Страны Прибалтики в начале февраля окончательно отключились от общей с Россией электросети. Решение было принято ради «энергетической безопасности». Чуда, однако, не случилось — уже на следующей неделе цены подскочили сразу в полтора раза. Скорее всего, это повышение — не последнее. Платить за такую форму «независимости» придется остаткам балтийской промышленности и частным потребителям, что они, впрочем, уже делают. Дальше, вероятно, будет только хуже.

Иван Шилов ИА Регнум

Литва, Латвия и Эстония в советские времена были частью единой энергосистемы СССР — ЕЭС. Несмотря на распад Союза, некоторые региональные составляющие этой системы продолжили существовать. На северо-западе таковой была БРЭЛЛ — Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва. Все эти страны подписали в 2001 году соглашение об обмене электроэнергией и поддержке в случае аварийных ситуаций. Система бесперебойно работала и после вступления прибалтийских республик в ЕС.

Прибалтийское трио получило дешевую (в два раза или даже больше) энергию, а также гарантию по снабжению в любых экстренных ситуациях. Это внесло немалый вклад в экономические успехи Литвы, Латвии и Эстонии в нулевых и 2010-х годах. Несмотря на периодическое недовольство антироссийски настроенных властей, никаких реальных действий по отходу от системы не предпринималось. Лишь в 2019 году был подписан план перехода на европейские сети, а в 2021-м впервые попробовали отключиться от БРЭЛЛ в тестовом режиме.

С началом СВО события резко ускорились. Тем не менее полного отключения от БРЭЛЛ, без поддержания её резервных мощностей на крайний случай, пришлось ждать до 9 февраля этого года. Событие обставили с немалой помпой как грандиозный успех прибалтийской экономики и энергетики, громкими заявлениями отметились еврокомиссар по энергетике Кая Каллас и президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Последствия наступили практически моментально. К 12 февраля биржевые цены на электроэнергию скакнули практически втрое. Формально это не имело отношения к отключению от БРЭЛЛ: ключевую роль сыграли погодные условия — отсутствие ветра для ВЭС и холода в большей части Европы, приведшие к локальным энергодефицитам, что повысило цены почти повсеместно. Кроме того, был поврежден кабель, соединяющий финскую и прибалтийскую энергосистемы. Однако особенность БРЭЛЛ как раз и состояла в том, что она страховала от подобных потрясений, обеспечивая стабильность поставок. Во многом похоже на ситуацию с газом в целом по Европе, только в миниатюре.

Для розничных потребителей в трех странах пока ничего не изменилось. Однако цены и так растут уже довольно долгое время. С июля ожидается новый раунд подорожания. Промышленное же производство чувствует любые колебания очень быстро. В целом промышленность в Прибалтике далека от уровня времён СССР или даже более ранних, когда эти страны располагали множеством важных даже по европейским меркам заводов. С 2000 года промышленность постепенно восстанавливалась после коллапса 1990-х, но теперь возникнут новые сложности. Отмечу, что, например, в Литве производственный спад в 2023 году был едва ли не самым тяжелым с тех же 90-х. Рост в 2024-м отыграл этот провал не полностью.

В Эстонии ситуация еще хуже: промпроизводство в 2024 году сократилось на 4% после обвала более чем на 10% в 2023-м. По любым меркам это катастрофа. Что произойдет после повышения цен для промышленности в полтора раза (вероятный сценарий для этого года), можно только догадываться. Эстония исторически была образцово-показательной прибалтийской страной. Пока Литва и особенно Латвия испытывали периодические кризисы и массовый отток населения, у эстонцев всё было относительно стабильно, а по ВВП на душу страна занимала одно из первых мест в Восточной Европе. Эти времена, вероятно, уже позади.

Балтийские государства в своем решении отказаться от российской электроэнергии брали пример с Финляндии, которая сделала это чуть раньше. Однако в случае с Хельсинки это был куда более подготовленный и обдуманный шаг. Республика имеет достаточно мощную собственную генерацию, включая развитую гидроэнергетику и две АЭС. Но даже с учётом этого потеря примерно 10% от всего потребления обошлась финнам недёшево. При этом Финляндия — намного богаче и устойчивее, чем прибалтийские государства, и теперь уже она сама стала важнейшим поставщиком электричества для них

Россия — энергоизбыточная страна, и северо-запада это касается в той же степени. Потеря экспортных возможностей — вещь всегда неприятная. Тем не менее для нас отказ от БРЭЛЛ в плане убытков несопоставим с прибалтийскими контрагентами. Последствия нынешнего выстрела в ногу проявятся очень быстро. Впрочем, в последние несколько лет всё выглядит так, что ЕС готов терпеть любые убытки ради разрыва отношений с Россией, самоубийственно жертвуя всем в угоду политической конъюнктуре.