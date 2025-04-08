Глобальная торговая война, объявленная Америкой всему миру, чаще всего оценивается просто как прихоть Дональда Трампа — президент США решил изменить правила игры в торговле Америки с миром, пусть и ценой мирового экономического кризиса.

Иван Шилов ИА Регнум

Он верит в свой план, и теперь все зависит от того, удастся ли ему прогнуть большинство крупных стран мира или развернется экономический кризис, который захватит США и весь остальной мир. Глобальный кризис в итоге приведет к перестройке всей мировой торгово-финансовой системы, и глобализация уйдет в прошлое.

Но подобное противопоставление как минимум некорректно. Потому что глобализация умрет в любом случае. Точнее, она уже умирает, и трамповская торговая революция стала как раз следствием этого процесса, а не его причиной.

Модель глобального доминирования США, основанного на военной мощи, долларе как мировой торговой и резервной валюте, не имеет будущего. Она могла быть успешной только при бесконечном поступательном победном шествии глобализации по-англосаксонски.

То есть такой модели глобализации, в которой коллективный Запад (с англосаксонским ядром) контролирует мировую финансовую систему и торговлю, а также является военно-политическим гегемоном, способным подавлять все попытки консолидации альтернативных центров силы (или хотя бы управлять всеми значимыми конфликтами).

Эта модель не работает. Не потому, что Россия бросила военный вызов или Китай стал торговой державой номер один, а потому, что сама идея «мирового правительства» — не только как коллективного руководства, но и управления всем миропорядком из США, которые должны были «пасти народы», — провалилась.

Хотя мир и стал невообразимо единым и взаимозависимым, его сложность и разнообразие оказались куда выше возможностей глобализаторов, и продолжение строительства вавилонской башни стало опасно для них самих.

В любой момент она могла обрушится на их же головы. И хотя вполне можно было пытаться оттягивать конец еще несколько лет, Трамп и часть американской глобальной элиты решили не рисковать. Они нанесли упреждающий удар, обвалив недостроенную Вавилонскую башню.

Это падение, по их замыслу, должно не похоронить США, а, напротив, усилить их. Вот только это будут не «США — глобальный гегемон и центр управления миром», а США как самая сильная в мире держава. Трамп добивает глобализацию ради спасения США как национального государства. И не остановится на этом пути.

Сейчас невозможно предсказать ход событий, зато куда уверенней можно говорить об их итоге.

Будет ли затяжной глобальный экономический кризис или все ограничится падением финансовых рынков и спадом мировой торговли с ее дальнейшей перестройкой? Куда более вероятен второй вариант.

Начнется ли в США экономическая рецессия, перерастающая в депрессию, которая спровоцирует внутриполитический кризис, вплоть до распада государства, или Штаты сумеют перестроить свой торговый баланс, перейдут к новой индустриализации и сохранят статус доллара как мировой резервной валюты? И тут второй вариант представляется более реальным в среднесрочной перспективе.

Однако над США все равно будет нависать огромный долг и проблема дедолларизации мировой экономики. Торговая война — успешная или не очень — в любом случае ускорит процесс формирования глобальной альтернативы доллару.

Будет ли это юань или специально созданная (БРИКС или паназиатская) расчетная единица, непонятно, но уменьшение американо-китайского товарооборота и общее разделение экономик двух крупнейших стран мира будет сочетаться с созданием отдельных торгово-финансовых систем Запада и Востока.

Поляризация мира ускорится, но она будет идти не только вокруг США и Китая, но и за счет усиления нескольких региональных центров силы (объединений), которые будут пытаться играть на два полюса.

США, конечно, хотят сохранить доминирование доллара, но после похорон глобализации его невозможно будет поддерживать долго. Доллар, конечно, еще какое-то заметное время будет оставаться главной мировой резервной и торговой валютой, но со все более уменьшающейся долей.

Неизбежное сокращение военного доминирования Америки в мире — а это одна из ключевых идей Трампа и трампистов — также приведет к уменьшению значения доллара.

Штаты, конечно, сэкономят триллионы на отказе от претензий на глобальную гегемонию, но в конечном итоге потеряют контроль над всей мировой финансовой системой, которая будет фрагментироваться.

То есть Трамп (точнее, продолжение его курса в ближайшее десятилетие) в итоге оставит США без военного доминирования и доллара как глобального оружия? Да. Но это не будет поражением Америки. Это будет ее спасением и восстановлением как национального государства, то есть сильнейшей державы в мире (а позже — только в Западном полушарии).

Претензии на мировое господство оказались несостоятельными и в финансовом, и в военном, и в геополитическом смысле. И часть американской элиты решила отказаться от США как наднациональной империи, нацеленной на мировую гегемонию, в пользу США как империи обычного, классического типа.

Если подобный сценарий кажется нереалистичным, то можно представить альтернативу ему. Она точно не понравится американцам, да и для остального мира несет повышенные риски.

Альтернативой торговой войне Трампа является возвращение Америки к попыткам удержать свою ускользающую гегемонию. А это в итоге приведет к тому, что страна просто надорвется внутри себя (и распадется на части), но перед тем еще и будет провоцировать Китай на военный конфликт. То есть действовать согласно «ловушке Фукидида», когда уходящий гегемон пытается остановить набирающего силу.

Вот только в ядерный век эти попытки могут закончиться глобальной катастрофой. Непоправимой, в отличие от любого обвала на финансовых рынках и в мировой торговле.

Между войной и миром Трамп выбрал войну. Вот только под «миром» нужно понимать претензии на мировое господство, которые неизбежно привели бы к войне, а под «войной» — торговую войну с помощью тарифов.