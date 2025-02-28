Новость о предотвращенном ФСБ покушении на митрополита Тихона для многих станет просто подтверждением террористической природы нынешней украинской власти.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Главное управление разведки завербовало помощника митрополита — и готовило взрыв в московском Сретенском монастыре, где часто бывает его бывший наместник. Украинские фамилии заговорщиков — Попович и Иванкович — в данном случае не повод для украинофобии, а лишь подтверждение того, что и так все знают: мы один народ, и тот же ГУР возглавляет человек с русской фамилией Буданов.

Митрополит Тихон, в миру Георгий Шевкунов, москвич по рождению — но сейчас он возглавляет Симферопольскую и Крымскую епархию. Одного этого было бы достаточно для того, чтобы он стал целью для киевской власти, — однако в реальности в Киеве целили не просто в духовного пастыря полуострова.

Убийство митрополита Тихона стало бы сильнейшим ударом сразу по нескольких целям: Русской православной церкви, Крыму, президенту и России в целом. И самое главное — оно стало бы ударом по единству русского народа, объединенного православной верой и церковью.

Почему в ГУР нацелились на митрополита Тихона?

Потому что он символизирует собой всё то лучшее, что делает нас единым народом, — веру, память о заветах предков, служение Родине, стойкость перед лицом испытаний. Он не просто монах и епископ — он еще и государственный деятель, то есть человек, не боящийся отстаивать свою позицию, свои ценности, свои взгляды. Естественно, православные — но и державные, патриотические, историософские.

Владыка Тихон всегда выступал как сторонник сильного имперского православного государства — понимая и объясняя его суть, уроки побед и поражений, начиная с Византии.

Русский народ, традиция, национальные интересы — всё это не выхолощенные или дискредитируемые чужестранцами понятия: это естественные и вечные ценности для любого русского человека, будь он мирянином или монахом.

Владыка Тихон всегда говорил об огромном значении русской культуры (православной по своей сути) для возрождения России — и очень много делал для этого. Как и для борьбы за восстановление, сохранение, укрепление семейных ценностей — и против абортов, пьянства и разложения.

Владыка всегда осуждал грех чужебесия — то есть подражания, преклонения перед чужими цивилизациями, сочетающийся с отрицанием и незнанием собственной. Постоянно предостерегал против интеллигентского комплекса вечной борьбы с государством — маскирующегося под борьбу с неправильной властью. И всегда считал русских и украинцев частью одного большого народа — не радуясь, естественно, войне между ними, но поддерживая наше воинство.

Всё происходящее в эти три года оценивается митрополитом и как гражданская война, но и как битва с противостоящим нам Западом, не просто даже Западом — а с извечными врагами православия и русского мира.

Добавьте к этому то, что владыку не только любят православные люди, но и уважают люди государственные. Добрые и доверительные отношения с Владимиром Путиным делают митрополита Тихона действительно влиятельным человеком, но главное в его влиянии — это духовная и идейная составляющие. Он влияет не на президента (там скорее двухсторонний процесс), а на путь России, на её настоящее и будущее. При этом само это влияние рождено тем, что он осознает и понимает суть русского пути, русской православной цивилизации.

И в этом и есть главная угроза для киевских вырусей, потому что Украина снова будет частью России не по геополитическим раскладам и сделкам, не по экономическим или военным причинам, а потому, что она ею и является, и всегда являлась, и в этом правда Божья.

И митрополит Тихон, и миллионы русских (в том числе и по ту сторону фронта) не просто верят в это — они знают, что так оно и будет. Но при этом они не складывают руки, не уповают только на волю Божью — они делают всё, чтобы приблизить этот момент, чтобы исправить чудовищный и кровавый вывих русской истории.

Убить этих людей можно — но нельзя остановить восстановление истины и единства.