Ещё летом прошлого года казалось, что спрос в Европе на сжиженный природный газ будет только падать. По итогам первого полугодия потребление СПГ в Евросоюзе рухнуло на 20% по сравнению с тем же периодом 2023-го. Причин тому было несколько — от тёплой зимы до деградации континентальной промышленности. Но уже к зимнему сезону 2024/25 ситуация качественно изменилась. Несколько относительно холодных недель привели к значительному росту спроса, который по итогам декабря составил 10,89 млн тонн. Это всё ещё существенно ниже, чем год назад (11,75 млн тонн), но уже всего лишь на 8%.

Иван Шилов ИА Регнум

Что касается России, её позиции на европейском рынке улучшились. Rystad Energy на прошлой неделе сообщила, что по итогам года импорт российского СПГ вырос на 2 млн тонн (около 12%) до 17,8 млн тонн. В кубометрах обычного газа это будет 24,2 млрд, что делает нашу страну вторым по важности поставщиком СПГ после США. Катар, у которого намечаются проблемы с ЕС из-за ESG-стандартов, отступил на третью позицию.

Рост спроса в последний месяц можно объяснить довольно холодным (по меркам последних нескольких лет) декабрём, а также угрозой прекращения транзита российского газа через Украину, которая в итоге реализовалась. В этих условиях европейцы решили запастись газом на будущее. К слову, запасы газа в европейских ПХГ сократились в начале января до 70%, что является самым низким показателем с 2017 года. Это некритический уровень, но всё же он значительно толкает вверх и цены, и спрос на газ — включая СПГ.

Однако подъём потребления СПГ из России демонстрировался на протяжении большей части года, рост фиксировался и после первых 11 месяцев, так что остановкой транзита его не объяснить. Реальность такова, что СПГ из РФ предлагается по более низким ценам в сравнении с конкурентами (к примеру, из того же Катара). Очевидно, что европейцы предпочитают покупать дешевле, игнорируя «нежелательность» газа российского происхождения, который по крайней мере пока напрямую санкциями не обложен. Наиболее впечатляющим примером здесь является Франция, которая в начале прошлого года нарастила закупки СПГ из России на 110%.

Значит ли это, что потребность ЕС в российском СПГ будет только нарастать? Нынешняя геополитическая ситуация делает любые экономические прогнозы неблагодарным делом — обстановка может измениться буквально за несколько дней. Можно лишь осторожно предположить траекторию развития событий в ближайшие годы при сохранении текущих, весьма неустойчивых условий.

На данный момент оба «Северных потока» остановлены, а украинский транзит прекращён. Альтернативных источников расширения поставок газа по трубопроводам сейчас нет. Есть существующие даже не на бумаге, а в теории проекты строительства мощностей с Ближнего Востока. Но даже если с их развитием всё пройдёт максимально быстро и гладко, этот вопрос решится даже не в этом десятилетия. Потребности, очевидно, будут восполняться за счет СПГ.

Между тем некоторые институты, исходя из существующего довольно короткого тренда, делают прогнозы о дальнейшем сокращении спроса в следующие годы — на 37% к нынешним показателям в 2030-м. Вплоть до того, что 75% мощностей терминалов по газификации на континенте будет простаивать. Однако результаты последних лет были связаны с масштабной деиндустриализацией Европы, когда потребление газа не было заменено на что-то другое или достигнуто за счёт большей энергоэффективности, а просто прекращено из-за слишком высоких цен и закрытия сотен предприятий в десятках отраслей.

Возобновляемые источники энергии сложившийся вакуум едва ли заполнят. Отрицательные цены на электроэнергию в некоторых европейских странах, сложившиеся местами в последний год, — признак не силы, а слабости альтернативных источников. Их волатильность, зависимость от погоды приводит к тому, что в плохое для их работы время они не производят ничего, а в хорошее — генерируют слишком много. И то, и другое приводит к убыткам и банкротствам энергокомпаний. А также необходимости создавать мощную дублирующую генерацию, работающую, предсказуемо, на природном газе.

Можно предположить, что темпы европейской деиндустриализации только ускорятся, но пока это всё-таки катастрофический сценарий. Масштабного роста вряд ли стоит ждать, но спад должен стабилизироваться. А значит, потребность в СПГ вырастет. И, как показывает опыт текущего года, лидирующие позиции здесь может занять опять же Россия, даже несмотря на санкции, которые осложняют расширение производственных мощностей в нашей стране.

Много, впрочем, будет зависеть от спроса в Южной и Восточной Азии. Американцы, вполне возможно, могли бы нарастить поставки в Европу, но, скорее всего, Азия будет сильным конкурентом Европы в борьбе за эти дополнительные мощности. В странах региона переход на газ — важный тренд, поскольку рост вредной для экологии угольной генерации нужно как-то купировать. Что касается другого основного конкурента России, Катара, то, во-первых, отношения с ЕС, как уже говорилось выше, несколько подпорчены, а, во-вторых, география подталкивает страну Персидского залива ориентироваться скорее на Восток, чем на Запад. Особенно в свете стремительного роста индийской экономики и её потребности в более чистом топливе.