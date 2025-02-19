Стремительное продвижение к саммиту Владимира Путина и Дональда Трампа, который действительно может состояться уже в конце этого месяца, подняло бурю в мировой политике. Разговоры идут не только о судьбе Украины и положении Европы, но и о позиции Китая.

Иван Шилов ИА Регнум

После выступления в Мюнхене главы китайского МИД Ван И, высказавшегося за участие Европы в переговорах по Украине, и заявлений Зеленского о том, что участие Китая в переговорах по урегулированию не исключено — потому что Пекин может предоставить гарантии безопасности Украине, — начались масштабные спекуляции вокруг отношений России и Китая.

От «Пекин унижен тем, что Россия выбрала не его план урегулирования, и сейчас Китай попытается перехватить Украину у американцев» до «стоило США поманить Россию восстановлением отношений, как Москва уже готова забыть про разворот на Восток и нерушимую российско-китайскую дружбу». Можно было бы просто назвать эти спекуляции бредом и пропагандой, но они далеко не безобидны. Так что стоит разобрать их поподробнее.

Китайский план урегулирования украинского кризиса носил декларативный характер и был призван продемонстрировать глобальному миру, что Пекин не является стороной конфликта.

Глобальный Юг эта позиция вполне устраивала, а Запад всё равно не верил в китайский нейтралитет. Штаты считали, что КНР помогает России и даже грозили масштабными санкциями за это. Правда, вводили лишь точечные, не желая еще больше обострять и так напряженные отношения с Китаем.

Все понимали, что судьба Украины зависит только от США и России. И поэтому Китай не имел никаких иллюзий насчет своего влияния на украинском направлении.

Бесконечные споры о том, выгодно ли Китаю затягивание войны на Украине (потому что это отвлекает от него внимание и силы США) или же, наоборот, Китай крайне недоволен этим конфликтом (потому что он ломает его планы на Европу, позволяя американцам требовать от ЕС сокращения связей с ним), не имеют особого смысла.

Китай оценивает украинский конфликт как следствие противоборства России и Запада и не собирается указывать и уж тем более диктовать Москве, какими методами она должна решать эту проблему.

Спровоцированное войной ускорение сближения России и Китая, конечно, выгодно Пекину — но оно выгодно и Москве. Потому что сам курс на стратегическое партнерство (и это не просто дипломатическая формулировка) стал следствием осознанного выбора, который Путин и Си Цзиньпин сделали еще до начала открытого конфликта России и Запада и даже до начала конфронтации из-за Крыма.

Да, за эти годы отношения Москвы и Вашингтона деградировали до уровня опосредованной войны между двумя странами, но нет никаких оснований связывать возможное смягчение российско-американской конфронтации с ухудшением российско-китайских отношений.

Рассуждения о западноориентированности российской элиты, о ее страхе перед Китаем и опасении попасть в зависимость от него на самом деле прикрывают одну простую цель — стремление вбить клин и поссорить Москву и Пекин. Именно это является главной задачей для США, причем вне зависимости от того, кто находится у власти в Вашингтоне — атлантисты Байдена или американоцентристы Трампа.

Откровенный вице-президент Вэнс прямо заявил в Мюнхене, что отношения Запада с Россией нужно пересмотреть, потому что изоляция России от европейских рынков превратила Москву в младшего партнера Пекина: «Не в интересах Путина быть младшим братом в коалиции с Китаем».

Подобные откровения не новы, но строятся они (сознательно или нет) на ложном тезисе.

Россия, естественно, не заинтересована попадать в зависимость от внешних сил — ни от Китая, ни от Европы с Америкой. Да, размер нашей экономики в десять раз меньше китайской. Но масштаб влияния определяется не только экономической мощью. Сопряжение российских и китайских возможностей выгодно обеим сторонам, потому что наши геополитические интересы и видение мировых процессов очень близки.

То, что из-за санкционной войны с Западом Россия оказалась в серьезной зависимости от китайских поставок, не является унижением или опасной слабостью.

Потому что, во-первых, она вызвана предыдущей зависимостью от поставок западных (прекращенных Западом с целью оказания давления на Россию — то есть ставших экономическим оружием).

Во-вторых, зависимость эта носит временный характер: выравнивание неизбежно произойдет после роста внутреннего производства и ослабления или прекращения санкционной войны с Европой.

И, в-третьих, Китай никогда не будет использовать эти поставки для давления на Россию, как и Москва не будет давить на Пекин через поставки энергоресурсов.

А как же тогда кризисы платежей или отказ от поставок некоторых видов продукции двойного назначения, имеющих западное происхождение? Тут с китайской стороны нет никакого подвоха — торговля с Западом имеет для нее огромное значение, а мировая финансовая система находится в руках англосаксов. И Пекин просто не хочет и даже не может себе позволить сейчас открыто восставать против нее.

У России и Китая разные ситуации и разная тактика в отношениях с Западом, но у нас есть общее стратегическое видение нужного нам миропорядка. В том числе и роли Европы в нем.

И, кстати, именно поэтому Ван И подыгрывал европейскому желанию участвовать в переговорах по Украине. Не потому, что китайцы задумывают какую-то антироссийскую комбинацию, а потому, что стремятся ослабить зависимость Европы от США. Россия, кстати, делает то же самое, только другими методами и с другого края.

Так что не стоит опасаться за будущее российско-китайского альянса и тем более учить Путина и Си Цзиньпина геополитическому искусству.