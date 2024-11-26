Может ли Украина получить ядерное оружие? Пусть безумная идея — не решайте сгоряча, как пел Высоцкий. На днях в New York Times вышла статья «Трамп обещает остановить военные действия, оставляя Украине небогатый выбор» — обычный текст, констатирующий, что Украина теряет территории и «судорожные решения Байдена о поставках Киеву оружия, которое тот просит уже давно, вряд ли существенно изменят ситуацию на поле боя». Банальность? Да — если бы не один пассаж почти в конце текста:

ИА Регнум

«Золотой стандарт гарантий безопасности — это желание Киева получить приглашение к вступлению в НАТО. Но при Байдене Украина такое приглашение не получит, да и при Трампе это весьма маловероятно.

Поэтому американские и европейские руководители говорят о сдерживании и устрашении как о возможной гарантии безопасности для Украины. Прежде всего, это создание арсенала неядерных вооружений в достаточном количестве, чтобы нанести мощный удар по России, если она нарушит условия прекращения огня.

Некоторые чиновники даже говорят, что Байден может вернуть на Украину ядерное оружие, которое было вывезено оттуда после распада Советского Союза. Это будет колоссальное средство сдерживания и устрашения. Но пойти на такой шаг будет сложно, и он будет иметь серьезные последствия»

Сам факт обсуждения вопроса о передаче Штатами Украине атомной бомбы кажется безумием, и упоминание «серьезных последствий» не сильно снижает его градус. Неудивительно, что на публикацию среагировал Дмитрий Медведев, написавший, что сама мысль передать ядерное оружие стране, которая воюет с крупнейшей ядерной державой, настолько абсурдна, что вызывает подозрение о наличии параноидального психоза у Байдена и тех, кто рассуждает об этом. Экс-президент предупредил:

«И всё же приходится комментировать бред: 1) сама угроза передачи ЯО киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией; 2) фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания. Последствия очевидны».

Но возможна ли в принципе такая передача? И кто и зачем ее обсуждает?

Некоторые самые оторванные трамписты, как конгрессмен Грин, уже предположили, что уходящая администрация «пытается развязать ядерную войну и использовать ее как причину, чтобы остановить передачу власти Трампу». Конечно, это не так. Но кто-то ведь раскручивает тему ядерной Украины.

И понятно кто — руководство самой «незалежной». Зеленский и раньше играл в ядерку, и не только в середине февраля 2022-го. Периодически появляются вбросы о наличии у Украины потенциальных возможностей для производства атомной бомбы — хотя бы «грязной».

В Киеве постоянно сетуют на то, что после распада СССР их лишили ядерного оружия, а данные в обмен на это гарантии безопасности (так называемый Будапештский меморандум 1994 года) не сработали. Была бы у нас атомная бомба, Россия бы никогда на нас не напала — уверены в Киеве.

Однако у Украины никогда не было ядерного оружия: всё оно принадлежало СССР, наследником и правопреемником которого стала Россия. Мечты об атомной бомбе как средстве гарантии безопасности поэтому не имеют никакого отношения к прошлому, а связаны исключительно с будущим. То есть бомба нужна для обеспечения ухода на Запад.

Но сделать ее самим не получится — такова реальность — и значит, ее должен передать Киеву Запад. Вот такая логика. И можно предположить, какие аргументы приводят киевские руководители американцам.

Мы проигрываем на поле боя, и наше поражение для вас категорически неприемлемо. Остановить русских можно только одним способом — ядерной эскалацией. То есть мы провоцируем их на удар по Украине атомным оружием, и в ответ вы наносите удар по ним своим.

Но тогда более чем вероятен ответный удар России уже по Западу, то есть полноценная ядерная война. Оно вам надо? Конечно, нет, поэтому куда проще и правильнее передать нам ядерное оружие, чтобы Россия знала, что у нас есть чем ответить на ее ядерный удар.

Подобная аргументация и могла привести к тому, что какие-то чиновники в администрации Байдена на полном серьезе обсуждали вариант с «возвращением на Украину ядерного оружия». Безумность киевского предложения дополняется безумностью самого факта его рассмотрения в Вашингтоне. Но представить себе реальную передачу Киеву атомной бомбы все-таки невозможно. По одной простой причине.

Дело в том, что это оружие станет не «колоссальным средством сдерживания и устрашения», а будет рассматриваться в качестве готового к применению. Проигрывая на поле боя, киевская власть не удержится от соблазна использовать его, потому что у нее нет сдерживающих факторов.

Проиграть войну для них смерти подобно: они потеряют всё не только в случае капитуляции перед Россией, но даже в случае заключения некоего перемирия, которое будет объявлено невыгодным и позорным для Украины.

Внутренняя смута снесет их — и в лучшем случае часть нынешних правителей успеет сбежать на Запад. Поэтому они будут идти до конца и, получив «оружие судного дня», обязательно его применят.

Демонизация России и русских доведена Зеленским до запредельного уровня, поэтому он уверен, что использование Киевом атомной бомбы будет воспринято и на Украине, и на Западе как неизбежное зло, как единственный способ остановить такое «исчадие ада», как Путин. И поэтому оправдано.

Ответный удар России его не остановит, потому что, по его расчетам, следующим ходом будет подключение к ядерной дуэли Запада. То есть Москва или не станет рисковать ядерной войной с США, или же «весь мир в труху», зато в нём уже не будет Путина и России.

Подобная логика кажется невероятной, но не настолько, чтобы ее не принимали в расчет в Вашингтоне. США ни в коем случае не собираются ставить себя в зависимость от Киева, и тем более в вопросах жизни и смерти.

Тем более что сама идея устроить Путину «Карибский кризис» наоборот — тогда Москва ведь хотела не только улучшить свои позиции в ядерном противостоянии с США, но и защитить Кубу — явно нерабочая.

В 1962-м Россия в итоге вывела ракеты с Кубы, получив некое подобие гарантий безопасности для Гаваны. Но сейчас Россия не станет дожидаться размещения на Украине американского (или названного украинским) ядерного оружия, а нанесет превентивный удар.

Потому что вся операция на Украине проводится для предотвращения и недопущения интеграции этой части Русского мира в западный мир. И Москва не допустит возможности появления у Киева «ядерной дубинки».

Поэтому даже попытку поставки на Украину ядерного оружия можно назвать (приравнять) его применением против России. Может быть, именно это и устраивает отдельных безумцев в Америке, но точно не нужно двум государствам одного народа.