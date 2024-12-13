Недавнее видео из Иркутска: агрессивная мать с остервенением избивает молоденькую девушку-педиатра, которая пришла к болеющему ребенку. Как позже рассказала нападавшая, конфликт разгорелся из-за того, что врач зашла в квартиру без бахил — у неё их не было. Женщина рассвирепела и набросилась на молодую девушку. В результате — закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и гематомы. Пострадавшая уже заявила, что хочет уйти из медицины.

ИА Регнум

Я 40 лет проработала в Пятигорске участковым врачом-терапевтом. Ежедневно было по 5-7, а иногда и больше вызовов на дом. К сожалению, не раз убеждалась: многие наши люди уверены, что врачи им должны, попросту обязаны. Что мы совершенно бесправные существа, которые должны выполнять все их прихоти.

При этом наша медицина в целом взяла на вооружение слоган «Пациент всегда прав». Даже когда он совсем не прав.

Фельдшеры скорой никогда не ездят на вызовы по одному человеку, а мы, участковые врачи, заходим в дома и квартиры по одиночке. И никогда не знаешь, на кого и на что нарвёшься.

Елена Малышева и прочие теледоктора уверенно вещают с экранов: вызывайте врача на дом! А подумали ли они, что ресурсы докторов не безграничны? У меня бывало по 30 вызовов в день.

Выезжать нужно к тяжелобольным, нетранспортабельным людям. А что же на практике? Вызывает девушка, 18 лет. Поднимаешься по лестнице (лифт, конечно, не работает) на пятый этаж. У девушки насморк и температура 37. Вызвала потому, что хочет на больничный. В больницах в инфекционное отделение оборудован отдельный изолированный вход. Но ехать туда людям лень.

Приходишь к молодёжи — сколько презрения, пренебрежения… Они всё знают лучше тебя, они грамотные, сами должны диктовать условия лечения и обслуживания. Объясняешь действие препаратов, а на тебя смотрят как на дуру: «А мы уже это принимаем!» Так принимайте, меня зачем тогда спрашиваете?

Однажды я приехала на вызов в частный сектор. Уже была беременна, но продолжала работать. Девушке кто-то посоветовал внутривенно колоть хлористый кальций — очень опасный препарат. Она требует выписать ей эти уколы. Я, естественно, отказываюсь. В ответ слышу угрозы, что меня не выпустят из дома. Или позовут собаку, и она разорвёт меня на части.

Что может сделать врач в такой ситуации? Ничего! В окно не выскочишь. Пришлось назначить. Пришла медсестра, уколола препарат мимо вены — случился некроз. Какой скандал был в поликлинике! Шли проверки, мы писали объяснительные. А пациентку спасали в хирургическом отделении.

Примерно через месяц — еще один вызов в частный дом. Захожу во двор — на меня несётся огромная кавказская овчарка. Убежала я чудом. Люди просто не подумали, что перед приходом врача нужно привязать собаку.

Нередко врачи приезжают на вызовы в дома или квартиры и фактически становятся заложниками. Вынуждены терпеть побои и оскорбления. Сколько раз в моей практике врача на дом вызывали пьяные компании — не сосчитать. Тогда я всегда звала соседей. А когда я видела перед собой наркоманов, никогда не переступала порог квартиры — и не важно, что получу потом выговор. Жизнь дороже.

Система выстроена так, что регистратура в больнице не может отказать, поэтому автоматически принимает вызов. При этом принимающие звонки регистраторы — не медицинские работники. Я уверена, что нужно предоставить право врачу или фельдшеру лично позвонить пациенту и решить, действительно ли нужен вызов на дом.

Вызовы, повторю еще раз, должны быть обоснованными. И это вовсе не значит, что мы не хотим лечить людей или бросаем их на произвол судьбы. Ведь когда ты не успеваешь на действительно серьёзный вызов, сам же и становишься крайним — как низшее звено в медицинской иерархии.

А сколько было жалоб! Сотни — и на врачей, и на больницу в целом. Честно говоря, ни к чему они обычно не приводят, только к нервотрёпке для врачей. Им, помимо настоящей работы, нужно ещё отвечать на жалобы. Один пример: приехала на вызов к девушке, вижу, что она в неадекватном состоянии. Но выйти не могу, дверь закрыта на ключ. Девушка с полчаса несла откровенную чушь. Тогда уже я схватилась за голову и буквально закричала, что не могу больше это слушать. В тот же день в больницу поступила жалоба: как смела ваша врач просить открыть ей дверь?!

Вызывают иногда, просто чтобы поговорить. Пожаловаться на сына, дочь, невестку… Или похвастаться, как красиво хозяйка вымыла посуду. Не шучу, какие уж тут шутки.

Вызывают порой к очень пожилым старым людям — в случаях, где медики попросту бессильны. А зачем вызывают? Чтобы показать свою заботу, вот и всё. Придёшь, скажешь: «Дайте «Корвалол», вот и всё лечение». Но родственники показали себя хорошими, заботливыми людьми. Могут и на следующий день врача вызвать — закрепить результат.

Приехала я к бабушке, ей исполнилось 100 лет. Говорит: «Хочу рассказать вам свои болезни». Я в кресло упала, 30 минут слушала, перебить и уйти не могла. А время у врачей — очень ограничено. Мы не можем час-два просидеть у постели больного, нас ждут в других местах. В сложных случаях вызываем скорую, пациента госпитализируют. Хотя с этим тоже есть проблемы — в стационарах не хватает мест.

Произошедшее в Иркутске доказывает: уровень уважения к врачам сегодня катастрофически упал. Но врачи не виноваты в том, что люди сами часто не заботятся о своём здоровье. Они уверены, что придёт доктор, даст таблетку или поставит укол и всё будет отлично — до следующего вызова. Так не работает, хочешь быть здоровым — заботься о здоровье сам.

Врачей же нужно защищать, как защищают должностных лиц. И когда им хамят, оскорбляют или тем более бьют, не отмахиваться, а реально решать проблемы. Врачи не должны чувствовать себя беспомощными.