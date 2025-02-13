ОПЕК+ на очередном заседании решила сохранить свои планы повышения добычи начиная с апреля. Фактически это означает, что текущие цены организацию вполне устраивают, а давление со стороны президента США Дональда Трампа не слишком впечатлило руководителей входящих в картель стран — во всяком случае, пока.

Иван Шилов ИА REGNUM

Американцы требовали повысить добычу немедленно, вероятно, опираясь на историю о том, как совместные усилия США и Саудовской Аравии в 1980-е помогли вызвать кризис в СССР. Правда, это исторический миф, который никак не совпадает с фактами (не было ни совместных усилий, да и причины распада Советского Союза имеют мало отношения к ценам на нефть — в 1990 году они находились на локальном пике). Но кому это интересно, когда есть шанс на такую PR-победу?

Тем не менее особого желания у ОПЕК+ снижать цены нет. Да, потенциал повышения добычи у договаривающихся стран превосходит 5,5 млн баррелей в сутки. Саудовская Аравия, ключевой игрок рынка, хотела бы увеличить свою долю рынка. С другой стороны, для балансировки бюджета этого государства цена должна быть повыше, желательно — ближе к $90 за баррель. Поэтому повышать добычу будут осторожно и только в ситуации сигналов с рынка, что он готов принять все эти дополнительные объемы.

Но, вообще, для российской нефтяной отрасли президентство Трампа и вероятные резкие движения, которые он может совершить, скорее, в плюс. Ключевым объектом для применения внешнеполитических усилий американского президента (помимо Восточной Азии) является Ближний Восток. По факту ключевым вероятным противником здесь был назван Иран (неудивительно, учитывая произраильский настрой администрации Трампа). Следовательно, Вашингтон будет вести давление на Тегеран с целью отказаться от реализации своей ядерной программы — это как минимум.

Чего совершенно точно ждать не приходится, так это послабления санкций против Ирана. Скорее уж, они будут усилены. И в первую очередь речь, конечно, пойдет об иранской нефти. На данный момент Иран производит около 3,4 млн баррелей в сутки, более половины из которых направляется на экспорт. Дополнительное давление на Иран (ужесточение санкций или, точнее, их применения) может привести к сокращению его добычи. От этого выиграют все остальные участники соглашения. Крупнейшие игроки смогут повысить экспорт на несколько сотен тысяч баррелей без какого-либо ущерба для мировых цен. Всё это в плюс России, какими бы мерами Вашингтон ни грозил нам для принуждения сесть за переговорный стол на американских условиях.

Что касается долгосрочных планов Трампа по увеличению добычи в самих США, то они выглядят именно долгосрочными. Программа «трёх троек», согласно которой предполагается нарастить производство черного золота на три миллиона баррелей в день, в нынешних условиях не выглядит реалистично по сразу нескольким причинам.

Во-первых, цены. Рост добычи в таких масштабах приведет к обвалу мировых цен. Однако в первую очередь это ударит по американским производителям, которым для нейтральной рентабельности нужен уровень не менее $55-60 за баррель. В прошлом себестоимость удавалось снизить благодаря технологическим нововведениям, а главное — расширению трубопроводной и транспортной инфраструктуры. Но сейчас этот потенциал по большому счету исчерпан: себестоимость не меняется на протяжении уже многих лет. Падение цен вдвое приведет к массовым банкротствам и закрытию сотен буровых. «Чем больше нефти, тем меньше нефти».

Во-вторых, реальный запас прочности также вызывает сомнения. По доказанным нефтяным резервам США отнюдь не мировые лидеры. При нынешнем объеме производства запасы будут исчерпаны за 11-12 лет. Не стоит воспринимать это число как гарантированное: резервы регулярно увеличиваются, так что реальная дата будет гораздо более поздней. Тем не менее тренд явно показывает, что особых возможностей для радикального увеличения производства в Америке нет.

В-третьих, в большей степени это касается Пермского бассейна, где самые «вкусные» месторождения уже исчерпаны. Себестоимость добычи сланцевой нефти постоянно растёт: еще пять лет назад она составляла $46 за баррель, теперь достигла $62. Огромная масса производителей балансирует на грани рентабельности. Прогнозы роста добычи раз за разом не оправдываются. То есть даже значительное увеличение производства на других месторождениях приведёт лишь к компенсации потерь на этом, ключевом для американской сланцевой нефти участке.

Таким образом, у американской администрации нет никаких рычагов, чтобы кардинально изменить нефтяной рынок с тем, чтобы наказать Россию. Да и вообще есть обоснованные сомнения, что это в США вообще кому-то нужно, приоритеты немного другие. А нынешняя политика, скорее, поддержит российский нефтяной сектор.