После начала перемирия в Газе в западных медиа появилось видео, снятое в секторе с коптера — разрушенные дома, сплошные руины, «лунный пейзаж». Всё это напоминает некоторые видео из зоны русско-украинской войны. Но это не последствия боёв израильской армии с бойцами ХАМАС.

Иван Шилов ИА Регнум

В отличие от украинской армии у ХАМАС нет ни артиллерии, ни ракет, ни бомб, ни танков — и никаких масштабных сражений между евреями и арабами в Газе просто не было. То, что мы видим в Газе, — результат «работы» израильской армии. И тем не менее перемирием очень недовольны в Израиле — потому что не успели распространить подобный лунный ландшафт на всю Газу.

Нетаньяху ругают за капитуляцию, за «страшную цену», которую заплатило еврейское государство после 7 октября 2023-го.

Страшная цена это 1200 убитых в ходе нападения ХАМАС — большинство из них мирные граждане (но многие с оружием в своих домах, построенных на землях, отобранных у палестинцев), часть из которых, впрочем, была по ошибке убита самой израильской армией, и несколько сот заложников, захваченных тогда в плен.

На днях в Израиле поздравляли с двухлетием самого младшего из них — с надеждой на то, что он вернётся вместе с родителями домой живым. И это притом что ХАМАС уже давно сообщил, что эта семья погибла под бомбёжками ЦАХАЛ, как и многие другие заложники, которые были убиты в ходе «операции по их освобождению». Ведь именно такой якобы и была цель 15-месячной кампании израильской армии.

А второй целью была ликвидация ХАМАС.

Израиль не добился ни первого, ни второго — на место убитых бойцов (считается, что их погибло около 8 тысяч) встали новые, а заложников начинают освобождать в обмен на вывод войск (что можно было сделать гораздо раньше — и тогда многие из погибших израильтян были бы живы).

Все это сейчас всячески обсуждается в израильском обществе и на Западе, где очень сочувственно относятся к переживаниям «нации, пережившей Холокост».

Но в остальном мире — да и в Европе с США тоже — смотрят не на страдания заложников, а на тот ад, что Израиль устроил в Газе. Его масштабы станут ясны в ближайшие месяцы — если, конечно, Нетаньяху не сорвёт сделку и выведет из Газы (или хотя бы большей её части) оккупационные войска.

Тогда будут разобраны завалы разрушенных домов и из-под них извлечены тела тысяч новых, неизвестных ещё жертв, будут обнаружены массовые захоронения — и станет понятно, что число погибших палестинцев не 47 тысяч, как это считается сейчас, а ближе к 70.

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Только из числа младенцев, родившихся после 7 октября 2023 года, несколько сотен погибли под бомбёжками и от голода за время геноцида — но о них никто не плачет на Западе. Количество раненых давно уже перевалило за 100 тысяч, а все остальные 2 миллиона жителей Газы прошли через неописуемые страдания и мучения.

Газа уничтожена — почти две трети всех зданий разрушено или повреждено. Уничтожена большая часть инфраструктуры, энергетики, разрушены сады и поля. И всё это сделано не для ликвидации ХАМАС и освобождения заложников.

Целью Израиля — которую многие там практически и не скрывают — являлось уничтожение Газы как палестинского дома. Израиль хотел не просто «наказать» палестинцев, он хотел сделать Газу непригодной для жизни и выдавить её жителей в эмиграцию. Именно поэтому во всём мире и говорят о геноциде — не только страшном, но и беспредельно циничном, прикрывающимся разглагольствованиями о «террористах» и «страданиях заложников».

Израиль совершил акт открытого геноцида, убивая мирных граждан, уничтожая их жильё, разбомбив больницы, организовав блокаду, устроив голод и нехватку лекарств. Весь мир содрогнулся от ужаса, о котором пытались рассказывать мужественные палестинские журналисты, более 200 из которых было убито оккупантами.

Причём трагедия Газы ещё и в том, что в ней живут в том числе и люди, потерявшие свои дома и земли ещё в 1940-х и 1960-х годах, когда Израиль изгонял палестинцев. Да и сама Газа была оккупирована им в 1967-м, превратившись в огромную тюрьму под израильским контролем.

Уйдя оттуда в 2006-м, Израиль оставил за собой контроль за границами, торговлей и поступлением денег в Газу, периодически убивал организаторов вооружённого сопротивления и устраивал бомбёжки сектора. А после 7 октября 2023-го решил просто уничтожить палестинское поселение, устроив там ад на земле.

Ад устроить удалось, изгнать палестинцев, сломив их — нет.

Сейчас Газу будут восстанавливать. На это уйдёт более 100 миллиардов долларов. Но кто ответит за геноцид?

Нетаньяху признают виновным в международном суде, но Запад не позволит его арестовать, а США введут новые санкции против судей этой организации.

Для Америки террористами и преступниками останется ХАМАС, но для большинства остального мира олицетворением зла стал Нетаньяху и израильское государство. Открытого, наглого, уверенного в своей безнаказанности и в праве называть жертв убийцами, а палачей жертвами — но абсолютно бессильного даже в попытке достичь поставленных целей.

Скоро будет уже восемь десятилетий, как Израиль хочет «закрыть» палестинский вопрос — то есть присвоить себе чужие земли и демонизировать их изгнанных хозяев. Все попытки договориться с Израилем хотя бы об относительном уважении прав палестинцев заканчиваются ничем. В Тель-Авиве категорически не хотят позволить существовать хоть какому-то независимому палестинскому государству даже на тех землях, которые ещё остались у палестинцев.

Это осознанная ставка, которая закономерно закончилась геноцидом последних 15 месяцев.

Но теперь эта ставка бита — не сумев уничтожить и изгнать палестинцев, Израиль оказался в тупике: растратив остатки морального капитала «жертвы Холокоста», он превратился в государство, устроившее геноцид. И этот вердикт истории не подлежит отмене, а приговор неизбежно будет приведён в исполнение.

Если, конечно, Израиль вдруг не одумается и не покается, прекратив попытки уничтожения и унижения палестинцев. Но шансов на это почти нет.

Во вторник Нетаньяху объявил о начале операции «Стальная стена» — теперь Израиль будет убивать палестинцев на Западном берегу реки Иордан.