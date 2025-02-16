Толкователи России. На эту роль в Европе раньше претендовали поляки. Польша вложила сотни миллионов долларов в различные проекты (конференции, образовательные мероприятия, публичную дипломатию) для того, чтобы зарекомендовать себя в Европе как страну, понимающую Россию и способную вести с ней диалог от всего Евросоюза. Однако очень быстро выяснилось, что поляки эту роль не тянут — слишком много комплексов, фобий и гонора.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

Сейчас же на эту роль выявился другой кандидат — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. И в интервью, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону, Орбан экзамен на понимание России сдал.

Он — в отличие от поляков — четко объяснил причины войны на Украине, которые кроются отнюдь не в каких-то имперских амбициях и уж точно не в стремлении уничтожить свободный мир. «Для них [России] на первом месте безопасность нации, а уже потом демократия и другие вопросы», — пояснял Орбан.

И поскольку «стратегической причиной войны было расширение НАТО, которое русские не примут и не позволят НАТО приблизиться к их границам», то получается, что (Орбан этого не говорит прямо, но четко намекает) война для РФ имеет оборонительный характер.

Москва защищает себя и свое — в отличие от Европы, которая как раз в украинском вопросе является агрессором. Брюссель использует ситуацию для того, чтобы нанести стратегическое поражение России, — и кладет на алтарь этих задач европейскую экономику. «Из-за санкций и войны мы ежегодно теряем около 7 миллиардов евро. Для маленькой страны, такой как Венгрия, это огромная сумма», — говорит Виктор Орбан.

Он — в отличие от поляков — прекрасно понимает рецепт выхода из опасной ситуации. И речь не только о том, чтобы понять и принять российские опасения относительно Украины. «Если пытаться решить проблему только в рамках конфликта между Россией и Украиной, решения не будет. Нужно создать более широкую «корзину», включающую вопросы реинтеграции России в международный порядок безопасности, в европейскую систему безопасности, а также восстановление экономического сотрудничества, особенно в энергетике», — говорит Орбан.

То есть, проще говоря, требуется восстановление российско-европейских отношений и принятие принципа сообщества единой судьбы. То есть неделимой безопасности, естественности экономической интеграции между РФ и Евросоюзом и так далее. После чего страны вместе смогут решать проблемы. В том числе и проблемы послевоенной Украины — страны без экономики и с реваншистской элитой.

Реинтегрировать Россию будет непросто. «Если вы изолируете страну политически, уничтожаете её экономически, а затем поддерживаете её врага, то после этого сказать: «Вернитесь и сотрудничайте с нами», — не сработает. Мы совершили историческую ошибку, которая будет иметь последствия на сто лет вперёд», — заявил Орбан.

А тут еще и эксцесс исполнителей: Еврокомиссия не готова к нормализации отношений с Москвой. «Теперь, из-за решения американцев, пришло время отрезвления. Однако европейские лидеры продолжают «пить», если можно так выразиться. Им нужно время, чтобы изменить курс», — заявил венгерский президент.

Не исключено, что времени понадобится много, и киевский режим сейчас цепляется за эту возможность. Надеется на то, что Европа продолжит финансировать и вооружать Украину и сможет компенсировать выпадающие американские инвестиции в войну.

«США любят говорить, что оказали больше всего помощи Украине, но в некоторых типах вооружений европейские страны лидируют. Математику нужно учить всем», — говорит советник офиса Зеленского Михаил Подоляк.

Но, во-первых, военную политику тоже нужно учить всем — и тогда можно будет узнать, что европейские поставки вооружений происходят под гарантии американских компенсаций — финансовых или военных. Проще говоря, устаревшее европейское вооружение уходит на Украину, а вместо него поставляется новая американская техника.

Во-вторых, нужно учить структуру НАТО — и тогда можно будет понять, что без разрешения или как минимум нейтралитета американцев никакая европейская техника на Украину не пойдет.

Наконец, в-третьих, нужно учить этику и историю — тогда можно будет понять, что не стоит хамить своим ключевым спонсорам. По крайней мере, тем, кто хамство не терпит — а Дональд Трамп из таких.

Однако Украине была посвящена лишь половина интервью Виктора Орбана. Вторая касалась Евросоюза как такового.

И тут Орбан говорил как победитель. Как бывший изгой, который с приходом Трампа оказался в европейском политическом мейнстриме.

«В течение 15 лет мы, в Венгрии, шли против либеральных течений. Мы были своего рода островом непохожести в либеральном океане… Сейчас самое страшное позади. Американцы больше не давят на нас, и мы думаем, что жизнь прекрасна. Она станет ещё лучше, когда мы избавимся от брюссельских бюрократов», — говорит Орбан.

По его словам, Европейская комиссия, изначально созданная для соблюдения договоров, превратилась в огромный бюрократический аппарат с более чем 30 000 сотрудников. «Они забрали власть у премьер-министров и пытаются руководить Европой, но бюрократы не способны принимать политические решения», — продолжает премьер.

И тем самым дает понять, что является верным и последовательным союзником Трампа в важнейшем направлении американской внешней политики — дискредитации или, еще лучше, ликвидации Еврокомиссии.

Да, формально это нужно и самой Венгрии, которая не найдет с Брюсселем общего языка. «Левые верят в идеи, которые для нас звучат безумно и даже пугающе. Например, они убеждены, что, впуская мигрантов, в основном мусульман, они смогут создать более совершенное и счастливое общество. Но Венгрия не обязана следовать этому пути», — говорит Орбан.

Однако, в то же время, повалить брюссельских бюрократов нужно и Штатам. Вашингтон поставил себе такую цель не только потому, что там сидят идеологические враги Трампа. Как и Россия, США хочет общаться и заключать сделки с отдельными странами ЕС напрямую, а не через Брюссель.

Так легче добиться взаимного понимания (учитывая, что в ряде стран ЕС сидят не либералы, а национально ориентированные правительства), а также оказывать давление в ходе переговоров. Ведь одно дело вести эти переговоры с отдельной слабой страной, а другое — со всем коллективным Евросоюзом.

Поэтому при помощи Орбана, его права вето в ЕС и его атаки на либеральную брюссельскую повестку Трамп сейчас будет ни много ни мало разрушать Евросоюз. И если ЕС сейчас взбунтуется против украинских инициатив Белого дома, то процесс разрушения пойдет лишь быстрее.