Вахтанг Кипшидзе
Автор
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
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Глумление над религиозными символами не имеет никаких оправданий
В российском медиаполе активно обсуждаются фотографии картин, размещенных в рабочем кабинете зампредседателя Духовного управления мусульман России Дамира Мухетдинова. На этих картинах изображены издевательства на побежденными русскими воинами, в том числе попираемые знамена с иконографическими...
20 февраля 2025