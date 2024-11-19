Мировой газовый рынок сейчас сильно политизирован. Это новое явление, которого раньше не наблюдалось. К примеру, знаменитой сделке 1970 года «Газ в обмен на трубы», которая положила начало строительству газопроводов из Западной Сибири в Западную Европу, предшествовало политическое решение, но оно было продиктовано экономико-географической необходимостью. Европейцы, и прежде всего ФРГ, получали дешёвый газ на стабильных договорных условиях на протяжении следующих 50 лет.

Иван Шилов ИА Регнум

Не в последнюю очередь именно благодаря доступным ресурсам проект Евросоюза оказался успешным, а немецкая экономика с начала XXI века демонстрировала высокие темпы роста. Отмечу, что реализации газопроводной системы СССР — Германия не помешали даже глубокие идеологические противоречия между двумя военными блоками.

Сейчас таких противоречий нет и близко. Зато геополитическое противостояние обостряется. И это, как оказалось, куда лучшая мотивация влиять на сложившийся рынок, чем идеология. Россия, обладающая крупнейшими запасами газа в мире, с начала века стала расширять своё присутствие на европейском рынке, для чего должны были быть построены три новых газопровода: два по дну Балтийского моря и один — через Чёрное. Последний проект в итоге так и не был осуществлён по сугубо политическим причинам.

В конце концов после начала СВО Европа в принципе решила отказаться от российского газа. Однако заявить об этом оказалось легче, чем сделать. Действительно, трубопроводные поставки упали до минимума за несколько десятилетий. Однако одновременно увеличился экспорт сжиженного газа из Арктики.

Что касается ставки на американский и катарский газ, то в какой-то мере заместить импорт из России удалось. Однако оплатить это пришлось обвалом промышленности. Та же Германия «избавилась от российской зависимости», просто резко снизив потребление топлива и оказавшись в рецессии. СПГ из-за океана по определению не мог стоить дешевле российского топлива, так что цены установились на новом равновесном уровне, в два с половиной — три раза больше предыдущего. Полностью перейти на сжиженный американский газ не получилось так или иначе.

Реальность такова, что борьба с изменением климата и улучшение экологических условий в целом требует замещать выбывающие мощности угольных электростанций — и возобновляемые источники с этой задачей в одиночку не справятся. Альтернатива одна — возвращение к газу. Потребление угля, кстати, не сокращается, а лишь замедляется, но даже это вкупе с ростом экономики требует колоссальных объёмов голубого топлива.

Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, спрос на природный газ в 2024 году вырастет в глобальном масштабе на 100 млрд кубометров в год. Это более 1/6 от всей добычи газа в России. Происходит это в условиях снижения спроса в Европе, то есть даже такой фактор не мешает бурному подъёму потребления. Ключевая точка роста — Восточная Азия. В Северной Америке также спрос растет благодаря дешевизне газа, добывающегося в регионе в избытке.

Более долгосрочные прогнозы однозначны: спрос будет расти на протяжении еще нескольких десятилетий вне зависимости от усилий по «озеленению» энергетики. Если потребление нефти, возможно, ещё остановится в середине следующего десятилетия, то о газе этого сказать нельзя. Возможен лишь спад в отдельных регионах. И даже, если Китай действительно, как гласят некоторые прогнозы, замедлит рост своего спроса на ресурсы из-за общего торможения экономики, эстафету подхватят другие экономики региона.

Это возвращает нас к вопросу о связях России и Евросоюза. Мировой рынок газа с ростом поставок СПГ стал более гибким и похожим на нефтяной. Тем не менее география никуда не делась. Объективно России логичнее снабжать своим газом Европу, чем Восточную Азию, — по крайней мере, если речь идёт о западносибирских месторождениях, составляющих львиную долю нашего экспортного баланса. Это и выстроенная десятилетиями инфраструктура, и просто вопрос расстояний и рельефа. Тем более для европейцев выгоднее будет покупать газ из России, чем откуда-то ещё (за вычетом совсем уж близлежащих стран вроде Алжира).

Сейчас получается так, что газовая торговля ведётся не по самым удобным направлениям, что, кстати, повышает и без того значительные в сравнении с прошлым десятилетием цены. Такой расклад может существовать какое-то время, вполне возможно, значительное. Однако в будущем политизация рынка всё равно уйдет — на длинной дистанции такие базовые вещи, как экономика и география, так или иначе торжествуют. Что, кстати, и доказало строительство советских газопроводов в Европу 50 лет назад. Для России же существующий кризис в отношениях с основным потребителем является хорошей возможностью завершить дело многих десятилетий — газификацию страны, что сделает жизнь проще и удобнее для миллионов людей.