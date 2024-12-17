Убийство в Москве генерала Игоря Кириллова равнозначно объявлению Киевом России террористической войны, потому что накануне теракта СБУ объявила начальника войск радиационной, химической и биологической защиты в розыск по «подозрению в совершении военных преступлений».

Максим Григорьев/ТАСС Последствия взрыва на первом этаже жилого дома, где погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов

Нет никаких сомнений в том, что это заявление было специально приурочено к запланированному теракту для того, чтобы усилить его эффект.

Киев может убивать русских генералов в Москве. В отличие от убийств Дугиной, Татарского, командира подводной лодки на Кубани и множества других терактов, нынешний носит одновременно и демонстративный, и эскалационный характер.

Почему это произошло именно сейчас? И каковы будут последствия?

Наличие у СБУ и ГУР разветвлённой сети в России не вызывает сомнений. Как не вызывает сомнений и то, что её крайне сложно вычислять и обезвреживать. Ведь мы в самом деле один народ, и невозможно, да и не нужно отслеживать всех носителей украинских фамилий и тех, кто имел те или иные связи с Украиной, потому что к таковым можно причислить половину населения.

Увы, мы обречены на «украинский» террор — в кавычках, потому что он имеет не национальное, а проектное происхождение. Чем хуже будет чувствовать себя «проект Украина» (то есть создание «анти-России» из юго-западных русских земель), тем активнее его управляющие будут прибегать к террору.

Это не значит, что мы должны смириться с этим и опустить руки, не пытаясь выявлять законспирированных террористов и противодействовать им. Мы просто должны быть готовы к таким проявлениям «агонии киевского режима».

Ну, конечно, опять говорим про агонию. Но ведь про неё уже говорили и после терактов в прошлом году, и в позапрошлом, а Зеленский по-прежнему сидит в Киеве, и режим не собирается разваливаться.

Насчёт вероятности его обрушения ничего сказать не могу: как показали события в Сирии, иногда оно происходит внезапно для всех. Но вот то, что террор — это орудие проигрывающих или обречённых, это абсолютный факт.

Украинские спецслужбы не палестинцы, устраивавшие теракты против израильтян для того, чтобы привлечь внимание к нерешаемой проблеме оккупации Палестины.

У Киева есть максимальная поддержка Запада и ощущение принадлежности к лагерю мирового гегемона. То есть Украина не просто находится на «правильной стороне» истории, но и имеет поддержку высокоморального Запада, осуждающего террор в любых его проявлениях. Так зачем же ей прибегать к террору?

Нет, конечно, Запад всегда делает исключение для своих: США и Израиль имеют право убивать кого угодно и где угодно. Достаточно лишь объявить свою цель частью «мирового зла» и «угрозой миру», а дальше можно расправляться, хоть подослав убийц (как это делает Израиль с иранскими учеными-ядерщиками), хоть нанося ракетный удар по третьей стране (как Трамп при убийстве иранского генерала Сулеймани в Багдаде).

Но для украинских властей довольно опрометчиво считать себя равными Израилю. Их значение для глобалистских элит несопоставимо.

Поэтому переход к открытой террористической войне против России — это действительно признак слабости и ощущения приближающейся развязки. Естественно, в Киеве не собираются смиряться с поражением и готовы повышать ставки до бесконечности.

Но ведь ими и так всё уже поставлено на кон, что еще они могут добавить? Собственную безопасность — ведь Россия не наносит удары по «местам принятия решений», то есть не пытается убить Зеленского и его сподвижников. И убийство генерала Кириллова попутно ещё и провоцирует Москву: «ну что, теперь вы нам ответите?»

Расчёт понятен — ракетный удар по зданиям в Киеве, где бывает Зеленский, почти наверняка не приведёт к его смерти, зато даст впечатляющую картинку разрушений в центре украинской столицы. То есть Россию провоцируют на эмоциональную, но бессмысленную с точки зрения эффективности реакцию.

Есть, конечно, и ещё одна цель объявления Киевом террористической войны, и эта цель находится на Западе, в США. Провоцируя русское возмездие, Киев хочет убедить Трампа в бесполезности переговоров с русскими, сделать так, чтобы он перестал подталкивать Зеленского к переговорам, ведь уже одна только трамповская риторика крайне разлагающе действует на украинскую власть и армию.

Украина не может выиграть войну с Россию — ни обычную, ни террористическую. Запугивать нас бесполезно — мы всё равно не отступимся, но и не сорвёмся в ответный терроризм (коим с нашей стороны стал бы, например, переход к ударам по мирному населению), не позволим сбить нас с пути к поставленной цели.

Ну а возмездие к тем, кто объявил нам террористическую войну, неизбежно придёт. В этом они могут быть абсолютно уверены.