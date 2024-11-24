Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Самым грустным после предупредительного ракетного удара по днепропетровскому заводу «Южмаш» остается местный мэр Борис Филатов: «Днипро», по его словам, стал дважды рекордсменом. Поскольку это первый город в истории человечества, «обстрелянный межконтинентальной баллистической ракетой», и одновременно город, у которого отобрали из бюджета больше, чем у столицы.

ИА Регнум

Одно другому не мешает: пока все обсуждают, «Орешник» это был или все-таки «Кедр», денег на восстановление домов, пострадавших в результате прилета, украинское государство бывшему Днепропетровску не выделяет. Поскольку занято оно совсем другим — изображает, что никто не испугался, и, в соответствии с известным мемом, «ракет у России осталось на один-два удара».

С одной стороны, мы утрируем, но не очень. Глава ГУР Кирилл Буданов, к примеру, уверенно заявил, что Россия могла создать два «или чуть больше» опытных образца баллистической ракеты. Так он нейтрализовал сделанное ранее поспешное заявление своего зама Вадима Скибицкого о том, что у России все же может быть до десяти единиц нового оружия. А гасить волну надо было, поскольку звучали цифры «около пятидесяти», а этого хватит, чтобы накрыть не только областные центры, но и ряд районных.

Тем более что находятся правдорубы вроде химика-блогера и преподавателя Глеба Репича, который радостно сообщил в эфире столичного телеканала, что одного удара «Орешником» с ядерным зарядом достаточно, чтобы полностью уничтожить Киев и бонусом — что-нибудь из пригородов.

Так что пул лидеров общественного мнения в один голос трубит, что стало не хуже, а даже лучше, у Путина отчаяние и безысходность, «весь мир увидел его истинное лицо», но «ядерная рухлядь разваливается в воздухе», а мы тверды как никогда. Зеленский в своем регулярном вечернем обращении даже уверил общественность, что Украина уже запросила системы ПВО, способные сбивать российские ракеты средней дальности. По его словам, министр обороны Рустем Умеров уже работает с партнерами для получения новых систем ПВО: «Именно таких систем, которые способны оградить жизнь от новых рисков».

Что это за волшебная палочка — никто не знает, единственное, что Канада пообещала передать специально закупленную систему ПВО среднего радиуса NASAMS и шведы пообещали инвестиции в оружейку. Но это всё будет потом и как сработает — неизвестно. А реальным показателем настроений являются отмененные до декабря заседания Верховной рады «из-за повышенной угрозы ракетного удара».

Зеленский уже разразился по этому поводу громами и молниями в адрес дешевых паникеров.

«Когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства — все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности от разведок, именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех — от Верховной рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и общинах. Сирена звучит — идем в укрытие. Когда нет сирены — работаем и служим. В войне по-другому не бывает», — грянул он, позабыв, видимо, что в парламенте у него монобольшинство. И главам фракций решение о «выходном» пришло уже как руководство к действию, а не вопрос на рассмотрение.

Зато иностранным посольствам в Киеве никто не предъявил паникерство за то, что они позакрывались накануне грандиозного события. Тем более, как позже выяснилось, они любезно предупредили своих граждан о ракетном ударе, а украинский народ второй раз подряд за три года убедился, что, если «белые люди» бегут, надо бежать за ними.

Поскольку и в этот раз украинцев никто предупреждать не стал. После этого, как свидетельствуют источники ИА Регнум, «народ реально поднапрягся»: после красивых взрывов в Днепре даже в Киеве в школу не пошла половина детей, которых родители оставили дома. Свидетели, которые решили, что началось землетрясение, от которого в квартирах падали серванты, разгоняют через друзей-знакомых потрясение: «Южмаша» нет. Там и гореть нечему». Раньше, мол, прилетало — ну цех порушит, ну котлован. А тут просто гора щебня.

«Понятное дело, только ленивый тут не вспомнил историю с обращением Зе про шашлыки, которое он сделал сразу перед началом войны. Не паникуйте, мол, реагируйте мудро, празднуйте праздники. Для людей-то сейчас беда. То есть мамашка отставляет своего отпрыска в детском саду, а сама идет на работу, ей никто отпуск давать не собирается. Для них угрозы нет. А для депутатов — есть. Как к ним народ относится, думаю, не надо рассказывать», — делится своими наблюдениями коренной киевлянин Дмитрий.

Он уверен, что показательный удар по куполу Верховной рады во время отчета правительства вызвал бы овации и полную поддержку — не такую радостную, какая могла бы быть в 2022 году, но всё же. А так крысиная и неадекватная реакция власти на угрозу, которой реально противопоставить нечего, пошатнула и так не слишком высокое доверие к ней очень сильно.

Света нет по 6–12 часов, люди вынуждены как-то управляться с работой в сложных условиях, а в помещениях вдобавок весьма прохладно. Они боятся за детей. Поэтому, когда им натурально впаривают «перемогу», ничего, кроме острого раздражения, это не вызывает.

Наверное, совсем неслучайно ведущие СМИ опубликовали результаты опроса американской компании Gallup, согласно результатам которого больше половины украинцев (52%) считают, что Украина должна быть готова уступить часть территории в обмен на мир. Тех, кто против этого — 38%, и еще 10% не определились. А ведь и раньше 52% у того же Gallup выступали за скорейшую остановку войны и переговоры — в отличие от всепобедной украинской социологии.

Но это, понятное дело, отдельная линия американцев, занятых своими делами. А для Украины теория жизни в информационных пузырях очень хорошо видна в этих реалиях. Пузыри витают в эфирах, никогда не опускаясь на грешную землю — им и так хорошо. Граждане же между собой тихим голосом задают вопрос: почему война нужна этим, а без света сидим мы? Почему новейшие ракеты не прилетают, когда Зеленский пишет видосы из Курахово?

И если к блэкаутам все более-менее готовы — научились за всё это время и запас продуктов держать, и пауэрбанки заряжать, — то в покупку противогазов и йода уже никто не верит. Вряд ли помогут. Поэтому остаётся только черный юмор про белую простыню, в которой нужно медленно ползти в сторону кладбища. Поскольку никакие общественные настроения не переломят решимости политического режима и присосавшихся к нему активистов «стоять до победного конца».

А «оппозиция» приняла очень интересную линию: доказывать всем вокруг, что власть воюет плохо и не так, а вот при них-то завоюем как положено. Может быть, даже и ядерный статус вернем, бездарно утраченный попередниками.

Корабль Зеленского готов тонуть вместе с командой, пассажирами и крысами, это украинцы, судя по всему, осознали теперь окончательно. Только пользы от этого понимания им всё равно не прибавилось. Наверное, такая же апатия была в XVII веке, когда украинские земли пожирала Руина. Ничего, кроме бегства, этому противопоставить невозможно. А если бежать некуда — остается только сидеть и ждать, как оно будет. Извечная стратегия украинского народа, не покидающая его столетиями и во многом определившая его национальный характер.

Как-то оно будет в любом случае.