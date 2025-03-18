Если кто-то всерьез надеялся, что после беспрецедентно долгого второго официального телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа последний выйдет к прессе и заявит о согласии Путина на перемирие, то такой человек ничего не понимает ни в ситуации, ни в президенте России.

Александр Казаков / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Да, Трамп, как профессиональный шоумен, накануне разогревал атмосферу.

Но теперь он может с полным основанием заявить, что «есть подвижки». И это будет правдой.

Россия согласилась на месяц прекратить удары по украинской энергетике — естественно, при взаимности со стороны Киева.

Это главный публичный итог разговора, и потому понятно, что о процессе геополитического торга вокруг Украины подробностей не будет — до того момента, как стороны или окончательно договорятся, или прекратят попытки договариваться.

То, что Путин принял частичное прекращение огня вместо всеобщего, можно подавать и как поражение Трампа (что и сделают его противники), и как небольшую, но победу.

В реальности тут нет противоборства двух президентов.

На пути к реальному прекращению огня на Украине им нужно победить Европу и Зеленского, причем основную часть работы придется сделать Трампу.

Путин свои условия уже неоднократно повторял — прекращение поставок оружия и разведывательной информации, приостановка мобилизации. Естественно, ни о каком вводе европейских «миротворцев» ни в период временного прекращения огня, ни после его завершения (возобновлением боевых действий или бессрочным продлением) речи и быть не может — и это тоже «зона ответственности» Трампа.

Именно он должен утихомирить картинно разбушевавшихся европейских вождей. Впрочем, для этого ему достаточно продолжать игнорировать их призывы дать гарантии безопасности Европейскому континенту.

Вторым — уже анонсированным — этапом перемирия может стать «морское перемирие»: объявлено о немедленном начале «технического обсуждения» прекращения огня на Чёрном море. То есть на днях в Саудовской Аравии представители Кремля и Белого дома приступят к согласованию параметров «морского перемирия».

Хотя понятно, что его наступление будет зависеть от того, как будет соблюдаться воздержание от ударов по энергетическим объектам. А вот тут есть серьезные проблемы.

Это в России Путин может отдать приказ о прекращении ракетных ударов по энергетике — и он будет соблюдаться. На Украине же всё сложнее: атаки беспилотников идут в основном по энергетическим объектам, но не только по ним, и, для того чтобы соблюдать перемирие, Киеву нужно прекратить вообще все налеты.

Пойдет ли на это Зеленский?

Вариантов у него нет, так что, конечно, он согласится. Вот только вероятность несоблюдения приказа со стороны какого-либо подразделения ВСУ достаточно велика. Причем это может быть как действительно самостийное неподчинение, так и выданное за него сознательное решение Киева сорвать невыгодное перемирие.

В любом случае продвижение по пути к приостановке конфликта есть. Да, небольшое, символическое, шаткое — но вполне конкретное.

При этом создаётся впечатление, что в самом разговоре Путина и Трампа украинская тематика занимала не больше половины времени. Потому что обсуждались еще и, собственно, американо-российские отношения (причем с упором на то, что их улучшение приведет к огромным экономическим сделкам и геополитической стабильности), и международная повестка, включая Ближний Восток.

А в отношении Ирана в американской версии разговора есть замечание о том, что «оба лидера разделяют мнение, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль».

На фоне участившихся угроз в адрес Ирана со стороны Трампа и начатых им бомбежек Йемена (хуситские власти которого он абсолютно надуманно называет иранскими марионетками) эта фраза может показаться двусмысленной и чуть ли не обозначающей сдачу Россией своего иранского союзника.

Однако на самом деле ничего подобного в этом нет, потому что Россия никогда и не желала уничтожения Израиля чьими-либо руками — израильтяне сами с этим прекрасно справятся.

Если же говорить серьезно, то смысл формулировки в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием (хотя Израиль обладает им и по этой же логике может уничтожить Иран). Однако Исламская Республика уже очень давно официально отказалась от разработки атомной бомбы. И единственное, что может принудить ее это сделать, — воинственные обещания Израиля и США «устроить ад».

Медленное продвижение Путина и Трампа в сторону перемирия продолжится, однако даже при самом оптимистичном сценарии их возможности не безграничны.

Лучшим напоминанием об этом стал тот факт, что за несколько часов до разговора двух президентов Израиль похоронил достигнутое при посредничестве администрации Трампа перемирие с ХАМАС, убив в Газе свыше четырехсот палестинцев.

Впрочем, в случае с Украиной и Россией как соотношение сил, так и отношение к ним США и Трампа сильно отличаются от ближневосточных. Не говоря уже о том, что Зеленского, в отличие от израильского премьера Биньямина Нетаньяху, Трамп при желании может просто убрать с поля.

Того самого, на котором скоро состоятся матчи американских и российских хоккеистов, — совсем как в те годы, когда в холодной войне наступила временная «разрядка».