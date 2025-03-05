Приостановка поставок американского оружия Украине перевела рассуждения о том, сможет ли Европа заменить Киеву США, из теоретических в практические. Скорость событий последнего месяца привела к головокружению у европейских атлантистов — они всё еще не верят в необратимость разворота Дональда Трампа и считают, что его цель состоит просто в принуждении Украины к миру. И нужно просто убедить его в том, что условия для мира с Россией сейчас крайне невыгодные и нужно еще подождать-повоевать.

Иван Шилов ИА REGNUM

Хотя в реальности для Европы всё еще хуже. Трамп не просто принуждает Киев к миру — он заставляет Европу взять на себя ответственность за Украину и при этом исходит из того, что она этого сделать не сможет. Не будем сейчас разбирать причину такой тактики Трампа — укажем лишь на то, что её несложно объяснить через понимание его стратегии, и посмотрим на то, чем может ответить Европа.

При этом под Европой мы понимаем атлантистов по обе стороны Атлантики, просто сейчас западные элиты разделяются на реалистов и гегемонистов. Реалистов можно маркировать Трампом, а гегемонистов (то есть тех, кто уверен в способности ведомого англосаксами Запада удерживать глобальную гегемонию) обозначить как руководство Евросоюза плюс британские элиты. Что могут сделать гегемонисты на украинском направлении?

Европе кажется, что у неё есть три варианта действий. Причем первый уже практически можно вычеркивать. Уговорить Штаты притормозить с давлением на Украину и пытаться в течение ближайшего года дожать Россию на украинском фронте до просьб о перемирии любой ценой — эту тактику Трамп уже отверг. А устами своего госсекретаря Марко Рубио еще и обнародовал сам факт наличия подобных европейских планов.

Второй вариант европейцы начинают разыгрывать прямо сейчас — добиться участия в переговорах о судьбе Украины. Трамп и Путин против? Значит, надо быть не третьим лишним, а самостоятельным игроком и выдвинуть Москве практически ультиматум о перемирии. Требуя согласия Путина на ввод европейских миротворцев и угрожая в случае отказа пойти на эскалацию конфликта.

К этому сейчас и призывает европейских лидеров Владимир Зеленский: «Скажите ему: «Вот наш план. Видишь санкции? А вот лист санкций, которые мы введем завтра, если ты не закончишь войну, если не разрешишь ввести европейских миротворцев. А вот это оружие, которое мы дадим украинцам, если ты не согласишься. Ты же знаешь, что их армия тебя остановит. Они этим оружием уничтожат твою экономику».

План, конечно, мощный, но непонятно, как Европа собирается не просто нарастить санкции (это в принципе возможно, но ждать от новых санкций какого-то оглушительного эффекта просто смешно), но и увеличить поставки оружия? Причем увеличить кратно, учитывая прекращение американских.

Купить в Америке? А если Трамп не продаст? Разоружить собственные армии? А избиратели поймут такой поворот, учитывая, что их три года пугают тем, что, разобравшись с Украиной, русские нападут на Европу? То есть расчет на то, что Россию удастся запугать европейской решимостью пойти на эскалацию, смотрится очень странно.

Остается третий вариант — объявить о стратегической автономии от США и начать создавать Европейский оборонный союз. То есть мощную военную организацию, в которой будут почти все страны НАТО без Штатов и европейских отщепенцев типа Венгрии. Главной задачей этой организации объявить защиту Европы (в первую очередь от русской угрозы), а непосредственной ближайшей целью — максимальную помощь Украине в войне с Россией.

Можно даже уже увидеть многочисленные расчеты мощностей европейского ВПК, подсчеты необходимых сумм (от 800 миллиардов евро) и рассуждения об историческом выборе. Всё это очень серьезно.

Действительно, Европа потенциально может произвести гораздо больше вооружений, чем сейчас, и даже заместить большую часть того, что пока производят только американцы. Проблема только в том, что на это уйдут многие годы (на нынешнем уровне европейского ВПК Украина долго не протянет). А этого времени ни у Украины, ни у Европы просто нет.

У Украины — по понятным причинам, но Европа ведь тоже не существует сама по себе. Начинается торговая война с США, подвешены торгово-экономические связи с Китаем, практически ликвидирована торговля с Россией… И в этих условиях делать ставку на милитаризацию экономики и долгосрочную прокси-войну с нами?

Это не отвага, а чистое безумие. Ведь, называя вещи своими именами, принятие решения о создании реального Европейского оборонного союза — это одновременный развод со Штатами и объявление войны России. Европа обезумела?

Нет, она просто блефует. То есть делает то, что хорошо умеет. Нет практически ни одного шанса на то, что европейские «гегемонисты» решатся на реальный развод с Америкой (даже Америкой Трампа). Они просто не могут выйти из-под американского зонтика безопасности, даже если бы действительно этого захотели. Не говоря уже о том, что им этого просто не дадут сделать.

Точно так же и рисковать прямым военным столкновением с Россией никто в Европе не собирается — только украинскими руками и американским оружием.

Сейчас не 1812-й, не 1853-й, не 1941-й: Европа может объединить свои силы, но она уже не является военным лидером и мировым гегемоном. Да, она еще остается младшим партнером (и уже отчасти клиентом) мирового гегемона, но его управляющие играют в другую игру, исходят из другой стратегии.

Европа может, конечно, пытаться сломать её, но проблема в том, что противопоставить она ничего не может. Ведь у неё нет собственной стратегии — а значит, ей придется принять чужие.