Крупнейшую атаку украинских беспилотников на столичный регион в Киеве назвали «сигналом Путину», чтобы Россия согласилась на необходимость перемирия в воздухе.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

То есть Украина делает ставку на придуманный ей вместе с европейцами план, призванный перехватить инициативу у начинающихся американо-российских переговоров: давайте для начала прекратим огонь в воздухе и на воде, что продемонстрирует наличие у сторон стремление к урегулированию конфликта, а дальше будем договариваться об условиях перемирия на земле.

И чтобы продемонстрировать возможности Украины, и нужен был самый массированный налет на столицу — мол, не только русские могут наступать, но и ВСУ способны бить по «логову врага».

Но в эту официальную версию невозможно поверить. Хотя бы потому, что запугивать Россию бесполезно, и на Украине уже не раз могли в этом убедиться.

Более того, на фоне растущего американского давления на Киев в России еще меньше склонны обращать внимание на украинские провокации и расценивают нынешний налет просто как попытку осложнить переговоры Москвы и Вашингтона. Попытку спровоцировать ответную жесткую реакцию России с ударами по Киеву, а потом убеждать американцев в том, что русские совершенно не готовы к переговорам.

Впрочем, эффективность подобной тактики вызывает огромные сомнения. Дональд Трамп уже показал, что не ведется на украинские разводки и жестко продавливает «принуждение к миру».

Многие в России вообще надеются, что нынешняя атака на столицу станет последней, потому что скоро американцы выкрутят руки Киеву, и ВСУ будет не до масштабных, но бессмысленных с военной точки зрения провокаций. Однако нужно быть реалистами — удар во вторник по Москве не был последним. Просто потому, что до перемирия на Украине еще очень далеко, и есть только один его сценарий, который устраивает Россию.

Но вначале о том сценарии перемирия, на который делает ставку Украина. Он чрезвычайно прост — Украина получает гарантии безопасности от европейских стран НАТО, на ее территорию вводятся их воинские контингенты (достаточно даже символических, в пару десятков тысяч), которые размещаются за линией фронта, а на самой линии боевого соприкосновения размещаются наблюдатели ООН. Война закончена, и Украина становится частью Запада — сначала фактически, а потом и юридически, через вступление в Евросоюз.

На пути к осуществлению этого сценария есть только две проблемы — США и Россия. Ввод европейских «миротворцев» (или «гарантов безопасности Украины») невозможен без американских гарантий, а именно их Трамп давать и не собирается.

Надежды британского премьера Кира Стармера на то, что американцы «прикроют» британцев, если те попадут под русский огонь на Украине, ни на чем не основаны. Потому что Трамп как раз не хочет связывать США никакими обязательствами, которые могут привести к военному столкновению с Россией на территории Украины.

Европейцы могут сколько угодно делать вид, что они думают о том, как самостоятельно ввести войска, но все это — откровенный блеф, целью которого является убедить американцев «не бросать Украину».

Более того, даже в случае получения американских гарантий европейцы захотели бы еще и согласия России на размещение их контингентов, то есть попытались бы подстраховаться бы по полной.

Понятно, что в Киеве все еще верят в то, что в случае перемирия «Запад нам поможет» военной силой, и будут до конца тянуть время. Но когда там окончательно убедятся в иллюзорности этих надежд, тогда ведь Зеленский согласится на перемирие?

Нет. Потому что перемирия без западных гарантий в Киеве боятся больше чем войны. Не потому, что Россия быстро нарушит его — а потому, что предоставленные сами себе украинские граждане сразу же начнут предъявлять претензии к власти:

«Как же так получилось, что мы остались практически один на один с русскими и должны полагаться на их честное слово? Где обещанное вступление в НАТО и ЕС? Почему никто не обещает вернуть нам потерянные территории?».

Обвинения в предательстве и измене будут нарастать. А учитывая нерукопожатность Зеленского в Вашингтоне (которую не отменит даже новая встреча с Трампом, поскольку все понимают, что президент США настроен сменить его), в Киеве могут решить и не дожидаться нового Майдана.

Военный переворот, верхушечный заговор или просто убийство Зеленского — любой из этих сценариев станет возможным.

Если же ничего этого не случится, в первые же месяцы после наступления перемирия начнется Майдан, то есть смута в Киеве. Только в отличие от прошлых, теперь уже с участием тысяч ветеранов войны.

Зеленский все это прекрасно понимает и именно поэтому никакого перемирия без жестких западных гарантий (по сути равнозначных военному зонтику) не примет. А значит, налеты на Москву будут продолжаться — украинский ВПК сможет функционировать еще достаточно долго, и даже полное прекращение американских военных поставок не посадит ВСУ на голодный паек.

На что же тогда делает ставку Россия — только на свое военное превосходство, наступление и постепенное изматывание украинских сил? Кроме чисто военной составляющей, мы ставим на ту же самую смуту на Украине. Только она должна случиться не после перемирия, а до него.

Предпосылок к смуте нет? Но давление Трампа вкупе с пустыми обещаниями европейцев — а это достаточно скоро выяснится — неизбежно окажут не только деморализующее влияние на ВСУ, но и приведут к росту недовольства в украинском обществе в целом.

Сложится ситуация, благоприятная для заговоров, волнений и устранения Зеленского — как минимум, от власти. После этого откроется две дороги — к смуте и обрушению фронта или к реальным переговорам о перемирии.

Перемирии на условиях России — нейтрализация Украины, то есть отказ от ее включения в любые западные структуры. Никакого другого варианта Россия не примет.