Дональд Трамп фонтанирует идеями — теперь он придумал новый план для Газы. Президент США предлагает переселить палестинцев в другие страны. Естественно, исключительно из заботы о них:

Иван Шилов ИА Регнум

«Там почти все разрушено, люди умирают, так что я бы предпочел сотрудничать с некоторыми арабскими странами и строить жилье где-нибудь в другом месте, где, как мне кажется, они могли бы жить спокойно в мире… Это жилье может быть временным или долгосрочным. Речь идет о полутора миллионах человек, мы просто наведем порядок и скажем «все уже позади».

Трамп уже поговорил об этом с иорданским королем Абдаллой и собирался обсудить вопрос с египетским президентом Сиси. Тем временем в Израиле план уже приветствовали. Министр финансов Бецалель Смотрич — один из самых радикальных сторонников насильственного решения «палестинского вопроса» — назвал его «отличной идеей». Смотрич заявил, что надо «разработать оперативный план, который позволит реализовать это как можно скорее» и «помочь этим людям найти другие места, чтобы они смогли начать новую хорошую жизнь».

Настрой израильских политиков неудивителен, ведь предложение Трампа лишь повторяет то, о чем они уже давно мечтают, и на что и была направлена вся армейская операция в Газе после 7 октября 2023-го. Выдавить палестинцев из Газы, чтобы потом аннексировать ее если не целиком, то частично — это программа-максимум, которую ставил перед собой Израиль.

Но убив и ранив 200 тысяч палестинцев из 2,5 миллионного населения сектора, уничтожив подавляющую часть жилья и инфраструктуры, устроив настоящий геноцид, Израиль не смог очистить территорию от палестинцев.

Они не хотели покидать свою землю, а другие арабские страны, в первую очередь Египет, не хотели их принимать. Не потому, что не сочувствуют жертвам геноцида, а потому, что понимают: даже временно покинувшие Газу палестинцы никогда не смогут вернуться назад. Так как главной целью Израиля является именно депалестинизация сектора.

Израильская пропаганда проливала крокодиловы слезы, рассуждая о том, что арабские и мусульманские страны на самом деле не сострадают палестинцам, иначе они давно бы приняли у себя население Газы. Откровенный цинизм подобных рассуждений неудивителен, тем более что одновременно Израиль вел активные тайные переговоры о переселении палестинцев.

Через отдельные европейские страны (появлялась информация про Австрию и Венгрию) он зондировал почву на предмет того, чтобы Евросоюз выступил с планом «гуманитарной миссии» о перемещении населения Газы в какие-нибудь страны третьего мира, в Африку или Азию.

В качестве одного из вариантов в Израиле публично называли Руанду, а тому же Египту предлагали списать долги перед европейскими странами и выделить еще миллиарды, чтобы он принял сотни тысяч переселенцев. И вот теперь с подобной же идей выходит Трамп, прикрывая ее заботой об умирающих в разрушенной Газе.

То есть все это звенья одного жуткого плана? Сначала одни разрушают все, что можно, и убивают десятки тысяч женщин и детей, а потом другие под предлогом спасения оставшихся несчастных предлагают построить для них дома в чужих странах: временные или постоянные, только уезжайте. Да, так оно и есть. Хотя Трамп в данном случае выступает лишь как проводник чужих, израильских идей. Но есть ли шанс у его плана?

Конечно, нет. Потому что и Иордания, и Египет, и Индонезия (на днях окружение Трампа сделала соответствующее предложение и этой крупнейшей мусульманской стране) не согласятся «приютить» палестинцев. Эти страны могут быть сколько угодно зависимы от Запада (что, кстати, сильно преувеличивается в произраильских медиа — причем сознательно) и нуждаться в десятках миллиардах долларов (а именно столько готово заплатить еврейское лобби), но никогда не согласятся на предложение Трампа.

И не потому, что боятся палестинских беженцев. В той же небольшой Иордании их и их потомков и так более двух миллионов. Не так страшат и внутриполитические проблемы, включая радикализацию исламистской оппозиции властям, как, например, в Египте. Нет, всё это блекнет на фоне главного.

Никто из правителей арабских и мусульманских стран не хочет получить титул «ликвидатора Газы» и «соучастника израильской депортации палестинцев», ведь именно так и будет расценено подобное переселение двухмиллиардной исламской уммой. С таким клеймом долго не протянет ни одна династия и ни один президент. Но, справедливости ради, стоит уточнить, что ни у одного из них и нет намерений таким образом «спасать» палестинцев.

Так что у идеи Трампа нет ни одного шанса на осуществление. Своей поддержкой израильского плана зачистки Газы он лишь нанес ущерб собственной репутации в мире. И не только исламском.