Владимир Зеленский хотел подарить Трампу чемпионский пояс боксера Усика, но после скандала в Белом доме не успел его вручить президенту. Пояс не пропал — сотрудники Трампа забрали его и положили к другим подаркам шефу.

Иван Шилов ИА Регнум

А Владимир Путин выбрал другой способ передать подарок — он отдал портрет президента приехавшему в Москву посланнику Трампа Уиткоффу. Этот портрет, в отличие от вызвавшего его недовольство портрета в сенате штата Колорадо, наверняка понравится хозяину Белого дома. Тем более если подтвердятся слухи о том, что автором холста является по-трамповски китчевый Никас Сафронов.

Некоторые американские СМИ теперь даже считают, что Зеленский неправильно выбрал приоритеты дарения подарков. Нужно было начать с чемпионского пояса, вместо того чтобы демонстрировать Трампу фотографии украинских военнопленных, изможденных в русских тюрьмах.

Впрочем, Зеленский сделал ровно то, что и хотел. Он думал вызвать у Трампа гнев на «русских садистов», а потом подарить ему чемпионский пояс как человеку, который должен победить Путина (ведь он, как все время повторяет Зеленский, «очень боится Трампа»).

То, что всё пошло не так, не проблема Зеленского — просто Трамп относится к украинскому лидеру как к человеку, на которого уже потрачено без толку очень много денег. И больше ничего ему давать нельзя. Наоборот, нужно попытаться получить обратно хоть что-то. Но не настолько символическое, как пояс чемпиона.

На самом деле Зеленский с радостью тоже подарил бы Трампу картину — и мы даже знаем какую. На появившейся на этой неделе фотографии украинского президента в его официальной резиденции он позирует у полотна, изображающего горящий московский Кремль.

Этот сюжет, ставший популярным на Украине после 2014-го года, вдохновляет Зеленского, и он, конечно, хотел бы, чтобы Трамп разделил его чувства. Но дарить подобную картину на официальной встрече все-таки совсем уже провокационно и глупо — это понимают даже в Киеве. Хотя наверняка думали о таком ходе, особенно когда увидели недавний подарок Трампу от Биньямина Нетаньяху.

Нет, Нетаньяху не подарил Трампу картину пожара на Храмовой горе, хотя в Израиле многие фанатики (в том числе из министров и депутатов) и мечтают уничтожить мечеть Аль-Акса и «Купол над скалой», чтобы возвести третий еврейский храм.

Подобный подарок с радостью принял бы, например, трамповский министр обороны Пит Хегсет, который еще несколько лет назад заявлял, что «не видит причины, по которой чудо восстановления третьего храма было бы невозможно». А ведь для этого строительства нужно «всего лишь» снести исламские святыни, то есть объявить открытую войну всей двухмиллиардной мусульманской умме.

Строительство третьего храма связано в еврейской вере с приходом мессии, то есть того, кто является антихристом для христиан. То есть Хегсет мечтает о конце света?

Да, потому что он принадлежит — как и очень многие в американской элите — к той части евангелистов (бывших в ХVII веке основателями колоний в Америке), которых называют христианскими сионистами: для них приход мессии-машиаха (антихриста) откроет путь к второму пришествию Христа. Они не готовы отказать Израилю в поддержке: для них ведь и сама Америка — это «новый Израиль».

Но Нетаньяху привез Трампу не картину, а пейджер — да не простой, а позолоченный. Вставленный в срез дерева пейджер снабжен табличкой, адресованной лично Дональду, «нашему величайшему друг и союзнику», а на экране устройства видна надпись «нажать двумя руками».

Это отсыл к прошлогодней операции против ливанской «Хезболлы», которой израильтяне тайно поставили тысячи заминированных пейджеров. Когда взрывчатка была активирована, погибли десятки и были ранены тысячи людей — так Израиль готовился к вторжению в Ливан.

То есть Трампу подарили символ орудия убийства, и президент США в ответ назвал это «грандиозной операцией», а Нетаньяху — «великим лидером».

Но что позволено Биби, не позволено Зеле, хотя в киевской элите многие на полном серьезе считают Украину «вторым Израилем», как минимум по своему значению для США.

Точнее, считали. Потому что теперь уже даже им должно быть понятно, что Америка не собирается приравнивать свои интересы к украинским, как это происходит в случае с израильскими.

Впрочем, и тут есть свои пределы — уж больно далеко зашел Нетаньяху как в геноциде палестинцев Газы, так и в оккупации части Ливана и Сирии.

Несмотря на наличие целого ряда евангелистов в близком окружении Трампа, сам президент, как человек практически неверующий, хотя на словах и поддерживает совершенно безумные и нереализуемые идеи выселения палестинцев из Газы, не собирается ради расширения Израиля провоцировать весь исламский мир. Он все-таки хочет найти некий компромисс. Как и в случае с Россией и Украиной.

Только если в нашем случае Трамп готов принудить Киев к потерям, то в случае с Израилем компромисс должен быть точно не в ущерб ему. Потому что Израиль для Трампа — пусть сложный, но актив (в силу в том числе и наличия наднациональных элит), а Украина — однозначный пассив, сулящий лишь новые убытки и мешающий заключать разнообразные геополитические сделки с Россией.

Поэтому ни чемпионский пояс, ни картина горящей Москвы — как, впрочем, и картина горящей Аль-Аксы — Трампа не вдохновит. В отличие от собственного портрета, подаренного Путиным: на себя любимого Трампу смотреть всегда приятно.