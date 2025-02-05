Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Рост преступности закономерно происходит после любой войны. Поэтому, когда президент Польши Анджей Дуда заявил, что завершение украинского конфликта и возвращение с фронта тысяч мужчин может привести к взрыву международной организованной преступности, это просто констатация факта.

Иван Шилов ИА Регнум

В Советском Союзе с 1945 по 1947 год число уголовных преступлений выросло почти на 50%: тогда их было зарегистрировано 1,2 млн. В 1978 году, перед вводом войск в Афганистан, в СССР было совершено 1,3 млн преступлений, а в первый год после вывода войск, в 1990-м — уже 2,78 млн, и об этом Дуда специально вспомнил.

В США после Вьетнамской войны, через которую прошло более 2,7 млн молодых мужчин, сотни тысяч из них страдали от посттравматического расстройства, которое заглушали алкоголем и наркотиками. Память о перенесённой душевной травме вызывала тревожность, кошмары, депрессию, панические атаки, агрессию и суицидальные наклонности.

Эта ситуация, наложившаяся на экономический кризис, привела к тому, что 1970–1990-е годы в Америке прозвали «золотым веком маньяков». Да что там далеко ходить — даже кровавый раздел Югославии дал эффект в виде распространения по Европе всякого рода криминальных албанцев и босняков. А после распада Союза «русская мафия» стала именем нарицательным во всём мире — на фоне всеобщей разрухи сильные и решительные мужчины не только сбились в банды у себя дома, но и разбрелись по свету.

Такие, как Дуда, это прекрасно помнят — в те годы он как раз был впечатлительным молодым человеком.

Теперь он глава государства, в котором уже проживает около миллиона украинцев. И прекрасно осознаёт, что в случае прекращения боевых действий, когда вчерашние солдаты ВСУ вернутся в «свои села, свои города, где увидят разрушенные дома, разрушенные заводы, разрушенные фабрики, без работы и без перспектив», они поедут туда, где уже есть кто-то из знакомых или членов семьи.

Вместе со своим ПТСР, алкоголизмом и привычкой к насилию. А надо оно полякам — как и всем остальным?

Естественно, эти простые, но вместе с тем мудрые слова вызвали возмущение украинской стороны. МИД Украины поспешил уверить, что «украинские воины являются не угрозой, а фактором безопасности для всей Европы». То есть предложил верить в то, что условный контуженный психопат, прибывший в европейскую страну в поисках работы, тут же усилит её безопасность.

В том же духе высказалось и министерство по делам ветеранов, указав Дуде, что украинские военнослужащие «рискуют жизнью ради мира и свободы и заслуживают наивысшего уважения и поддержки». И бояться их нечего: они возвращаются к активной жизни, развивая бизнес, волонтёрство и общественные инициативы.

А ветеранский спорт и реабилитационные программы помогают им адаптироваться после службы. «Также ветераны становятся лидерами своих общин, укрепляя общество и экономику», — говорится в сообщении, и перед глазами сразу встаёт пасторальная картинка, где парни с добрыми глазами и бионическими протезами играют в волейбол на зелёной лужайке.

В свободное от бизнеса и волонтёрства время.

Только Украина уже познала опыт «интеграции» участников так называемой «антитеррористической операции» в Донбассе, где особо ценный опыт получили добровольческие батальоны — похищения и пытки, изнасилования, мародёрство и грабёж, весьма вольное обращение с оружием.

Да, часть из них действительно попыталась потом как-то встроиться в мирную жизнь. Только чем занялся первым делом вооружённый и экипированный через МВД «Азов»*? Начал кошмарить застройщиков. Сначала просто брали выкуп, чтобы не мешать строительству (а на Украине практически любая стройка была незаконной), потом начали входить в долю. Кроме того, крышевали торговлю наркотиками, брали под свой контроль песчаные карьеры, не брезговали ничем.

А можно ли развидеть знаменитые кадры, как «Правый сектор»* на Западной Украине прорывался через полицейский блокпост на джипах, поливая всё впереди себя пулемётным огнём? Эти сплочённые ребята тоже принялись делить сложившиеся криминальные бизнесы, пытаясь подмять под себя контрабанду, добычу янтаря и прочие сладкие темы.

В 2018 году со стрельбой взяли организованную группировку, которая терроризировала местных предпринимателей, прикрываясь Харьковской городской ассоциацией ветеранов АТО. В том же году в Черновцах повязали «побратимов», грабивших богатеньких буратин — спалились они при попытке налёта на дом главы местного суда.

«Ветераны»-одиночки таскали на продажу патроны, гранаты и разную стрелковку, в то время мне частенько звонили разные знакомые с «интересными предложениями». Можно было купить хоть пистолет, хоть гранатомёт — цены не гнули. Возникла целая индустрия по продаже «хабара», который тащили с линии соприкосновения — от битых касок и всякой военной дребедени до тепловизоров и ночных прицелов, ворованных, само собой.

Да что далеко ходить — практически во всех резонансных убийствах на Украине, например историка и журналиста Олеся Бузины, участвовали «атошники». Ещё в 2017 году главный психиатр минобороны Украины, главврач клиники психиатрии Главного военного клинического госпиталя полковник Олег Друзь заявил, что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении — за что был тут же уволен.

Но до 2022 года через войну было пропущено не так много людей, около 400 тысяч маргинальных ребят, растворённых в многомиллионном населении, были проблемой, но не чрезмерной. А теперь их стало кратно больше, а населения — кратно меньше. Уже более миллиона потерявших чувство меры хлопцев, лишённых какой-либо системной помощи, медицинской и психологической (а с закрытием грантовых программ она вообще умножится на ноль), безо всяких перспектив найти нормальный доход.

Добавьте к этому новый опыт, которого не было десять лет назад: мы ещё увидим заказные убийства, совершённые с помощью дронов; «рои», таскающие через границу не только сигареты, но и что-то поинтереснее; сработанные в составе ОПГ подразделения с тяжёлым вооружением.

Для них кормовая база на Украине совершенно точно будет мала — все смышлёные богатеи уже вывезли имущество за бугор, бизнес в нынешних условиях стремительно схлопывается, а со всяких мелких фермеров много не натрусишь. То ли дело Европа с её плюшевыми обитателями, не привыкшими к насилию.

Вот поэтому наиглавнейшее достижение Новой Украины — безвизовый режим «со всем цивилизованным миром» — теперь отменяют с другой стороны границы. Если до сих пор через неё не выпускали украинские власти, борясь за мобресурс, то теперь не будут впускать власти европейские. Что и анонсировал президент Польши.

А в помощь им сработают другие достижения.

Ведь за разработку и внедрение знаменитой системы «Дія» (аналог российских «Госуслуг») заплатили американцы и европейцы, владеющие открытым кодом — и всеми личными данными украинских граждан. Точно так же на серверах в Польше лежит незаконный реестр «Оберіг», где хранятся все данные призывников, военнообязанных и резервистов, вплоть до медицинских.

Дополнительно к этому в ВСУ внедрено приложение «Армія+» под предлогом сокращения бумажного документооборота, здесь личные данные действующих военнослужащих хранятся на облачных серверах. Но что это в целом меняет?

«Западные партнёры» всё про всех видят и воевавших просто к себе не пустят, какие бы песни про «уважение» и «благодарность» не пели украинские чиновники. И в целом это укладывается в рамки отведённой для Украины роли, о которой уже просто надоело говорить. Оторвать от любых союзов с Россией — да, сделать транзитным тупиком — безусловно, использовать как тупое орудие для войны и насос для бесконечной прокачки ворованных денег — конечно. Природные ресурсы, само собой.

Но только в статусе резервации, такого себе «реестрового казачества» в стиле Речи Посполитой XVI–XVII веков — мы вам платим, а вы там воюйте себе и куда не просят не лезьте. А когда начинали лезть — хозяин тут же включал силовой ресурс, загоняя негодников в стойло. С переменным успехом.

Но ошибки прошлого учтены, и нынешние обстоятельства обязывают европейцев повесить на двери «свободного мира» замок побольше. Чтобы потом с зоологическим интересом наблюдать, во что ещё могут превратиться украинцы в своём семнадцатом веке.

*Признана террористической организацией и запрещена в РФ.