Китай не импортирует сжиженный природный газ из США уже больше 40 дней — это самый длительный перерыв за почти два последних года. Продавцы вынуждены перенаправлять поставки в другие страны, чтобы избежать 15-процентных импортных пошлин, введенных Пекином на американское голубое топливо. По данным аналитической компании Kpler, в настоящее время нет ни одного американского судна, направляющегося в Китай с грузом СПГ.

Иван Шилов ИА Регнум

Всё это — следствие американо-китайской торговой войны. США при Дональде Трампе ввели пошлины на всю номенклатуру китайских товаров в 10%, а затем добавили еще 10%. В ответ Пекин ввел 15-процентный тариф на поставки СПГ из США с 10 февраля. Китайские компании-потребители, однако, имеют долгосрочные контракты с американскими экспортёрами. В итоге им ничего не остается, как перепродавать эти поставки в Европу. Впрочем, новые сделки с американцами они заключают неохотно и предпочитают закупать СПГ в странах Азиатско-Тихоокеанского региона или на Ближнем Востоке (например, в Катаре).

Скажем, китайская корпорация China Resources Gas International на минувшей неделе договорилась закупать СПГ у австралийской Woodside Energy Group Ltd. начиная с 2027 года, срок соглашения — 15 лет. Это первая долгосрочная сделка о поставках между китайскими и австралийскими компаниями в данном секторе за последние годы. Еще недавно это выглядело бы фантастикой, поскольку отношения между странами были даже хуже, чем между КНР и США, но сейчас ситуация меняется, и эти перемены начались еще до прихода Трампа к власти.

Параллельно Китай пытается укрепить свою энергетическую безопасность, уделяя больше внимания добыче газа внутри страны. Полностью заместить растущее потребление КНР вряд ли сможет, но увеличить производство Пекину вполне по силам — тут есть некоторый запас мощностей. Так, в первые два месяца 2025 года объемы добычи увеличились на 3,7% в годовом исчислении, но этого всё еще недостаточно. Китай является шестым по величине производителем природного газа в мире, но его внутреннее производство растет примерно теми же темпами, что и потребление, и за его счет обеспечивается лишь 55–60% спроса. Пока сверхкрупных новых месторождений газа не найдется, рассчитывать на полную газовую независимость КНР не приходится.

Вообще во время первого президентского срока Трампа «газовая война» уже случалась. Тогда она привела к остановке продаж американского СПГ в Китай. После возобновления поставок в 2020 году китайский импорт американского газа резко вырос, достигнув около 400 тысяч тонн в месяц (в жидком виде).

Чем же сейчас грозят взаимные демарши США и Китая? Во-первых, выигрывает российский производитель — как «Газпром», так и поставщики СПГ. В 2024 году поставки по «Силе Сибири» в Китай составили 31 млрд кубометров — чуть выше плана. В 2025-м планируется прокачать 38 млрд кубометров, и эти цифры озвучивались до введения взаимных пошлин в Китае и США. Российские поставки СПГ в КНР составили 8,3 млн тонн, на 3,3% больше, чем за год до этого. Данный показатель тоже неизбежно будет расти, пусть даже и ценой внутреннего рынка.

Во-вторых, в выигрыше могут оказаться и европейцы. Зиму Европа в плане закупок газа прошла не очень хорошо: хотя погода была более или менее соответствующей климатической норме, европейцы потратили из подземных хранилищ газа намного больше, чем в зиму 2023/24, и несколько больше, чем планировали. В Германии, крупнейшем потребителе в объединении, запасы в ПХГ упали ниже 30% их вместимости. Таким образом, европейцам придется активно наращивать закупки весь весенне-летний период, чтобы избежать катастрофы следующей зимой. Готовность Китая продавать отправленные ему танкеры дальше в этом смысле для них полезна, поскольку сдерживает рост цен, которые уже выше, чем в тот же период прошлого года.

При этом следует понимать, что мировой газовый рынок представляет собой сообщающиеся сосуды. Если где-то убыло, то где-то и прибыло. Китай вынужден покупать больше в России и на Ближнем Востоке, соответственно эти объемы в страны ЕС уже не пойдут. Внутреннее же производство и альтернативные пути решения для Китая (например, жечь больше угля) в полной мере проблему не решат. Соответственно, транспортные потоки будут перенаправлены, но новые вряд ли появятся. Снижение цен для ЕС будет носить временный характер. К слову, схожая ситуация давно существует на нефтяном рынке, с той лишь поправкой, что не слишком удобные маршруты снабжения в конечном итоге увеличивают стоимость для конечных потребителей сырья.