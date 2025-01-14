Василий Якеменко, бывший руководитель Росмолодежи и создатель движения «Наши», дал откровенное интервью. Настолько откровенное, что на него часто реагируют в таком стиле: «Ну что вы его ругаете, он же честно все рассказал, показал, как оно во власти все устроено, какие люди туда идут».

Иван Шилов ИА Регнум Василий Якеменко

Такие, как Вася, попавший во власть в 2000 году «наивным люберецким парнем, который ничего в своей жизни, кроме наркотиков и бандитов, не видел, ну и красивых женщин, конечно».

Ему поручили заниматься молодежью, и он создал вначале «Идущих вместе», потом «Наших», а в 2007-м возглавил специально созданную Росмолодежь. Карьера закончилась в 2013-м: после Болотной и последовавших событий Васю уволили:

«Потому что я не защитил родину. Я должен был вывести на площади сотни тысяч людей, которые… (изобьют) всех белоленточников и всех, кто имеет какое-то непонятное желание рассказать, как нам жить. Я говорю без сарказма. С этой задачей ни я, ни движение «Наши» не справились».

Но за время работы во власти Вася «отложил адское количество денег… Это было вполне осмысленное мероприятие. И я много что понял о власти, о природе власти». Что именно?

«Если бы я в свое время не осознал остро, что я абсолютный дегенерат, причем дегенерат, работающий в правительстве, работающий в Кремле, я бы никогда в жизни не смог понять того немногого, что на сегодняшний день понял. Осознание того, что ты не существуешь, что ты просто дубль, какой-то бессмысленный пользователь вещей, которых ты не понимаешь».

Осознание собственной дегенеративности не мешало, а помогало васиному счастью, которое, впрочем, никогда не было полным:

«Я чувствовал себя очень хорошо. Но мне все время вот это — дадут сумку с деньгами, не дадут сумку с деньгами — отравляло существование. Мне вот такая мысль, что могут не дать и что у меня есть начальство, оно может быть недовольно, отравляла эти 2 процента, которые до абсолютного счастья нужны были».

Теперь Якеменко читает умные книжки («Я никогда не читал книги, пока меня не выгнали из правительства»), делится своим пониманием ситуации и жалеет Путина:

«Мне так жалко его. Он искренне не понимает, что происходит. Он мужик такой решительный, хочет что-то сделать. Но он даже не понимает, где и что не так делает. А когда напротив него садятся вот эти все ребята, которые полностью в космосе живут, начинают ему давать советы один глупее другого.

Вот он такой сидит и спрашивает себя: «Так, я 25 лет у власти, с 1999 года. Что я сделал? Что могу еще сделать?» За что ни потянешь — ничего не выходит. Потому что везде либо Вася такой, как я, сидит, который ни черта не соображает, либо тот, кто хочет все украсть. Что ты сделаешь?»

При этом Вася признаёт, что «если бы меня не выгнали, я, может, сейчас стал бы президентом и тоже рассказывал бы всякие благолепные вещи».

А так: «Я ни в какую страну не верю… Для элит нет никаких национальных государств и границ… Человечество — это 100 умных людей, а остальные — «собаки Павлова».

Почему «исповедь» Якеменко имеет значение? Потому что это автопортрет нашей элиты — циничный, но честный? Причем элиты нынешней, ведь то, что у отставленного Васи на языке, у подавляющей части элиты на уме. Именно к такому выводу нас аккуратно подводят — и многие с этим согласятся.

Однако ни Вася, ни его создатель Владислав Сурков — это не элита в нормальном понимании этого слова как «лучшие люди». Это антиэлита, оказавшаяся наверху в момент выхода России из обвала девяностых. Все нулевые годы Сурков отвечал за «политику» в смысле партий, пропаганды, идеологии. В его понимании это все было полем манипуляций — и только манипуляций.

Бесконечные симулякры, созданные Сурковым, подменяли и заменяли реальную жизнь, идеи и борьбу. Не случайно он, например, боролся с искренними патриотами из «Родины», но выращивал гомункулов «наших» Якеменко.

Весь нынешний цинизм Васи — производная от тогдашнего, 20–25-летней давности цинизма Суркова. Цинизма не только вредного (потому что настоящее подменялось искусственным), но и опасного.

Ведь вместо воспитания поколения умных и честных патриотов создавались мертвые структуры имитаторов реальности, отталкивающие нормальную молодежь. Но привлекавшие беспринципных карьеристов, которые были уверены, что и выше них сидят такие же циники. При том, что это было неправдой даже в нулевые годы: уже тогда путинская элита состояла из очень разных людей.

Придя к власти в 2000-м, Путин обнаружил вокруг себя абсолютно беспринципную и продажную элиту. И начал ее обновление через привлечение во власть «чекистов» и «технократов» — тех, в ком был лично уверен и кому доверял. Не все из них выдержали испытание властью, но костяк того призыва до сих пор рядом с президентом.

Но вот до идеологии, до смыслов руки у Путина первые десять лет не доходили — и потому, что было очень много задач, связанных с восстановлением управляемости страны, с расстановкой кадров, и потому, что значение идеологии недооценивалось.

Считалось, что ей должны заниматься такие военспецы (термин, обозначавший белых офицеров на службе Красной армии), как Сурков, бывший креативный менеджер олигархов. Пускай формулируют смыслы, только теперь уже правильные, государственнические, и выстраивают патриотические структуры, в том числе молодежные.

Но Сурков с его «Васями» мог создать только симулякр — не просто бесполезный, но и вредный. Все это полностью проявилось во время Болотной, когда никаких провластных «наших» не обнаружилось.

А ведь они нужны были вовсе не для того, чтобы избивать «болотных», как до сих пор уверен Якеменко (и это много говорит даже не о нем, а о Суркове), а для того, чтобы показать, что у власти есть поддержка «на улице».

Но в защиту Путина — фактически против которого собирались двухсоттысячные митинги — не вышли молодежные массы. Потому что их не было. Имитация Суркова-Якеменко растворилась без следа.

Это не значит, что вся столичная молодежь была против Путина и за мутных персонажей поддерживаемой олигархатом Болотной. Это значит, что созданная Васей имитация отталкивала от власти даже ее идейных сторонников. Деньги, карьера, девочки — вот чем занимались «нашисты».

Судьба целого ряда васиных выдвиженцев, эмигрировавших задолго до 2022 года, лишь подтверждает диагноз, который можно поставить сурковщине. И если бы все ограничивалось только порожденными ею внутренними проблемами, преодолеваемыми нами в новую эпоху…

Но ведь и нынешняя битва за Украину в немалой степени стала следствием той «работы», которую сурковцы (имя им легион — начиная с Павловского и Белковского*) вели там в нулевые годы. Но это уже другая история, кровавую страницу которой мы перевернем точно так же, как уже перевернули ту, что связана с дегенеративной элитой сурковского разлива.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом