Дональд Трамп сдает Украину, Владимир Путин выиграл эту войну — примерно так уже отреагировали на телефонный разговор президентов США и России самые жесткие атлантисты в США и Европе. Это и так, и не так — потому что торопиться с выводами не надо.

Иван Шилов ИА REGNUM

Полуторачасовой разговор Трампа и Путина действительно перевернул мир, закрыв главу открытого конфликта России и США, и все говорят о том, что он стал шагом к миру на Украине. Победному, позорному или вынужденному — эти эпитеты зависят от позиции наблюдателя (или участника).

На Западе — и скоро в Киеве, где до встречи Владимира Зеленского с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом еще пытаются держать лицо — будет нарастать истерика про подготовку «нового Мюнхена», на котором «новому Гитлеру» хотят сдать даже не Украину, а всю Европу.

Но все вменяемые люди понимают, что у России нет планов захвата Евросоюза. Мы просто хотим заставить их отказаться от попытки заполучить себе западные русские земли, то есть Украину. Европа делает вид, что категорически не готова к этому, и будет биться за Украину всеми силами, кроме военных, но Трамп уже начал выписывать приговор. Который не подлежит обжалованию, но будет очень труден в исполнении.

Трамп отказывается от Украины — вот краткое резюме происходящего. Украина не будет в НАТО, а гарантии ее безопасности должны дать страны Европы. Вторая часть еще не формулируется президентом США именно таким образом, но все к этому идет.

Переговоры с Путиным через голову Европы и Украины абсолютно неприемлемы для атлантистов и украинцев, и они требуют своего в них участия. Однако встречи Путина и Трампа будут двусторонними, без участия кого-либо третьего — причем таких встреч намечено уже три.

Первая, судя по всему, пройдет в Саудовской Аравии, чей правитель принц Мухаммед бин Салман имеет хорошие отношения и с Дональдом, и с Владимиром. Потом последуют визиты друг к другу — Трампа в Москву, а Путина в Вашингтон.

Понятно, что до них еще далеко: невозможно представить себе президента США посещающим Россию на фоне продолжения боев на Украине. Но само начало диалога Путина и Трампа приближает окончание войны (как минимум постановку ее на паузу), потому что деморализует сторонников нанесения России стратегического поражения.

Да, Трамп не может дать России того, что нам нужно — признать нейтральный статус Украины и отказаться от гарантий ее безопасности и поставок оружия. Но куда важнее то, что он не хочет дать Киеву критически важное для Зеленского обещание всегда быть рядом. Или, как говорил Байден, «стоять до конца в противодействии русской агрессии». Трамп вместо этого обещает положить конец этой «агрессии» — то есть договориться с Путиным прекратить войну.

Но те условия прекращения боевых действий, на которые согласится Россия, добьют Украину, потому что в наступившем затишье станет понятно, что войну она проиграла. Не окончательно, но бесповоротно, как говорил Веничка Ерофеев.

Отсутствие гарантий интеграции в Запад обесценит все принесенные на алтарь «войны за независимость» жертвы и приведет к внутренней смуте. Да, это не повестка завтрашнего дня, но своим разговором с Путиным Трамп начал продвижение именно к такому сценарию.

Сейчас нас призывают не переоценивать значение состоявшейся беседы, не впадать в эйфорию и не считать, что победа уже в кармане. Но никому из здравомыслящих людей такое и не придёт в голову. Суть в ином. Поведение Трампа серьезно влияет на единый (всё еще) Запад и Украину — и именно этим оно для нас ценно.

Трамп не может дать нам то, что нам нужно — возвращение всей Украины в орбиту России, но он вносит сумятицу в стан наших противников. Победа же достигается сочетанием военной силы и геополитической игры с противником, причем сочетанием умелым и продуманным. Именно этим и занимается Владимир Путин.