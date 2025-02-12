Даже спустя три недели после вступления в должность и объявления о претензиях на Гренландию, Канаду и Панамский канал у президента США осталось еще много интересных идей.

Иван Шилов ИА Регнум

Самой свежей стало желание получить с Украины полтриллиона долларов. То есть вернуть вложенные в нее западные, и в первую очередь американские средства. Дональд Трамп оценил их в 300–350 миллиардов, а европейские — еще в 100, и сказал, что хочет получить их назад.

Понятно, что взять такую сумму ни с нынешней, ни с будущей Украины (то есть того, что от нее останется) невозможно. Но у американского президента возникла «гениальная» идея: пускай Киев расплатится редкоземельными металлами — как раз на полтриллиона.

Украинские власти, по его словам, даже согласились на это. Но не стоит упрекать Зеленского в продаже Украины Западу.

Во-первых, она уже и так уже продана, потому что находится в полной зависимости от Запада и без его поддержки не сможет не только сопротивляться России, но и вообще сохраниться.

Во-вторых, Киев не может себе позволить сейчас спорить с Трампом — накануне его переговоров с Путиным лучше со всем соглашаться.

Ну а в-третьих — и это самое главное — никаких масштабных поставок редкоземельных металлов с Украины в США все равно не будет: ни на 500, ни на 50, ни даже на 5 миллиардов.

Не потому, что Украина прекратит свое существование в нынешнем виде, и даже не потому, что их добыча нерентабельна (хотя все это так), а по той простой причине, что для их извлечения нужно вначале вложить многие миллиарды долларов.

Но желающих потратить такие деньги на инвестиции в страну, обреченную на возращение в русскую орбиту, на Западе нет и не предвидится. Так что мечты Трампа о компенсациях так и останутся мечтами.

Точно так же, как и его обещания ада на земле для палестинцев, хотя тут все совсем не смешно. Сейчас Трамп обещает Газе «ад» уже в субботу, если до полудня этого дня ХАМАС не отпустит всех заложников. Палестинцы приостановили освобождение из-за того, что Израиль не выполняет договоренности, в частности, с возвращением беженцев на север сектора Газа.

Израиль в ответ разразился угрозами прервать перемирие и требованиями освободить всех и сразу. Теперь это требование поддержал Трамп, пригрозив адом, который может устроить Израиль.

При этом и Трамп, и Нетаньяху обосновывают свои угрозы тем, что освобожденные недавно три израильских заложника «выглядели так, как будто они не ели месяц» и «как люди, пережившие Холокост», — и с последним трудно поспорить.

Действительно, три израильтянина были исхудавшими и изможденными (в отличие от женщин-заложниц, которых освобождали ранее), потому что они и в самом деле пережили 15 месяцев геноцида. Того самого, который Израиль устроил Газе после 7 октября 2023-го — с бомбежками, уничтожением инфраструктуры, блокадой и массовым террором.

Они пережили его вместе с удерживавшими их палестинцами и выжили, в отличие от тех 50 тысяч, что были убиты. Они даже не были ранены, как другие 120 тысяч. Они плохо питались? Да уж точно не лучше охранявших их палестинцев. Но куда лучше тех арабов, кто умер от истощения и голода, включая младенцев.

Израиль уничтожал сельхозугодия и запасы продовольствия в Газе, блокировал доставку продуктов питания в сектор, а теперь цинично возмущается плохим видом освобожденных заложников. Выживших, в отличие от десятков других израильских пленных, погибших под бомбежками собственной армии.

То, что Трамп повторяет эту израильскую пропаганду, не удивительно, ведь он же проталкивает совершенно безумный и геноцидный план выселения палестинцев из Газы под видом ее реконструкции.

Трамп живет в плену мифов об украинских недрах и «Израиле как жертве палестинских террористов». Он не получит ни полмиллиарда с Украины, ни Газу без палестинцев, хотя более чем вероятно, что он и сам не верит в возможность этого.

Просто в силу своего характера он пытается подать любую проигрышную ситуацию как выигрышную. Ну вот, потратили на Украину столько денег (нет, не он, а Джо Байден, но все равно обидно), а теперь нужно будет смириться с тем, что она может «стать русской», как он и выразился.

Поэтому нужно рассказать американцам, что затраченные средства удастся частично вернуть за счет поставок редкоземельных металлов. Может, в итоге и не удастся, но по крайней мере Трамп за это боролся, и все это будут помнить.

Точно так же и с Газой. Израиль не сможет изгнать палестинцев, а Трамп не будет застраивать сектор небоскребами. Однако перед влиятельнейшей еврейской элитой в Штатах Трамп заработает очки как самый упертый борец за расширение Израиля.

А симпатии радикалов из еврейской части американского истеблишмента нужны Трампу для его борьбы за достижение главной цели — переформатирования самих США. И вот тут все будет максимально серьезно и без всяких фантазий.