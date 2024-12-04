Пока Трамп готовится к переговорам по Украине, Киев ставит ультиматум Западу, причем внешне это выглядит как согласие на переговоры с Россией. При одном условии — Владимир Зеленский требует немедленного членства в НАТО, соглашаясь в этом случае вести переговоры о перемирии и не настаивать на возвращении потерянных территорий военной силой.

ИА Регнум

А его министр иностранных дел Андрей Сибига сформулировал всё еще конкретнее. В послании к проходящей в Брюсселе встрече руководителей МИД стран НАТО он сообщил, что «единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором дальнейшей российской агрессии против Украины и других государств является полное членство Украины в НАТО»:

«Мы не примем никаких альтернатив, суррогатов или заменителей полноправного членства Украины в НАТО», — заявил он.

То есть произошедшее в последние дни изменение позиции Киева в отношении переговоров с Россией, расцениваемое как подготовка Украины к президентству Дональда Трампа, сводится практически к ультиматуму: «Принимайте нас в НАТО в таком виде, как мы есть, или мы не пойдем на заключение перемирия с русскими».

Выглядит всё это более чем странно, ведь недопущение участия Украины в НАТО (даже частями и даже в отдаленной перспективе) было важнейшей причиной начала СВО. И невозможно себе представить, чтобы Россия согласилась на атлантизацию Украины за столом переговоров.

Вступление Украины в НАТО возможно лишь в одном случае — после поражения России в войне. Причем, учитывая характер конфликта, это должна быть война НАТО и России, то есть как раз то, на что обе стороны идти не готовы.

Напрямую воевать с Россией за Украину никакое НАТО не собирается — это чревато быстрым перерастанием конфликта в ядерный. А Россия рассчитывает вырвать Украину из рук Запада военным путем, используя неприемлемость для Запада прямого конфликта.

Всё просто? Да. Но почему же тогда сейчас Зеленский предлагает Западу пойти на резкую эскалацию? А России — фактически сдаться, отпустив Украину на Запад?

Потому что он готовится к появлению плана Трампа по Украине. Этого плана еще нет, но все уже гадают о его содержании. Назначение спецпредставителем по Украине генерала Кита Келлога привлекло внимание к его уже опубликованным предложениям. Но они появились на свет в апреле и касались в основном критики действий Джо Байдена на украинском направлении.

Сейчас же, то есть накануне или сразу после 20 января, Келлог будет делать то, что скажет Трамп. И его личные представления будут лишь вспомогательным материалом для 47-го президента США.

О чем еще весной писал Келлог? О том, что стоит заморозить конфликт по линии фронта, пообещав за это России снятие части санкций. Украина не откажется от потерянных территорий, но согласится добиваться их возвращения только дипломатическим путем. Вступление в НАТО будет отложено на длительный срок, но Украина получит гарантии безопасности, в том числе и на двухсторонней основе от США.

Будут введены пошлины на продажу российских энергоносителей для оплаты восстановления Украины, то есть фактически Россия должна будет заплатить контрибуцию. Снятие всех санкций возможно только после заключения Россией мирного соглашения с Украиной, приемлемого для Киева (по сути, только в случае возврата Донбасса и Крыма, то есть никогда).

Вот такой условный план Келлога (на самом деле даже не его — генерал просто использовал еще более ранние предложения крупнейших американских экспертов по геополитике Ричарда Хааса и Чарльза Купчана) — насколько он будет использован Трампом?

Трамп действительно хочет прекратить войну на Украине: она мешает ему заниматься внутренними реформами в США и перепозиционированием Штатов на мировой арене. Но проблема в том, что он не понимает ее сути.

Для него это территориальный конфликт между Россией и Европой, который мешает ему наладить отношения с Путиным и ослабить российско-китайский альянс. Просто так сдавать Украину он, естественно, не собирается и хочет очень дорого продать Путину отказ от планов включения ее в НАТО.

Поэтому сейчас Трампу даже выгодны киевские ультиматумы «не согласимся ни на что, кроме НАТО»: он наверняка рассчитывает потом убедить Путина в том, что только ему, Трампу, удалось снять столь опасное требование и «обломать Зеленского». В теории, в логике «заключения сделок», этот ход даже может выглядеть сильным. Но в реальности он ничего Трампу не даст.

Потому что попытка купить Путина на отказ Украины от НАТО бессмысленна — новый президент США не может ничего обещать. Не только потому, что у него всего четыре года у власти, но и потому, что для России неприемлемы гарантии безопасности со стороны стран НАТО для Украины.

Двухсторонние договора (ведущие к ним соглашения уже заключены с важнейшими странами НАТО) заменят членство Украины в альянсе, то есть фактически включат страну в западный блок, а это именно то, что категорически не устраивает Россию.

Будет ли Трамп предлагать смягчение санкций? Конечно, но и эта карта слабая. Не потому, что России так нравятся санкции. Во-первых, Москва не собирается платить даже за их полное снятие отказом от принципиальных требований по Украине (реальный нейтральный статус и отказ от четырех (пока что) областей). А во-вторых, даже смягчение санкций не во власти Трампа: Конгресс легко заблокирует этот процесс.

Еще более безумной является идея разменять часть санкций (и часть Украины) на частичный же разворот России от Китая. Это в принципе неприемлемо, невозможно и невыгодно для нас.

На что же тогда рассчитывает Трамп? Только на запугивание? На обещание завалить Украину оружием, а Россию новыми санкциями?

Он точно будет прибегать к угрозам, это уже видно и по его смешному требованию от стран БРИКС не отказываться от доллара, чтобы не получить в ответ стопроцентные пошлины, и по страшному по своей оторванности от реальности требованию к ХАМАС освободить всех израильских заложников до 20 января, иначе он устроит им «настоящий ад» (а что же сейчас творит в Газе Израиль?).

Да, Трамп прибегнет к запугиванию Путина, хотя и аккуратней, и не сразу. Но угрозы эскалации не могут быть эффективными в том числе и потому, что экономических рычагов давления на Россию почти не осталось, а нарастить поставки оружия Украине всё равно быстро невозможно. Так что попытаться напугать Путина, конечно, можно, вот только рассчитывать на удачу в этом случае не стоит.

При этом Путин, конечно, не упустит случая поиграть с Трампом, чтобы поддержать в нем иллюзию правильности выбранной стратегии по «принуждению Кремля к переговорам». Избранный американский президент должен верить в то, что он на правильном пути, потому что его двойное давление на Москву и Киев будет очень выгодно России.

Потому что в Киеве начнут реально паниковать. Отказаться от требований немедленного вступления в НАТО Зеленскому будет легко, а вот заявить об эвакуации части Херсонской и Запорожской областей — точно нет. А именно это и будет требовать воодушевленный разговорами с Путиным Трамп.

Россия не пойдет на уступки по Украине, не отдаст ее Западу. И чем быстрее Трамп убедится в этом, тем лучше будет и для украинцев, и для России, и для самого Трампа. Ведь никто, кроме него, не сможет «снова сделать Америку великой», то есть попытаться вырвать ее из рук наших общих врагов.