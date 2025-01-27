В медийном поле «свободной журналистики в изгнании» не успел отгреметь скандал вокруг писателя-плагиатора Иличевского, который щедро заимствовал в свои произведения всё, что плохо лежит, как взорвалась еще более эпичная информационная бомба.

Иван Шилов ИА Регнум

Некая 21-летняя Джамиля Садриева из Татарстана под очень говорящим псевдонимом «Асия Несоевая» буквально заполонила признанные иноагентами издания «Новая газета. Европа», «Холод», «Дискурс», «Важные истории» и многие другие фейковыми статьями о суровой российской реальности. Настолько суровой, что эти мастодонты борьбы за честную журналистику не утруждали себя никаким фактчекингом, публикуя эту восхитительную в своем безумии ересь.

Вот лишь немногие заголовки статей, которые вышли из-под пера «гражданской журналистки Несоевой»: «19-летнего срочника расстреляли в Приморье после отказа ехать воевать в Курскую область», «Что писали близким перед смертью российские солдаты?» и «Как женщины спрятали от фронта единственного мужчину в татарской деревне».

Прочитать полностью эти душераздирающие истории, к сожалению, уже невозможно. Потому как в один прекрасный момент они стали пропадать с сайтов, а на их месте оставались «заглушки» в виде формальных отписок о том, что редакции не ручаются за достоверность опубликованного материала.

Вышло как-то неловко. Но всё-таки, как же это вообще стало возможным? А ровно так, как это и принято у наших пламенных борцов «за свободу от режима».

Стоит начать с короткого экскурса в классику мема «не рефлексируйте, распространяйте!». Вот уж почти 14 лет он является лучшей иллюстрацией работы всей этой дружной агитбригады за все хорошее против всего плохого, и идеально описывает, что же произошло между «российскими либеральными СМИ» и юной фейкометчицей из Татарстана.

Фраза появилась с легкой руки ныне покойного Алексея Навального** в 2011 году. Шла избирательная кампания в Думу. Навальный всеми силами пытался влиять на её результаты. В своих соцсетях он опубликовал плакат, который содержал в себе некие «обещания Путина». В комментариях внимательные читатели сообщили, что это не официальный материал партии «Единая России», и вряд ли это можно использовать как аргумент.

Но Навальный ответил, что надо «не рефлексировать, а распространять, пусть отбиваются». И, собственно, этой фразой задал вектор действия всем своим последователям по сей день.

Именно так действует абсолютно вся «независимая журналистика», которая сразу после начала СВО организованно выехала поближе к финансовым источникам своей «независимости».

Поэтому они с фанатичным самозабвением распространяют любую самую лютую дичь, которую хотя бы краем уха услышали о России.

Подходит абсолютно все, вплоть до безумных сексуальных фантазий экс-омбудсмена Украины Людмилы Денисовой «о тысячах изнасилованных украинок», которых никто не видел, но написали решительно все. Организовали пару десятков фондов помощи, распилили десяток крупных бюджетов, а потом, когда маниакальный бред омбудсмена стал пугать даже ее непосредственное руководство, которое ее уволило за отсутствие доказательств «сексуальных преступлений» российских военных, замели под коврик. Ну, что ж сделаешь, официальное лицо же. Кто же мог подумать, что она просто врет?

Не могу не вспомнить и абсолютно потрясающий случай фактчекинга от коллег из издания «Медуза» (тоже признано иноагентом).

Ребята умудрились взять интервью у довольно известного в Сети пародийного аккаунта несуществующей «16-летней россиянки, уехавшей из России» Юринессы Доры. Аккаунт, через который высмеивалась «либеральная интеллигенция», вела пранкер, которая никогда особо не скрывала своей причастности к «Юринессе».

Выяснить это можно было за пять минут не очень напряженного поиска в «реплаях» соцсети X. Но зачем? Если вот есть по ту сторону экрана какой-то персонаж, который буквами по сердцу рассказывает о своих страданиях в «диктаторской России»?

Журналисты издания, которые «руководствуются информацией от достоверных источников и тщательно ее проверяют», взяли интервью у человека, которого в реальности не существовало никогда.

А когда ситуация выяснилась, позорно вырезали этот фрагмент из статьи, сопроводив скромным комментарием: «К сожалению, уже после публикации статьи «Медузе»* стало известно, что и сама история, и личность героини выдуманы человеком, с которым общался автор материала. Мы удалили фрагмент текста, содержащий недостоверную информацию. Редакция приносит свои извинения». И всё, и всё! И таких историй у «демократической прессы» великое множество.

Потому что не рефлексируют, а распространяют. Именно так и получилось в случае с Асией Несоевой.

Ничего не смутило акул журналистики. Ни довольно прозрачно намекающий псевдоним, ни отсутствие достоверных источников. Абсолютно все истории — от растерзанных срочников до командиров, отбирающих пособия у родственников погибших на СВО бойцов-мусульман, не подтверждаются вообще ничем. Источниками, по всей видимости, послужили только голоса в голове Джамили Садриевой. Никаких других подтверждений ни одно из изданий, как и сама журналистка, не предоставили по сей день.

Нужно сказать, что изобретательность Несоевой действительно впечатляет. Мало того что она сочиняла потрясающие истории из жизни россиян, так она еще привлекала к их написанию русских классиков.

Например, в статье с отсылающим к дантову аду заголовком «Стигийское болото» (а что же еще, ведь Россия это же Мордор на болотах) рассказывается о «по-детски наивной женщине», которая «ищет мобилизованного мужа после его похорон» (что бы это ни значило), творчески позаимствован текст рассказа Антона Павловича Чехова «На подводе». Позаимствован, надо отдать должное, куда более талантливо, чем это делал лауреат либеральных премий литератор Ильичевский.

Когда популярность журналистки возросла (а публиковали ее много и часто), издания наконец-то стали замечать слона в посудной лавке и молча подтирать опубликованные без малейшей проверки фактов материалы.

Происходящее в закулисье иноагентской прессы вынес в публичное поле Олег Кашин, тоже, кстати, иноагент. Но чем дольше иноагенты вдали от Родины, тем менее сплочены их ряды. И за неимением других развлечений они играют в пауков в банке.

В результате разгорающегося скандала издание «Холод»* убрало материал о «последних сообщениях русских солдат», в которой автор описывала произошедшие «с погибшими на СВО бойцами ужасы».

Издание Ксении Собчак «Осторожно, новости» удалило историю «о женщинах из татарской деревни, спрятавших от службы единственного мужчину» (жаль, не успела прочитать, где прятали. Надеюсь, выкопали землянку в лесу ложкой. Тоже последней).

В свое оправдание главред Сергей Титов написал: «Что касается девочки? Мне ее рекомендовали симпатичные люди, она писала всем остальным, да и сам материал был супер проходной, а после него мы сразу прикрыли лавочку сотрудничества».

Хотелось бы, конечно, более подробного объяснения о способах проверки информации от людей, позиционирующих себя последней надеждой российской журналистики. Но увы, девочку им рекомендовали симпатичные люди, вот и весь фактчекинг.

На данный момент Джамиля дала несколько интервью различным СМИ, в которых она утверждает, что все это было троллингом. При этом в одном из интервью она отрицает, что выдумывала истории, однако соглашается, что подтверждений, кроме собственных слов, у нее нет.

Но и это не всё.

Джамиле успели вручить несколько премий «Редколлегия», которая, со слов организаторов, создана, чтобы «помочь тем, кто сохраняет в России высокие стандарты профессии в то время, когда свободная и качественная журналистика подвергается давлению со стороны государства, а права человека на свободное выражение своего мнения и на свободный доступ к информации систематически нарушаются».

Ситуация с премией — это лучший венец этой истории. Это не просто постирония, это какой-то уже постсарказм. Или даже посттроллинг?..

«Честная российская оппозиционная пресса», работающая на врага за гранты и донаты, дает премию «за свободную и качественную журналистику» за фейки и дискредитацию армии.

Знаете, если бы я хотела провести кампанию по дискредитации иноагентской прессы, вряд ли я бы смогла лучше, чем они сами.

Прочитав интервью Джамили, я не могу однозначно сказать, какие цели преследовала она, отсылая эти статьи — действительно ли все это было троллингом, или жаждой популярности, или ментальными отклонениями. Но могу точно сказать, что свой значительный вклад в информационную борьбу она внесла, вольно или невольно.

Думаю, нам надо учредить премию Джамили Садриевой и вручать ее «оппозиционным СМИ» каждый раз, когда они опубликуют очередное интервью несуществующего человека или спрячут в тайге от военкомата очередного последнего мужчину. А лозунгом премии будет: «За полное отсутствие рефлексии и неуемную тягу к распространению».

*Издание внесено в список иностранных агентов

**Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов