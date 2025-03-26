Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Упорное нежелание украинского руководства отказываться от проигранной войны и новый вал призывов «держаться во что бы то ни стало» привычно укладывается для нас в описанный многочисленными экспертами «культ смерти».

Иван Шилов ИА Регнум

Вот не любят люди жить — только страдать и умирать, бесконечно оплакивая погибших. А любые проявления смерти раздувают в какой-то пугающий креатив — от рекламного ролика гробов «купи два, а третий в подарок» до похорон погибших военных с шеренгами стоящих на коленях людей.

Российские комментаторы привыкли укладывать все выбивающиеся из своего представления о нормальности случаи в этот самый «культ смерти». Радость от чьей-то гибели, бурно проявляющуюся в соцсетях. Пытки военнопленных. Кладбища, разукрашенные флагами, как на праздник.

Или вспомните тот нашумевший ролик, где бледная девушка в веночке из цветов отрезала «врагу» голову серпом.

На первый взгляд, логика стройная.

Леденящий душу культ голодомора с траурными мероприятиями, свечками в окнах, бесконечными мемориалами даже там, где никто не голодал. Бесконечные страдания о тех, кого сто лет назад расстреляло «кровавое энкаведе», но никогда — о том, как себя чувствуют живые люди.

В календаре Украины — больше 50 траурных дат, включая, конечно, «День героев небесной сотни». Курс украинской литературы для школьников — беспросветный мрак: страдания и смерть, особенно у Тараса Шевченко, который местами ей просто упивается.

Героев поэмы «Причинна» поэт «убивает» просто так. Дивчина утопилась, думая, что её казак где-то сгинул, а он возвращается, чтобы узнать об этом и убиться головой об дуб: «Такая ее доля…». Родных сестер заранее похоронил. Несчастную Катерину, родившую от российского солдата, засунул в прорубь.

Его герои не рефлексируют — как и автор. Поэтому и Пётр I у него «распинал Украину», а Екатерина II «доконала вдову-сиротину».

«Не щадятъ, какъ моръ, лихіе Ни годовъ, ни роду: Кровь полячки и жидовки Рядомъ льется въ воду. Ни калѣки, ни младенца, Ни слѣпца больного Не осталось — не избѣгли часа рокового», — это поэма «Гайдамаки» в издании 1882 года.

Примерно с таким же упоением обсуждалась трагедия в Одессе, когда 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов заживо сгорели люди. Для части украинского общества это стало поводом появления многочисленных шуток про «шашлык по-одесски» и «жареных колорадов» — от «колорадской ленточки», оранжево-черной.

В меню тематического бандеровского ресторана «Криївка» во Львове были такие блюда, как «Кровь москаля», мясо «Жорик, хенде хох», «Ужин лесного гауляйтера», овощи «Будни вермахта».

Под какие-то сиюминутно популярные события тут же появлялся людоедский ответ, типа «Крови русскоязычных младенцев». А самым известным событием в Буче стала даже не «резня», из которой устроили международное политическое шоу, а видео блогера Дениса Кузьменко, который вытащил из танка кость, заявил, что это — русский солдат, сварил и съел.

Танк, правда, был украинский, а в котелке свинина, но многие украинцы поверили и очень одобрили.

Вот и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук не так давно писал, что «именно Зеленский окончательно сделал культ смерти государственной идеологией, которая перечеркивает мирное существование Украины в принципе».

Однако же никакого культа смерти не существует.

Украинцы по своей природе — очень жизнелюбивые люди, чуждые каких-либо ограничений в еде и питье (отчего весьма нерелигиозны), когда-то — большие любители попеть песен за столом. Их тянет к земле, традиции каждый год сажать трижды не нужную никому картошку и бурячки неистребимы.

Да, в принципе, даже по массовому бегству людей через границу и теперь известной во всех уголках планеты «бусификации» должно быть понятно, что основная масса совсем не горит желанием умирать — и после этого «жить вечно». Даже самые яростные противники капитуляций, как правило, «нужнее в тылу», имеют надежную бронь или имитируют воинскую службу.

А умирать отравляют других, объясняя с помощью пропаганды, что это важно, почетно и даже полезно.

То, что все принимают за культ смерти — на самом деле тщательно выращенный культ жертвы. Даже Зеленский, не заслуживающий двух упоминаний в одном тексте, эксплуатирует именно его: невинная Украина, погруженная в мирное созидание и развитие демократии, в очередной раз растоптана жестоким соседом. Ни за что. Из лютой ненависти.

Она страдает: дайте денег.

Почему на Украине диктатура, цензура, пытки политзаключенных, разруха и повальное воровство? Потому, что в этом виноват москаль; «русский след», случись что, начинают искать первым. Если бы этот вечный враг всё время не лез — жили бы иначе, тут сомнений быть не может.

Начиная с конца 1980-х годов (а на полную катушку — уже при Ющенко) американские специалисты прокачивали тему голода 30-х именно в контексте жертвы: украинцев целенаправленно убивали по национальному признаку. А в развитие была предложена концепция «постгеноцидного общества».

Почему у нас всё из рук валится и ничего нормально сделать не можем? Потому, что лучших уморили голодом, душили и топтали всё светлое и доброе, что было в народе.

Да и наш любимый Тарас Григорьевич — тоже писал свои стихи, будучи вечно обиженным на всех вокруг. Тщательно лелеял все свои комплексы бывшего крепостного, выливая в откровения о том, как проклятая империя уничтожала украинские вольности.

Он ведь и в ссылку был отправлен не за политику, а за то, что позволил себе личные оскорбления в адрес царицы. Нажил на солдатчине ревматизм за бытовое хамство, а в памяти потомков остался жертвой режима.

Его культ (опять культ!) был окончательно создан в советский период, когда обиды Шевченко гармонично ложились в историческую концепцию, где угнетенный народ страдал под пятой мрачного царизма. В общем-то и вся история Украины описывалась как бесконечная череда казацко-крестьянских восстаний против поляков, делавших что?

Правильно, угнетавших украинцев.

Соответственно, новая концепция уже независимой Украины слеплена на том, как угнетенный народ страдал под пятой мрачного большевизма. Всех расстреляли, сослали в Сибирь и на Соловки, загеноцидили. Буквально вот читал в одном львовском историческом паблике страшное: пришли «совєти» в Галичину и переименовали всю польскую топонимику в украинскую! Ужас что. Невозможно такое простить.

А раз невозможно — то надо отомстить. Любыми способами. В том числе цепляя чувства врага, радуясь его гибели и страданиям, убеждая себя, что каждый малейший успех — это огромная «перемога». А ради такого дела не жалко ничего — ни людей, ни будущего.

На уровне подсознания даже самым упоротым понятно, что любая война с Россией заведомо проигрышная: это показывает обычная математика. Однако 25 марта 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов (кстати, где он?) восторженно сообщал, что «Украина нанесла смертельный удар «русскому миру», распоров зловонное брюхо его нескончаемых бронированных колонн».

Ни для кого не было секретом, что 24 февраля все натурально обделались, решив, что Россия начала воевать всерьез. Однако малейший успех, причиной которого было как раз отсутствие таких серьезных намерений, заставил давно принятый и укоренившийся комплекс визжать от радости.

Весь дальнейший идиотский бравурный оптимизм и бесконечные заверения, что вот-вот — и случится полная победа, был своего рода пиковой точкой многолетних пережевываний опыта жертвы. Эти тысячные очереди за маркой с «русским кораблем», это ежедневное ликование вокруг видео с дронов.

Но когда дела пошли всё хуже и хуже, возможности мстить пришлось выдумывать.

Не получается увидеть пылающий Кремль, как на картине-сублимации в офисе президента — можно поиздеваться над пленным, видя в нём все исторические обиды разом. Перед садистом нет другого человека — есть собирательный образ москаля-душителя, столетиями мучившего украинский народ. Так что и превращать в щебень собственные города не жалко: это же наглядная демонстрация того, «что всем несет «русский мир». А жертве вообще позволительно всё.

О том, что сами украинцы стали амбассадорами Смерти, никто даже всерьез не задумывается.

В общем-то и лозунг «они идут нас уничтожить», которым (уже с трудом) подстегивается мотивация оставаться в состоянии войны — тоже позиция жертвы, которую охотнее всех подхватывают всякие латыши с эстонцами, такие же вечные «угнетенные». И пытаются ретранслировать дальше.

Единственное, что можно было этому противопоставить — образ украинца-победителя, сотворца империй, творца космических кораблей и самых больших в мире самолетов, равноправного участника Больших Дел. Поэтому-то «декоммунизация» и проводилась с таким тщанием, не останавливаясь никогда.

На таком образе главную задачу Украины — противостоять России — не обеспечить никак.

Ну, а самое забавное во всей этой истории про комплексы то, что никакой украинской идентичности без наличия «москаля» не получается ни так, ни эдак.

И как её при таких параметрах бытия создать — не понимает вообще никто.