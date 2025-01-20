Илон Маск призвал страны Европы вернуться к атомной энергетике. Хотя в последнее время его риторика касательно Европы достаточно обострилась, возврат к АЭС — идея не совсем новая. В последние годы она обсуждалась в Евросоюзе довольно активно и даже были предприняты кое-какие шаги, пусть пока и робкие. Более того, о желании строить новые объекты мирного атома заявляют не только страны, где АЭС работают давно, но и те, кто отказался от планов по их возведению много десятилетий назад.

Иван Шилов ИА Регнум

Проблема атомной энергии была на редкость актуальной в послевоенную эпоху. Нефть и газ еще в 1960–70-е годы вызывали настороженность. Не только из-за экологических проблем — хотя и такие претензии тоже предъявлялись — но и из-за конечности этих ресурсов. Хотя пик добычи нефти ещё не наступил, а исчерпания запасов газа не предвидится в ближайшие десятилетия, все понимают, что углеводороды не вечны, нужно заранее позаботиться об альтернативах.

Другое дело — уран. Нынешних доказанных запасов хватит как минимум на 230 лет использования. Даже если генерация АЭС удвоится, речь всё равно идет о вековых запасах. Кроме того, реакторы на быстрых нейтронах позволяют расходовать всего 1-3% от нынешних затрат топлива с тем же выходом. В отличие от термоядерной энергии, которая остается пока научной фантастикой, эти реакторы давно уже работают и постепенно технологически развиваются. Если они станут всеобщим мейнстримом, энергетические проблемы человечества будут решены если не навсегда, то на многие тысячи лет.

Поэтому соответствующая эпоха привела к буму строительства АЭС, центром которого стали в том числе и европейские страны. Но всё изменилось в 1980-е. Авария в США на Тримайл-Айленд, а затем катастрофа в Чернобыле привели к быстрой потере популярности атомной энергии, вызвав глобальную атомофобию. О том, что в норме АЭС практически не наносят вреда окружающей среде, являясь буквально самым экологически чистым видом энергии, все моментально забыли. Уже тогда строительство десятков АЭС было приостановлено, а некоторые страны, например Италия, и вовсе отказались от собственной программы мирного атома. Новая катастрофа в японской Фукусиме только укрепила многих в идее, что АЭС это зло. Теперь полностью закрыть свои станции решила и Германия.

Но настроения публики с годами меняются. Новым фактором, вступившим в игру, стала борьба с изменением климата, которая захватила умы во второй половине 2010-х годов. Решить проблему исключительно возобновляемыми источниками энергии оказалось делом непростым в силу их нестабильности и волатильности. Пусть прогресс в развитии ВИЭ и серьезный, всё более очевидным становится факт, что в одиночку они ничьи энергетические потребности не закроют.

Хотя многие развивающиеся страны развернули к началу 2020-х годов свои масштабные атомные программы, ЕС колебался. Но в 2022-м году, после начала СВО, настроения стали резко меняться и в Европе. За исключением разнообразных «зеленых» партий, практически все политики согласились с тем, что атомная энергетика нужна. «В условиях геополитической напряженности обеспечение физической поставки электроэнергии во избежание отключений… стало ключевым приоритетом для государств Западной и Восточной Европы», — писало агентство S&P в своем обзоре осенью прошлого года. Дело было не только в сокращении поставок топлива, но и, например, в масштабных проблемах с устаревшими французскими реакторами (одна из немногих крупных стран, где АЭС обеспечивают более 50% энергопотребления).

Европейский парламент в свою очередь одобрил классификацию ядерной энергетики как «зеленой» в рамках программы устойчивого развития, что сделало АЭС приемлемым вариантом для декарбонизации Европы.

Но одного желания мало. Атомная энергетика требует огромного объема инвестиций, а государства пока еще далеки от развертывания масштабных программ помощи по аналогии с тем, что они делают в отрасли ВИЭ. На данный момент в Великобритании и Франции в период с 2024 по 2030 год ведется строительство мощностей водо-водяных реакторов на 5 ГВт, а в Словакии — на 0,5 ГВт. В 2025 году силами «Росатома» начнется строительство двух новых энергоблоков на венгерской АЭС «Пакш». На этом пока всё.

После 2030 года большие планы у Польши (шесть реакторов), Франции (от шести до 14 реакторов) и Чехии, которая собирается построить четыре реактора (реализацией проекта займутся южные корейцы). На менее зрелой стадии находятся Нидерланды и Швеция. В то же время в Испании и Германии, где последние три АЭС были отключены от сети в 2023 году, курс на отказ от станций сохраняется. Впрочем, он может смениться после следующих выборов. В Германии сторонники мирного атома почти наверняка одержат победу этой зимой, так что есть все шансы на пересмотр планов. Италия со своим правым правительством рассчитывает на возрождение атомной программы впервые за 40 лет, но четкие планы пока отсутствуют.

Тем не менее не стоит рассчитывать, что ситуация кардинально изменится в ближайшее время. Программы строительства АЭС требуют многие годы на реализацию. В данный момент основной прирост мощностей атомной энергетики будет осуществляться за счет Китая и других стран Азии, а также России и США. Европейцы в лучшем случае заменят выведенные из оборота реакторы. А значит, спрос на углеводородное топливо на континенте вряд ли упадет драматически, если, конечно, не произойдет ускорения деиндустриализации ЕС.