегального и совсем нелегального мира. Бить лежащих на полу киргизов, конечно, плохо, но вот только откуда силовикам знать, кто ходит в «Бодрость» — мирные трудяги или вербовщики террористов? Преувеличение? Увы, нет — настолько все запущено в мире мигрантов.

А в истории с никабом в метро — почему наказали только напавшую пенсионерку? А спутник женщины в никабе, который набросился на пассажирку? А сама никабоносительница? Нет, никабы у нас формально не запрещены, но все же понимают, что их ношение в общественном месте по сути является провокацией.

В исламской стране нормальному приезжему не придет в голову разгуливать по улицам в мини-юбке, а в России можно бросать вызов местным традициям, в число которых не входит никаб. Это если даже не напоминать про теракты, которые устраивали «шахидки».

В спорах о мигрантах часто звучит аргумент «мы же сами их позвали в Россию, у нас нехватка рабочих рук». Да, мигрантской проблеме уже три десятилетия. Но, решая (и то тут можно спорить, насколько эффективно) одни проблемы, она порождает другие, еще большие и куда более опасные.

Наши граждане недовольны постоянным ростом числа мигрантов, и если он не отражается в конкретных цифрах контролирующих ведомств, то лишь потому, что многие из мигрантов уже стали гражданами России, а другие проживают нелегально.

Мигрантская проблема назрела и перезрела. Не говоря уже о том, что она связана с преступностью, вплоть до терроризма, она провоцирует рост межнационального и межрелигиозного напряжения. То есть того, что единственное способно вызвать смуту и даже развалить Россию.

Ведь что больше всего раздражает коренное население в мигрантах? Иной уклад жизни, поведения, отношение к России как к территории охоты, где все можно (да, в этом огромная вина и наших жадных коммерсантов, и продажных чиновников), круговая порука (когда диаспоры продвигают своих на теплые места и «решают проблемы»).

Все это приводит к разочарованию русских во власти, в государстве, в самом русском народе. То есть является прямым путем к гибели.

К тому же ставка на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни остается одной из основных у наших врагов — как западных, так и среди части «революционной эмиграции», мечтающей не просто снести «режим Путина», но и «деколонизировать Россию».

Конечно, ничего у них не получится, но нам нельзя затягивать с уже начатым лечением запущенной болезни.