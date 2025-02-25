Пока европейские лидеры уговаривают Трампа «не выглядеть слабаком» перед Путиным, не сдавать ему Украину и обеспечить Европе место за столом переговоров с Россией, российский президент предложил американскому совместно разрабатывать залежи редкоземельных металлов в России, а европейцы «пускай со своими требованиями посидят дома и подумают над тем, как они дошли до жизни такой».

Иван Шилов ИА Регнум

Заочный диалог двух лидеров уже ввел Украину и Европу в состояние повышенной возбужденности — с заклинаниями о том, что ближайшие пару недель станут решающими для будущего Европы и нужно быть решительными и быстрыми.

И это в ситуации когда переговоры России и США о будущем Украины еще толком даже не начались — как заметил Путин, и в телефонном разговоре с Трампом, и на встрече в Эр-Рияде украинский вопрос «сам по себе сущностно не обсуждался» — «мы только договорились о том, что мы подойдём к этому». Однако Европа очень торопится успеть к столу, за который ее не позвали.

Почему?

Потому что чувствует, что звать и не собираются. Трамп поменял правила игры, сделав ставку на достижение договоренностей с российским коллегой о новом миропорядке в целом, а не просто по Украине.

При этом формально Штаты не просто дистанцируются от украинской темы, они как бы перекладывают ее на Европу. Хотите дать гарантии Украине? Давайте. Хотите ввести миротворцев? Мы не против. Собираетесь закупать американское оружие для поставок Киеву и увеличивать финансовую помощь ему? Замечательно.

То есть президент США как бы дает Европе карт-бланш на поддержку Украины, но только после того, как он заключит с Россией сделку и остановит войну. Почему же европейцы так нервничают, неужели боятся невыгодной для Украины «сделки»? Как сформулировала датская премьерша, это ловушка и «мир на Украине может быть более опасен, чем война, которая идет сейчас».

Нет, все еще проще. Европейцы знают, что все их обещания Киеву и планы на Украину ничего не стоят без американской поддержки. А ее нет (точнее, она есть только на словах). Европа не уверена в Америке, а без нее брать на себя ответственность за Украину она не готова, не сможет и не будет.

Раньше ставка делалась на включение Украины в НАТО — безумная идея, которая теперь уже официально похоронена Вашингтоном. Альтернативой являются гарантии украинской безопасности со стороны стран НАТО, но и тут главной гарантией должна быть американская. Ее тоже не будет.

Следующая зацепка — миротворцы на территории Украины. Причем миротворцы западных стран, включая американских. Только американцы не отправят никого на Украину, ни на линию боевого соприкосновения, ни в тыл украинской армии. Значит, отправить должны сами европейцы?

Зеленский просил 150–200 тысяч, а такого количества у ЕС даже вместе с Британией просто нет. Сейчас речь идет о 20–30 тысячах, и не на линии фронта, а в тылу ВСУ, чтобы продемонстрировать России европейскую решимость защищать Украину в случае нового нападения.

Однако и этот вариант абсолютно фантастический.

Просто потому что Россия категорически против присутствия миротворцев на Украине, тем более из стран НАТО. Размещение их без согласия России, пусть и не на линии фронта для разделения сторон, а в тылу ВСУ, не может быть результатом никакой «сделки» — Москва никогда не пойдет на это. А односторонний ввод европейских контингентов будет означать прямое вступление отправивших их стран в военный конфликт с Россией. Как минимум, потенциальный.

Ведь Россия начала СВО для того, чтобы не допустить перехода Украины под атлантический зонтик, а теперь его создание нам пытаются продать в качестве результата мирного урегулирования? Это вряд ли.

Главное препятствие к вводу европейских контингентов еще проще: Европа не готова воевать с Россией и не готова провоцировать войну. Все трехлетние истерики на тему «русской угрозы», крики о том, что если падет Киев, то следующий удар Москва нанесет по Прибалтике, Польше и Румынии (а там и до Берлина дойдет), но были стопроцентной ложью, в которую верили только самые отмороженные русофобы.

А вот вступление европейских контингентов на Украину — это прямой вызов, ответ на который несложно предсказать.

Да, Россия объявит их оккупационными войсками и законной целью — со всеми вытекающими последствиями. Именно поэтому никакие британцы, французы или немцы не появятся на Украине, и сами европейцы это знают.

Так почему же тогда они так настойчиво говорят об этом?

Потому что хотят поддерживать режим «стратегической неопределенности» в торге с Россией за Украину. Хотя Трамп уже уничтожил этот режим, они все еще надеются убедить его передумать. Есть ли шанс на это?

Нет, хотя Трамп и заявил, что Путин не против европейских миротворцев, у американского президента на самом деле нет сомнений в отношении России к Украине. Теоретически Путин, конечно, мог в разговоре не отвергать однозначно идею отправки европейских миротворцев на Украину, но только ради того, чтобы поддержать слова президента США о том, что американцев там точно не будет.

Трамп прекрасно понимает значение Украины для России — и суть конфликта между Россией и Западом за незалежную. Перекладывая ответственность за её будущее на Европу он фактически передает Украину в сферу влияния России. Потому что понимает: Европа неспособна гарантировать даже собственную безопасность, не то что украинскую. Понимают это и в Европе, и поэтому отчаянно блефуют и сотрясают воздух призывами к достижению независимости от США.

Но ни Трампа, ни Путина этим не обмануть.