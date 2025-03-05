Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Изрядная часть земного шара единогласно сошлась на том, что уже ставшее легендарным выступление Зеленского в Белом доме было в высшей степени неадекватным. Но тут «Немецкая волна»* выложила уличный опрос киевлян — и все вздрогнули.

Сергей Корсун ИА Регнум

Соотечественники Зеленского и здесь идут против течения, выражая твердую уверенность в том, что он «красавчик» и всё сделал правильно. Показал этому рыжему. Проявил характер. Не опорочил национальной «гидности», поскольку, как выразилась одна дама, «если прогнуться сейчас, склонить перед ними голову — её будут клонить и дальше».

Это ничего, что «сильная страна» стоит на четырех костях и за её существование платят другие. Главное — голову не склонять.

Вот только свою коленно-локтевую позицию украинцы не осознают — по крайней мере те, кто ментально вовлечен в генеральную линию партии, которой очевидно следует и её предводитель. И в этом смысле мы имеем дело с действительно уникальным обществом, где за долгие годы тренировок люди научились не видеть происходящего с ними и вокруг них.

Можно даже взять за руку, подвести и ткнуть пальцем — ничего не случится. Необходимость быть частью стада, когда сразу миллионы людей мыслят навязанными лозунгами, когда каждый боится выйти из толпы на леденящий ветер инакомыслия, стала практически условным рефлексом.

Я проверял это еще в относительно спокойные времена, когда толпа взволнованных людей выходила протестовать против крохотной церквушки, построенной у исторического фундамента Десятинной церкви в Киеве. «Нет незаконной застройке в охранной зоне ЮНЕСКО».

Только решительность их стояла на том, что храм принадлежал «московскому патриархату». А когда я брал активистов за руку и показывал пальцем на громаду офисно-гостиничного комплекса УПЦ Киевского патриархата прямо напротив, люди просто отключались.

Они на самом деле не воспринимали информацию, что ради застройки были доведены до аварийного состояния и снесены два исторических здания XIX века, что бетоном залили часть фундамента Западного дворца самого князя Владимира. Что это тоже охранная зона ЮНЕСКО, в конце концов.

Как будто просто ветер шелестит в чистом поле. А проблема — только в игрушечном срубе «неправильной церкви», который в итоге сравняли бульдозерами.

Думаете, им не объясняли, что Украина на корню куплена Штатами, что кругом сидят вскормленные ими агенты влияния, что воруют целую страну и природные богатства ей уже не принадлежат? Вы всерьез полагаете, что никто сто тысяч раз не объяснял, что дело закончится войной? Конечно, объясняли, но пока страну не развалили в щебенку и американцы сами не признались — вообще никто не слышал.

Ржали над «ватными дурачками» — как и насчет «биндеровцев, которых нет» во времена Майдана. Сейчас уже не ржут, но и всерьез верить все равно отказываются.

Потому, что общество уже три года системно, ежедневно накручивается тщательно отшлифованными лозунгами о том, как Украина выстояла сама, сломала хребет второй армии мира, сохранилась в невыносимых условиях, защитила неблагодарную Европу и может победить даже без всякой там поганой помощи. Обойдемся без жалких подачек, по телеку сказали — два миллиона дронов всех победят.

И еще потому, что такие вот неимоверные люди. А Зеленский — «не убежал», всю войну на переднем крае, достойный вождь сражающегося народа.

Да, одновременно над ним ржут, обзывают наркоманом, ненавидят и хотят, чтобы он куда-нибудь делся. Но это как бы продукт для внутреннего потребления.

А когда «наркоман» хамит президенту США — это уже часть программы, которая распаковалась, установилась в массовое сознание и запустила свои драйверы, управляющие поведением. Такая роль для огромного театра с профессиональным актером на главной сцене. Часть общей «незламности», где нет ни массового дезертирства, ни «бусификаторов», ни бракованных мин, ни долгов, которые уже не отдать, ни фантастического по наглости воровства, ни внешнего управления.

Вы берете людей за руку и показываете на всё это пальцем, а они в микрофон отвечают: «Мы — независимая страна и не должны гнуться перед каким-то Трампом». Или как та замечательная тётенька в очках из уличного опроса: «Хуже уже не будет».

Ей-богу, внутри просто всё вспыхнуло огнем — именно это мне говорили друганы, которые с таким же безумным взглядом шли на баррикады валить «банду Януковича». Они в упор отказывались видеть, что творят. Как потом в упор не видели причин отделения Донбасса, мародерства и убийств мирных жителей, иностранных наемников, приехавших поразвлечься.

И как стало хуже, а потом еще хуже — и так до бесконечности, — тоже не увидели.

Для всех этих людей грохот взрывов и стрельба 24 февраля 2022 года стали буквально откровением: как же так, ни с того, ни с сего. Ведь как замечательно жили, мирно трудились и хотели только лучшего. Почти дошли в Европу. И тут на тебе.

Дошло уже до того, что конструкторы современной Украины, её создатели и вдохновители — американцы берут за руку своих буйных воспитанников и показывают пальцем: ре-бя-та, у вас всё плохо, стоп игра, денег больше не дадим. У вас тут люди дохнут, страна развалена. Наши агенты влияния больше не при делах. Война вредна для здоровья, вы уже заканчиваетесь в целом как народ.

Но по законам жанра никто не видит и не слышит. А когда указующий перст прям сильно давит — начинают злиться и лезут в драку.

Ведь на выработку этих условных рефлексов было потрачено ни много ни мало тридцать с лишним лет. За сутки, несколько недель или даже месяцев, как наивно кто-то думает, такое не исправляется.

Чтобы научиться снова видеть, слышать и размышлять, потребуется большая работа — иначе это общество не расколдовать. И любые попытки создать реально прочный мир заведомо обречены на провал: любые разумные альтернативы просто никто не увидит.

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