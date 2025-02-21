Стремительный разворот США от безусловной поддержки Украины против России к восстановлению отношений с Москвой и поискам пути мирного урегулирования конфликта не только ошарашил европейцев, но и вызвал удивление у многих в нашей стране.

Иван Шилов ИА Регнум

Высказываются самые разные версии происходящего.

Например, говорят о «хитром плане» Дональда Трампа по заманиванию нас в невыгодную нам сделку с целью остановки боевых действий и окончательному переводу Украины в западный стан.

Или, наоборот, о намерении сознательно пожертвовать Украиной для того, чтобы добиться дистанцирования России от Китая (и дружественного нейтралитета Москвы в предстоящей битве Вашингтона и Пекина).

Либо за действиями США видят попытку окончательно настроить перепуганную русской угрозой Европу против России, на долгие десятилетия исключив даже малейшую возможность восстановления европейско-российского сотрудничества.

Звучит и популярная на Западе версия о том, что Трамп просто хочет быть «таким же как Путин» — как его видит Запад — жёстким единоличным правителем, перекраивающим карту мира в интересах своей державы.

Все это, конечно, очень занимательно — но достаточно однобоко.

Потому что создается впечатление, что на Россию просто свалилась «нечаянная радость» — к власти в США неожиданно пришел абсолютно контрэлитный Дональд Трамп, решивший свернуть всю трехлетнюю борьбу Запада против России на украинском направлении.

Независимо от его мотивов это такой подарок Путину — которым надо просто уметь правильно воспользоваться.

Подобная точка зрения, кстати, распространена и на Западе — но там она объясняется шоком, непониманием мотивов Трампа (или его сознательной демонизацией) и изначальной непробиваемой русофобией, согласно которой Россия является постоянной угрозой Европе, демократии, мировому сообществу и вообще «исчадием ада».

Однако мы-то смотрим на происходящее со своей колокольни и исходя из своего исторического опыта — и видим совсем другую картину.

К развороту Трампа привела в первую очередь наша стойкость и упёртость, наше «стояние в правде», наша убежденность в собственной правоте. Наша дело правое — победа будет за нами: так это и работает.

Развал СССР заложил страшные мины не просто под здание нашей государственности (той, что осталась в рамках РФ), но и под будущее всего большого русского народа, частью которого являются и малороссы-украинцы.

После 1991-го их начали убеждать сначала в том, что Украина — это не Россия (не в государственном, а в цивилизационном смысле), а потом и в том, что Россия — это извечный враг Украины.

Столкновение двух государств одного народа, одно из которых попало под руку Запада, стало неизбежным — потому что наши геополитические противники хотели ни в коем случае не допустить воссоединения двух частей одного целого (а к этому неизбежно привел бы как ход русской истории, так и политика Кремля).

Братоубийственная война, начавшаяся в 2014-м и в полную силу разгоревшаяся в 2022-м, стала одной из самых трагических страниц русской истории — и очередной главой в истории нашего конфликта с Западом.

Отступать России было некуда — отступится от Украины, то есть окончательно отдать её в руки Запада, было абсолютно невозможно.

И все три года Россия воевала одновременно и со своими обманутыми, ослеплёнными братьями, и с Западом как таковым — за нашу общую с украинцами-малороссами историю, землю, веру, язык (во всех его диалектах). И готова воевать еще столько, сколько нужно будет для победы — под которой мы понимаем тот момент, когда Украина будет вырвана из рук Запада.

Так что разворот Трампа вызван стойкостью и мужеством русского солдата, его самоотверженностью и героизмом, его уверенностью в том, что он воюет за правое дело, и его верой в победу. Разворот Трампа стал следствием наших успехов на фронте — да, давшихся нам огромной ценой, но без них не было бы никакого разворота.

Не только потому, что Америка не любит проигравших — а именно стратегическая обреченность Украины на поражение и является главным мотивом для Трампа, который не хочет вкладываться в проигрывающих — но и потому, что она хочет быть вместе с победителями.

То, что нашу победу Трамп хочет использовать в своих целях, в том числе и абсолютно неприемлемых для нас, — это уже отдельная тема.

Только от нас зависит то, как мы воспользуемся представившейся возможностью переломить ситуацию в битве за Украину — но саму эту возможность нам дает русский солдат и стратегический расчет Верховного Главнокомандующего.

Они не дрогнули, не отступили — и даже если разворот Трампа не приведет к перемирию на Украине — и добились победы. Как минимум промежуточной — но в любом случае приближающей нас к окончательной.