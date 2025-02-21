Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Примета времени: если раньше украинские колумнисты массово рассказывали, что «на самом деле» происходит у Путина, то теперь в заголовках совсем другая фамилия. Известные и не очень эксперты наперебой объясняют, что же нужно сделать, чтобы исправить ситуацию, когда Трамп «нахамил Зеленскому по дороге в гольф-клуб» и «за 48 часов разрушил отношения с Украиной».

Иван Шилов ИА Регнум

Тем временем ближайшее окружение неистового американского деда сливает через прессу пожелания к его киевскому визави: »… Лучшим вариантом для него и мира будет, если он немедленно поедет во Францию».

Проще говоря, просят свалить по-быстрому и не нервировать людей.

Поскольку пока все инициативы американской стороны упираются в нежелание Зеленского признавать, что его время закончилось, — и совершенно вызывающее поведение. Так что, когда речь идет о быстром отъезде (как самом безболезненном варианте), имеется в виду комбинация с формированием переходной администрации из более лояльных людей, подготовка к выборам и принятие тех решений, которые необходимы Трампу.

Вопрос только, почему именно во Францию?

Ведь всем известно, что любитель бодрящих веществ, вовремя не принявший посланца администрации США по причине того, что от расстроенных чувств накануне слишком уж расслабился (а это практически официальная информация), — британский пострелёнок. Именно бритты сейчас и являются источником надежд «диктатора без выборов» на лучшее, пытаясь через пока еще работающий админресурс продавить свой интерес по Украине и сколотить антитрамповскую коалицию в Европе.

Казалось бы, надо ехать в Лондон, где скучает обладатель римского профиля на хуторской роже, бывший любимец домохозяек, генерал Залужный. Пить кофе на набережной Темзы — раз уж с Ялтой не срослось. Вспоминать былые деньки.

Опять же, британская сцена, одна из лучших в мире, могла бы принять в прошлом талантливого актера, скажем, с авторскими миниатюрами или моноспектаклями. Рука у него набита на ежедневных видеороликах, английский знает неплохо (в отличие от французского). Добавить немного живости, декораций — и снова наш маленький герой под ослепляющими софитами, на эту фамилию зритель точно пойдет.

Опять же, британская столица стабильно остается лидером рейтинга европейских государств по потреблению кокаина. По оценкам специалистов, анализировавших содержание сточных вод, в год лондонцы употребляют более 8 тонн белоснежного порошка. И, в отличие от других городов, в Лондоне уровень употребления стабилен на протяжении всей недели, что не может не заинтересовать Владимира Александровича.

Однако американцы советуют именно скучную Францию. Мчать к Эмманюэлю Макрону, который трогательно поддержал своего друга Владимира, мол, легитимный он, прекратите говорить гадости. И как раз то, что у них очень хорошие личные отношения может быть главным объяснением происходящего.

Вы ведь тоже видели эти лучащиеся любовью объятия и поглаживания при встрече? Добряк Эмманюэль никогда не скрывал своих чувств. Вот только у него тоже непростая ситуация, не то что у холодных и чопорных англичан.

За свои чувства Макрону уже не раз приходилось оправдываться. Еще с тех времен, когда он был министром экономики, недоброжелатели и желтая пресса постоянно распространяли байки о специфических вкусах симпатичного политика. Ему даже приходилось публично объяснять, в каких отношениях он состоит со своим телохранителем, не считая других мужчин. Очевидно, что такие ситуации — всегда испытание.

А затем мерзавцы решили ударить еще больнее.

На фоне того, что в США поменялся концептуальный подход, политика «разнообразия» свернута, а американский Минздрав документально закрепил пол родителей в соответствии с их биологической принадлежностью «отец» и «мать», атака пришлась на первую леди Франции. Нападки были и раньше, но все, так сказать, по месту. К примеру, в сентябре прошлого года двух дам, утверждавших, что жена Макрона — трансгендер, приговорили к штрафу в 500 евро.

Теперь же никого оштрафовать не получится. Недоступная для французского правосудия черная и протрамповская блогерша Кэндис Оуэнс, у которой в соцсетях 4 миллиона подписчиков, выкатила пакет разного рода доказательств (в основном слабых и не очень убедительных, но всё же), что Брижит Макрон — на самом деле сменивший пол мужик.

Оуэнс назвала имя хирурга, который якобы оперировал первую леди и утверждает, что мадам Макрон, перестав быть мужчиной, присвоила женскую личность родной сестры и именно она продвигала «повесточку». Например, потрясший не только верующих, но вообще всех приличных людей парад уродов всех мастей на недавней Олимпиаде в Париже.

В ответ звучат еще более слабые оправдания, а сам президент нехотя бросил что-то такое о сумасшедших, которым неймется.

И вот теперь американцы рекомендуют Зеленскому ехать не куда-либо, а именно во Францию, к Макрону, не раз вступавшему с Владимиром в такой тесный контакт, что французские соцсети натурально высмеивали главу державы за такую неуёмную тактильность. И что все подумают теперь, сложив воедино весь непростой, извините на слове, бэкграунд?

Да понятно, что Зеленский страшно устал от потрясений последних лет. Ему нужна тишина, уютное гнёздышко, ласка, забота и хорошее питание, и французская кухня — отличный выбор. Нужны надежные, заботливые руки, заодно не допускающие привыкшего к публичности деятеля к камере и микрофону. Но, возможно, не настолько заботливые, чтобы об этом потом с гнусным хихиканьем писала мировая пресса и обсуждали черные блогеры.

И ком проблем только нарастает. Вот куда девать неразлучного главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, о близости которого к первому лицу ходят настоящие легенды? Кто присмотрит за ним и другими, ведь речь очевидно идет о переезде не только Зеленского, но и членов его команды. Потянет ли Макрон целую украинскую компанию и на сколько ему хватит добрых чувств и гостеприимства?

Да, гнусные папарацци уже публиковали целую серию снимков отдыха «Маню» у воды в компании симпатичных мулатиков, всем явно было хорошо и весело. Возможно, американцы тоже это видели и отсюда у них родилась твердая уверенность, что именно во Франции их непокорному протеже будет лучше всего. Но это же другое, там все, так сказать, свои.

А что подкинет непредсказуемый Зеленский, какие там у него есть интересные особенности — кто знает? В конце концов, у Илона Маска ведь есть целая куча спутников, откуда видно и то, что нам недоступно. Но может стать доступным, если украинские ребята не послушают старших товарищей и сделают какой-нибудь неправильный выбор. С них ведь станется — старушку Брижит же не пощадили.

Так что в каком еще образе предстанет перед восхищенной публикой бывший комедиант, а затем военный лидер, которому, бывало рукоплескал «весь цивилизованный мир» — интрига. Но тем оно и интереснее. Хотя, конечно, не для бедняги Макрона, который просто хотел помочь, не зная, куда приведет его собственная доброта.