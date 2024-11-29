Немецкая экономика сталкивается с глубокими проблемами. Об этом уже напрямую говорят аналитики Бундесбанка. В ближайшее время ФРГ ждут массовые корпоративные банкротства. Слабое утешение лишь в том, что, по крайней мере, эти трудности не перекинутся на государственные и личные финансы — бюргеры всегда отличались скептическим отношением к излишнему долгу, как и немецкое правительство. Однако другие беды, связанные уже не с закредитованностью, а с падением уровня жизни, затронут и рядовых немцев.

ИА Регнум

Сейчас трудно найти в немецкой экономике хоть какие-то позитивные знаки. Исторически она базировалась на мощной промышленности и экспорте. Сейчас индекс экономической активности в промышленном секторе находится в отрицательной зоне на протяжении почти двух лет подряд — антирекордная серия. В целом немецкое промпроизводство, стабильно росшее десятилетиями, достигло пика в 2017 году и с тех пор только снижается. Процесс этой деградации начался не только до введения санкций против России и сокращения поставок нефти и газа из нашей страны, но даже и до ковида. За семь лет объемы выпуска индустрии ФРГ сократились на 10%, что является по любым критериям катастрофическим показателем.

Разумеется, экономическая война с РФ ситуацию только усугубила. Особенно тяжело пришлось химической промышленности (тому же BASF) и некоторым смежным отраслям, в которых газовое сырье составляет десятки процентов от себестоимости. Да и в целом резкий рост стоимости энергоносителей оказался губителен для промпроизводства, которое часто сконцентрировано в уязвимых секторах среднего бизнеса, Mittelstand’а, являющегося опорой германской экономики со времён ещё Бисмарка.

Каждый год немецкую экономику встречают новые вызовы. В 2024-м это были китайские электромобили. Германия в свое время с распростертыми объятиями встречала энергетический переход. Однако вскоре выяснилось, что немецкому автомобилестроению очень трудно конкурировать с китайским в производстве электрокаров. По цене те же BYD выигрывают у немецких марок почти в два раза. А разница в качестве если и есть, то не настолько большая, чтобы этот разрыв оправдать.

В производстве традиционных автомобилей, с двигателями внутреннего сгорания, немцы имели колоссальное преимущество. Сложные ДВС было нелегко воспроизвести даже с обратным инжинирингом. В производстве электромобилей всё проще — там есть батареи, которые принципиально мало чем отличаются одна от другой. Здесь германские ноу-хау уже не могут похвастать таким уж превосходством. Тем более что и стоимость сырья для немцев тоже растёт по сравнению с их конкурентами, да и с качеством всё не так однозначно.

Уже в этом году прибыли всех крупнейших автоконцернов обрушились. К примеру, Mercedes стал зарабатывать на 54% меньше, а прибыль BMW рухнула и вовсе на 84%. Компании объявляют о массовых сокращениях. Всего автомобильная индустрия страны может потерять до 200 тысяч рабочих мест. И это в основной своей массе высококвалифицированные, высокооплачиваемые рабочие места. Сотрудникам, как правило сильно специализированным, будет сложно найти новую работу, а с зарплатой не меньше прежней — вдвойне.

Но и это еще не всё: согласно августовским данным Торгово-промышленной палаты ФРГ, из-за энергетического кризиса, вызванного санкциями против Москвы, 51% крупных компаний планирует уйти из страны. Ключевое влияние на это решение оказали высокие цены на энергоносители и чрезмерная бюрократизация в Германии.

В 2025 году ситуация может ухудшиться еще больше из-за политики Дональда Трампа, который обещал ввести импортные пошлины на всю продукцию из всех стран-контрагентов. Американский рынок для германской промышленности главный, и потеря даже его четверти может стать для компаний из ФРГ смертным приговором.

До этого Германия испортила отношения с Россией, в результате чего поставки немецкой продукции к нам также уменьшились. Сейчас они в значительной степени идут через третьи страны, но это не компенсирует потерь в полной мере. Затем начались осложнения с Китаем, когда Германия, не имеющая на данный момент сколько-нибудь самостоятельной внешней экономической политики, была втянута в орбиту американской торговой войны. По сути, получается, что все три главных контрагента ФРГ за пределами ЕС оказываются недружественны Берлину. И это наслаивается на ситуацию, когда германская экономика уже почти два года находится в состоянии рецессии, пусть пока и неглубокой.

25 лет назад Германия также считалась «больным человеком Европы» после многих лет слабого роста. Выход из положения был найден Герхардом Шрёдером и обеспечен сотрудничеством с Россией. Помогло, конечно, и внедрение евро, который был достаточно слабым, чтобы обеспечить германским экспортёрам конкурентные преимущества. Что им поможет сейчас, совершенно непонятно: надеяться можно только на чудо в виде восстановления российско-германского партнёрства. Но пока, учитывая политическую конъюнктуру, об этом остается только мечтать.