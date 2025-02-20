В российском медиаполе активно обсуждаются фотографии картин, размещенных в рабочем кабинете зампредседателя Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова.

Иван Шилов ИА Регнум

На этих картинах изображены издевательства на побежденными русскими воинами, в том числе попираемые знамена с иконографическими изображениям Спаса Нерукотворного.

Однако есть и хорошая новость. Широкий общественный консенсус, который сложился в отношении вышеупомянутых художественно-политических предпочтений зампреда ДУМ России Дамира Мухетдинова, свидетельствует о том, что среди народов России есть огромный запрос на дружбу и сотрудничество. И это знак того, что наше общество нравственно здорово.

Глумление над религиозными символами, которое мы видим на картинах Мухетдинова, не имеет права на жизнь и не имеет никаких оправданий.

Особенно оно контрастирует с многократными заявлениями духовно здоровых представителей православной и мусульманской общин, солидарно выступающих за неприкосновенность священных символов друг друга.

Так думает и большинство наших сограждан, которые отвергают издевательства над любой святыней, чтимой представителями традиционных религий России.

Это не политтехнологический заказ. Нам не нужно выдумывать миф о вкладе русских и татар в общую историю Отечества. Если задаться целью, можно бы вывесить портреты с портретами татар на русской службе. От великих воинов Бахты, Кидыря, Мамата, мурз Бельского и Шиголея, муфтиев Мухаммеджана Хуссейнова и Мухаммада-Сафы Баязитова, убиенного ваххабитами богослова Валиуллы Якупова (и посмертно награжденного церковной наградой) до тех, кто выполняет свой долг на полях сражений СВО.

Немало выдающихся личностей, которые составляют славу татарского и русского народов. А какого уважения заслуживают те, кто издевается над поверженными и их верой — совершенно непонятно.

Другой дело, что запрос на вражду между народами России до недавнего времени был хорошим бизнесом врагов нашей страны и многие его капитализировали даже здесь, у нас под боком.

Но, думаю, что теперь пришло время положить конец этой порочной практике и ее операторам. В политике, в творчестве, где угодно. Торговцам ненавистью нет места в нашей стране.

Убежден в том, что религиозные деятели не должны заниматься тем, за что обычно привлекают по 148-й статье УК, а именно оскорблением чувств верующих людей. Не сомневаюсь, что подобное самовыражение не вызывает никаких симпатий у мусульманской уммы как в России, так и за рубежом.