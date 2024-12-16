Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Зимним воскресным утром нардеп Юрий Бойко, возглавляющий в Верховной раде депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир», проснулся и внезапно обнаружил, что на Украине сносят памятники, переименовывают города, атакуют церковь и русский язык. Это ужаснуло Юрия Анатольевича, фракция которого на протяжении последних нескольких лет нормально поддерживала большинство законопроектов власти в гуманитарной сфере — и не только в ней.

sdplatform.org. ua Юрий Бойко

«Всё больше людей поддерживают нас, тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране», — заявил Бойко, возглавлявший, если кто не помнит, партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», чьи представители не вылезали из московских студий.

Естественно, выступление прозревшего политика (да ещё и на русском языке) вызвало натуральную истерику в патриотической среде. На седовласого смельчака обрушились громы и молнии. Его требуют немедленно уволочь в застенки СБУ (которая непонятно куда смотрит), его проклинают на все лады, обвиняют в сотрудничестве с врагом и подозревают предательство в высших эшелонах власти. В общем, делают всё, что и положено делать в такой ситуации.

Отреагировал на заявление и всемогущий глава офиса президента Андрей Ермак, пожуривший «некоторых политиков», позабывших, что ключевой целью является не «распространение российских нарративов», а защита Украины. Но одного из богатейших людей страны никто не бьет, не арестовывает, не отбирает у него имущество. Он по-прежнему ездит кортежем с охраной по Киеву — как ездил и в те времена, когда партия, прозванная злыми языками ЗаЖОП, имитировала «руку Кремля», способную на какую-то реальную оппозиционную деятельность.

Хотя, конечно же, никогда ей не занималась и ни на что реально не влияла — причём даже и мыслей таких у её владельцев не было. Потому, что игра на расколе страны всегда была базовой технологией политической деятельности тех, кто под шумок решал проблемы, как урвать кусок пожирнее.

В пору больших выборов 2019 года Бойко и глава политсовета партии Виктор Медведчук встречались с премьер-министром Дмитрием Медведевым, с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, проводили конференцию с партией «Единая Россия», и, конечно, избиратели юго-востока Украины стояли на ушах от такого уровня встреч. Всех, кто говорил, что это обычная бутафория, просто не слушали.

При этом в практической плоскости эти встречи ничего не решали — кроме одного, главного: раскола украинской оппозиции и нейтрализации ряда сильных фигур, способных обеспечить перевес и реальную власть. В парламенте и местных органах власти должны были оказаться управляемые и понятные киевскому режиму люди, поэтому и тогда грозные заявления патриотов и обещания уголовных дел от СБУ закончились ничем. Свои проценты «пророссийские политики» уверенно взяли, чтобы потом слиться под предлогом принципиальности.

А когда в 2022 году партию запретили, а Медведчука ловили все спецслужбы страны, любимец старушек Бойко и дальше спокойно заседал в парламенте, переформатировал фракцию в группу и ходил на эфиры «Единого телемарафона» вместе с соратниками. При этом ярых патриотов из партии экс-президента Порошенко туда не пускали.

В общем, налицо плодотворное сотрудничество, которое обеспечивает бывший глава администрации президента Януковича и один из творцов Евромайдана Сергей Левочкин. Ныне — один из политических партнёров и советников Ермака. Некогда Бойко и Левочкин имели отношение к олигарху Дмитрию Фирташу, что сделало их весьма состоятельными господами. «Вышки Бойко» — буровые газодобывающие платформы в Чёрном море — стали своего рода мемом, обозначающим наглое воровство безо всяких последствий. Однако сумели вовремя предать старшего компаньона, чьё имущество национализировано или находится под арестом.

Так что сейчас, когда в украинской политике крепко запахло выборами, нужно отрабатывать многие блага, сохраненные в таких непростых условиях. Как мы уже не раз писали, на Банковой крепко следят за реальными настроениями в обществе и понимают, что самые жестокие методы украинизации не решили проблему внутренней оппозиции — реальной оппозиции.

На Украине по-прежнему довольно много людей, упорно продолжающих говорить по-русски, называть Кропивницкий Кировоградом и не желающих для себя такой «единой страны», в которой им постоянно плюют в лицо. Они, безусловно, будут саботировать выборы или голосовать назло власти и, судя по всему, способны значительно повлиять на результат. Иначе доставать старые песни о защите русского языка не понадобилось бы. Срочно понадобился ручной «лидер оппозиции», который снова всех объединил, а потом слил надежды и чаяния в известное отверстие.

Такой трюк всегда срабатывал и давал результат — начиная от первых выборов, на которых Леонид Кравчук, прозванный «фарбованым лисом», выехал на «русских соотечественниках», и заканчивая последними, на которых русскоязычный комедиант проникновенно призывал отстать от людей и дать им гражданский мир. Автор этих строк лично был свидетелем того, как на деньги донецких воротил поднимали самых одиозных галицких нацистов — чтобы на их фоне поиграться в защиту «наших ценностей».

Знаменитую листовку про три сорта граждан во время «оранжевой революции» нарисовали в штабе Партии регионов под руководством технолога Владимира Грановского, который хотя и постоянно кричал «я русский», жил в Лондоне, а теперь вот в Израиле. А ведь Донбасс тогда встал на дыбы — чтобы уже никогда не успокоиться. Пока олигархи игрались в политику — в людях укреплялась настоящая внутренняя твердость во взглядах.

Просто они слишком долго думали, что такие как Бойко, «свои, с Донбасса», «крепкие хозяйственники» с густым прокуренным голосом и седой головой, на самом деле верят в то, что говорят. Вероятно, так же думали и в Москве, когда уверенно и не глядя делали ставку на тех, кто потом оказался ничтожеством, пустым местом, предателем. Солидные же были люди, с большим бизнесом за спиной и миллионами на счетах — как тут не поверить. Юрий Анатольевич даже ярче других, он трогательно и давно ищет сведения о судьбе деда-танкиста, пропавшего без вести в 1941 году в Белоруссии, каждый год финансировал захоронение останков красноармейцев, найденных поисковиками.

Только что тогда, что сейчас он радикально смел, но максимально неконкретен. Он ничем лично не пожертвует ради принципов, которых призывает держаться других — как и всегда. Именно солидные дяденьки, 9 мая выходившие покрасоваться у Вечного огня, дали дорогу махровому нацизму — лишь бы он занимался своей культуркой, пугал избирателя и не лез к серьёзным денежным темам. А теперь вот в селе Гатное под Киевом, где Бойко когда-то «порешал» землю под захоронение солдат Красной армии, решили сделать мемориал ВСУ — и ничего. Даже если находящийся рядом храм в честь Покрова Божией Матери и великомученика Артемия Антиохийского силой отберут в пользу государственной ПЦУ — и здесь «лидер оппозиции» скромно промолчит.

Потому, что он обычный заложник. Просто раньше такие люди были заложниками своих богатств, которые были превыше всего на свете, то теперь — в самом прямом смысле, без толкований. Свой шанс сделать что-то настоящее они упустили. И если Украине когда-то и суждено обрести другую политическую идею и строить нечто иное вместо нынешней тюрьмы, расписанной под вышиванку, то это неизбежно случится извне и без тех, кто по привычке мнит себя политической фигурой.

Возможно это только волей другого государства, которое возьмёт на себя труд сформировать новую политическую элиту и направить её в нужную сторону. Потому, что сделать это самостоятельно украинцы, еще в 1991 году получившие полный карт-бланш на управление подаренной им страной, явно не способны. А «выборы», которыми крепко запахло в воздухе в преддверии нового года, вместе с «оппозицией» являют собой идеальный образец той свободы, за которую заплатили жизнями сотни тысяч людей.

Свободы выбирать тон голоса и прогиб спины, когда подаётся команда лаять.