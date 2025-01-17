Александр Лукашенко идет на свои седьмые президентские выборы, победа на которых неминуема. Хотя после прошлых выборов Беларусь сотрясали невиданные в ее истории волнения.

Иван Шилов ИА Регнум Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Часть общества, оппозиционная бессменному президенту, не признала итогов голосования, утверждая, что Лукашенко их проиграл. Массовые митинги протеста закончились ничем — то есть победой Батьки. И хотя потом он обещал сменить систему власти в республике и не выдвигаться в президенты, сейчас это уже неактуально, в том числе и потому, что после 2020-го был 2022-й, и у границ Беларуси бушует война, а сама республика оказалась в одном окопе с Россией.

Впрочем, даже если бы не было русско-украинского конфликта, Лукашенко бы всё равно никуда не ушел: он мог бы оставить пост президента, пересев в другое кресло, но не выпустил бы из рук штурвал власти. Это данность — такая же, как и то, что Республика Беларусь является в полном смысле этого слова созданием Александра Григорьевича Лукашенко, его детищем.

Если бы летом 1994 года 29-летнему Лукашенко, только что избранному первым президентом Беларуси, сказали, что он будет править пожизненно, он бы очень удивился. Потому что будущее существовавшего к этому времени два с половиной года независимого государства было туманно, что уж говорить о карьере вчерашнего директора совхоза.

Перед Белоруссией были открыты все пути.

Она могла пойти по стопам соседней Прибалтики, остаться парламентской республикой и стать членом Евросоюза и НАТО (этот вариант мог бы осуществиться, если бы к власти пришли местные либералы-западники).

Она могла пойти по пути Украины (когда правят олигархи и сильные региональные элиты), она могла бы превратиться в буферную зону между Россией и Европой, пытающейся усидеть на двух стульях и пытающейся извлекать из этого прибыль.

И, наконец, она могла воссоединиться с Россией — стать пионером процесса реинтеграции постсоветского пространства. Всё это было возможно не только до победы Лукашенко, но и потом. Очень многое зависело от его личных качеств и его выбора — и он его сделал.

Юрий Иванов/РИА Новости Первый президент Белоруссии Александр Лукашенко приносит присягу и произносит программную речь на заседании специальной сессии республиканского парламента

Союз с Россией был его изначальным выбором и ставкой, вот только сама Россия в девяностые представляла собою печальное зрелище.

Олигархи не просто растащили лакомые куски госсобственности. Они были уверены в том, что будут определять, куда именно и как идти России.

Компрадорская элита состояла из смеси идейных западников, проходимцев, приспособленцев и небольшого числа государевых людей. Тон задавали первые две категории, но вот последние увидели в Лукашенко «луч света в темном царстве».

Чтобы не дать олигархам и западникам выбрать своего наследника Борису Ельцину, государственники стали задумываться о «белорусском варяге» — через объединение двух государств поставить во главе нового Лукашенко. Естественно, с благословения Ельцина — пусть он завещает власть молодому преемнику.

Этот вариант вовсе не был таким уж бессмысленным, по крайней мере он испугал «младореформаторов» с олигархами. Создание Союзного государства представлялось им механизмом борьбы за власть, то есть попыткой оттеснить их от Кремля, лишить влияния на слабеющего президента. «Семья» отстояла свое место — и Лукашенко не стал руководителем России. Однако потом Ельцин все равно ускользнул из-под опеки — и выбрал преемником Путина.

Не став президентом нового Союза, Лукашенко стал строить новую Беларусь, а точнее, просто Беларусь. Потому что никакой белорусской государственности никогда ранее в истории не было, а попытки апеллировать к средневековому Белорусско-Литовскому княжеству могли служить только для обоснования необходимости вхождения в Европу. А вступать в Евросоюз Лукашенко никогда не собирался, свой выбор в пользу союза (единства) с Россией он никогда не менял.

Поэтому вместо строительства искусственной национальной государственности он создал свой рецепт, сочетая остатки советского уклада с мягким авторитаризмом и управляемым государственным капитализмом.

Созданная Лукашенко Беларусь может нравиться или нет, но никакой другой никогда не было и не будет. Потому что Александр Лукашенко как настоящий русский патриот является сторонником единства трех частей одного народа: великороссов, малороссов и белорусов.

Малороссийский эксперимент сначала с самостийным, а потом и с европейским украинством не просто провалился — он привел к страшной трагедии гражданской войны в форме войны двух государств одного народа.

Лукашенко смотрит на происходящее одновременно с болью и печалью, но и с радостью за то, что он уберег свою страну от братоубийства. Выросшие при его власти белорусы могут не ценить это (некоторые точно не ценят), но цена всему познается со временем.

Лукашенко любит свою Беларусь, но любит ее как неразрывную часть большой России. В этом его огромная заслуга перед всей полнотой русского народа, включая его белорусскую составляющую. И оценка этому точно дается не на выборах.