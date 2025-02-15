Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Мюнхен для Владимира Зеленского воистину роковой город, сильно влияющий на его карму. И выступление его на самом деле никак не тянет на «крайнее» — это натурально «последний выдох господина Пэжэ», если помните фильм про галактику Кин-дза-дза.

Иван Шилов ИА REGNUM

Оцените стиль мастера сцены: в прошлый раз, в 2022 году, он пригрозил всем, что Украина начнет разрабатывать собственное ядерное оружие, поскольку ей все кругом должны и не спешат раздавать долги. А следом грянула буря.

Вот и теперь на сцене Мюнхенской конференции он сразу заходит с «ядерной угрозы»: вот, мол, миролюбивая Украина покупает какую-то ржавую просрочку у американской компании под видом достройки Хмельницкой АЭС. Извиваясь всем телом, демонстрирует стремление к международному сотрудничеству и развитию — хотя общеизвестно, что строить атомные электростанции в этой стране никто не умеет.

А подлая Россия, как убеждают общественность, тем временем стремится всех отравить радиоактивной пылью, направляя дрон с полусотней кило взрывчатки в конструкцию, повреждение которой никому ничем не угрожает.

«Страна, которая осуществляет такие нападения, не хочет мира. Это не подготовка к диалогу», — гневно подытожил просроченный президент, не имеющий никаких полномочий, и был совершенно прав. Нужно только подставить в цитату правильное название этой страны, натужно изображающей «европейский щит».

Теперь этот щит с грохотом падает на голову евролибералам. Рушит опору американских демократов в Старом Свете. Плавный переход с чернобыльского дрона на пугалки новыми российскими дивизиями и скорым вторжением диких путинских орд в Европу — это и есть последняя ставка. «Все деньги на зеленое».

Ведь если отжать из речи всю лишнюю воду, получается, что Зеленский решил возглавить антитрамповскую европейскую оппозицию, где Украина будет останавливать Россию, а все остальные будут давать ей деньги и обеспечивать «єдність». Поскольку ничего хорошего от переговоров с командой Трампа он не ждет и даже уже осознал, что американцы решили спокойно обойтись без него.

Подписать мирное соглашение может кто-нибудь другой, кому достаточно просто черкнуть на листочке. Например, спикер Верховной рады.

Так что надо продержаться еще полгода, пока в Европе пройдут избирательные кампании и ряд союзников Украины, выстроивших карьеры на войне, определится со статусом — Германия, Польша, Чехия, Норвегия, Румыния. Кто-то говорит и про досрочные парламентские выборы во Франции.

Остановить всё сейчас — это открыть ящик Пандоры. «Европейские лидеры» вроде Урсулы фон дер Ляйен, узурпировавшей власть в Еврокомиссии, или даже грустного канцлера Олафа Шольца, у которого момент истины уже 23 февраля, панически боятся вопросов избирателей: а зачем нужно было всё это, если можно было просто взять и договориться?

Если война будет закончена, тут же встанет весьма справедливый вопрос о том, зачем дальше отдавать деньги Украине. А это мгновенно делает ненужными все политические силы, находящиеся у власти под лозунгом «борьбы с российской агрессией». Соответственно, соглашение о контурах системы безопасности между Путиным и Трампом в принципе снимает с повестки дня «нападение России на Европу».

Следовательно, все сказанное ранее внезапно оказывается ложью, с помощью которой из бюджетов стран ЕС выводились десятки миллиардов «на войну» вместо решения внутренних проблем. Так что целевая аудитория у Зеленского вполне конкретная: все его подельники, по которым уже звонит колокол. Кроме Британии, делающей гадости из чистой любви к этому искусству.

На угрозу представителей новой администрации США вывести свои войска из Европы за ненадобностью дерганый парень с сильно расширенными зрачками предлагает притащить своих вэсэушников. Правда, все уже знают, что они немедленно разбегаются, но это детали.

«Европе просто нужно объединиться и начать действовать так, чтобы никто не мог сказать Европе «нет», руководить ею или относиться к ней как к препятствиям», — подчеркнул Зеленский, фактически призвав всех своих друзей послать наглеца Трампа лесом и дальше прокачивать бюджеты через стиральную машину украинской войны.

И даже себя на голубом глазу записал в европейцы.

Символизм Мюнхена, где в 1938 году сильные мира того поделили Чехословакию без её участия и согласия, действительно сквозит в дне сегодняшнем. Только вовсе не в том смысле, на который пытается намекнуть маленький диктатор из Кривого Рога. В пассаж про хитрый план Путина стоять на трибуне вместе с Трампом в 80-ю годовщину Дня Победы он неосознанно вложил куда более правильный смысл.

Ведь это объединенная Европа вела войну против Советского Союза, и начали Вторую мировую Германия с Польшей в 1938-м с согласия лидеров ведущих европейских стран. Нацизм стал главной идеологией европейцев, а вылечили их советские солдаты, сделавшие основную работу, а также американцы, подоспевшие к шапочному разбору.

Мюнхенский сговор, концлагеря, массовые убийства, оккупация, разрушения и смерть — это старушка Европа, с которой теперь Зеленский предлагает противостоять, оцените как смешно, союзу русских и американцев. Все как в старые времена.

И буквально в духе Геббельса, кричавшего о том, что отважные германские нацисты ведут оборонительную войну, защищаясь от диких орд с Востока, пророчит, что «Москва растянет Европу, если мы, как европейцы, не будем доверять друг другу».

Даешь новый Восточный вал: «восточная граница Украины, восточная граница Белоруссии, восточная граница стран Балтии, восточная граница Финляндии». Те, кого повесили в Нюрнберге, наверняка глядят на малыша с того света с зигами умиления.

Но есть нюанс: чтобы были хоть какие-то шансы на успех, нужно держать всех крепкой рукой за известное место. А Зеленский, даже при всех его «заслугах», явно не дотягивает до уровня фюрера — даже акварелью рисовать не умеет.

И весь его запал направлен на то, чтобы украинцы могли еще немного поумирать, давая шанс переизбраться каким-нибудь душным эстонцам, с которыми «порешал» Офис президента. Опыт уже есть: с 2022 по 2024 они умирали, чтобы дать шанс на переизбрание Джо Байдену.

В Мюнхене якобы от имени украинского народа говорил очень опытный торговец смертью.

Однако, зная европейцев, можно заранее сказать, что кидаться головой в навоз ради спасения Зеленского они не будут. В конце концов, они точно знают, что однажды их уже поделили русские с американцами и ничего плохого не случилось — наоборот, после 1945 года Европа и стала тем «райским садом», в котором всем хотелось жить.

Им, что называется, не привыкать. А если всем четко будет доведено, что ради мира нужно растоптать всего одну зеленую гадину — не будет у Трампа и Путина надежнее союзников, чем добропорядочные немцы, высококультурные французы и даже вечно ненавидящие всех поляки, у которых как раз вовремя нарисовались проблемы с геноцидом и бандеровской идеологией.

И так же, как после окончания Второй мировой, вдруг окажется, что Урсула фон дер Ляйен и её подруга Кая Каллас на самом деле всё это время сражались с нацизмом в рядах Сопротивления.