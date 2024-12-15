С приближением инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа Запад переходит к тактике комбинированного воздействия на Россию по украинскому вопросу, или, говоря проще, использует тактику доброго и злого следователя. На этой неделе всё было разыграно как по нотам.

Иван Шилов ИА Регнум

Сначала прозвучал призыв Трампа к немедленному прекращению огня и началу переговоров. Он был обращён и к Москве и к Киеву, но воспринимался в большей степени как адресованный Путину. Реакция России — напомнившей в том числе и о самозапрете на переговоры, введенном киевскими властями, — была неважна для Запада, потому что другой там и не ожидали.

Но в рамках артподготовки к официальному выдвижению «плана Трампа» (который, скорее всего, появится сразу же после его вступления в должность) нужно было раздразнить Москву — и это было сделано в последующие дни, сразу после встречи Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже.

Пошли вбросы о европейских миротворцах — чуть ли не о сорока тысячах, а впридачу — примерный список стран, готовых их отправить. Хотя поляки тут же и опровергли наличие у них таких планов, Макрон в Варшаву для обсуждения украинской темы всё-таки прилетал.

Потом в американской прессе появились утечки о том, что в ходе парижских бесед Трамп поддержал отправку европейского миротворческого контингента на Украину, попросив европейцев «мониторить» перемирие, когда и если оно будет достигнуто. При этом Трамп выступил против вступления Украины в НАТО — что неудивительно.

Во исполнение поручения будущего президента США Макрон и поехал в Варшаву. А через пару дней в Берлине собрались министры иностранных дел шести главных европейских стран (Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании и Польши), глава европейской дипломатии и министр иностранных дел Украины.

Они приняли Берлинскую декларацию, в которой сообщили о том, что их цель состоит в победе Украины и ее вступлении в ЕС и НАТО, обещая увеличить военную и финансовую поддержку Киева. И заявили, что никакие переговоры о мире для Украины не могут проводиться без Украины и европейцев на её стороне. В общем, Путин должен быть побеждён.

Что это? Фронда по отношению к Трампу? Он говорит о том, что не видит Украину в НАТО — европейские союзники одновременно заявляют о «поддержке Украины на её необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО». Он говорит о переговорах — они же подтверждают «приверженность формуле мира, предложенной Зеленским, как надежному пути к справедливому и устойчивому миру». И это при том, что упомянутая «формула» годится только к переговорам о капитуляции России, то есть в принципе неприемлема для Москвы.

Так неужели европейцы вставляют палки в колёса мирной инициативы Трампа?

Конечно, нет. При всех разногласиях между жёсткими атлантистами и Трампом в данном случае речь совсем о другом. Европейцы подыгрывают Трампу, выступают у него на разогреве, со своим интересом, конечно, но всё-таки на разогреве.

Да, при этом они демонстрируют ему свою решимость (согласие) взять Украину полностью на себя — и в плане финансирования войны, и в плане обеспечения мира — вот для чего нужна тема миротворцев.

Но всё-таки главная цель Европы сейчас не в том, чтобы убедить Трампа быть с Путиным пожёстче и не сдавать Украину, а в том, чтобы помочь ему сыграть его партию. Партию с Путиным, в ходе торгов с которым Трамп готовится к уступкам и разменам. Так называемым уступкам — потому что он хочет, чтобы Путин их таковыми посчитал.

Это выглядит в голове Трампа примерно так: смотри, Влад, европейцы не собираются отступаться от Украины, готовы финансировать и вооружать её и дальше, и собираются принять её в НАТО. Я всего этого не хочу — давай я заставлю их отказаться от планов атлантизации Украины, Зеленского тоже продавлю, и введем мораторий на 30 лет. Заключим перемирие и снимем с России часть санкций. Ну и миротворцев поставят европейцы… Ты против миротворцев из стран НАТО? Хорошо, можно попробовать заменить их на нейтральные страны, хотя это будет непросто: смотри, как Макрон и британцы рвутся помочь Киеву.

Если вам кажется, что всё это очень примитивно, то вам не кажется. Однако трамповское «мастерство заключать сделки» — это не гениальная партия импровизатора, а тупая машина продавливания своего плана через создание для противника иллюзии безальтернативной ситуации, психологическое подавление его через вовлечение в свою «картину мира». В бизнесе и в отношениях между людьми это порой работает, но в геополитике, в вопросах войны и мира, в отношениях между серьезными державами действуют другие законы.

План заставить Россию отступиться от Украины не мытьем, так катаньем не сработает, потому что Путину нужно от Запада только одно: чтобы он отступился от Украины. Никакой Трамп, даже при всём его личном желании, если оно у него действительно выкристаллизуется, этого нам не то что дать — даже пообещать не может.

Это не означает, что никаких переговоров по Украине между Путиным и Трампом не будет: наоборот, они более чем вероятны. Но на них у обеих сторон не будет особых иллюзий насчёт возможности выторговать необходимое.

При этом смысл в этих переговорах всё равно есть. Укажем хотя бы на один, лежащий на поверхности — потрепать нервы Европе и Киеву. И не ради садистского удовольствия, а ради совершенно конкретных последствий, которые эта нервотрёпка будет иметь.