Киевлянин, долгое время трудился в медиа и политике, любил путешествовать и помогать людям. Категорически не принял Майдан, войну против Донбасса и честно всех предупреждал, что закончится это разрушением страны. Всегда всерьез воспринимал угрозы западноукраинских националистов и считаю их главными виновниками всего, что случилось с Украиной. То, во что они превратили страну, больше не может быть моей Родиной, это имя присвоила себе кучка уляпанных кровью мерзавцев. Поэтому в «европейской стране» связанным со мной людям грозит большая опасность. Вот причина того, что об Украине я пишу не под своим именем. Но с надеждой, что однажды она снова станет пригодной для жизни, созидательной работы и творчества. А имя партизанского командира и поэта Дениса Давыдова напоминает о том, что бороться за свою правду нужно вдохновенно - и обязательно победишь.

Поговаривают, когда в 2019 году жители киевского района Оболонь стояли перед выбором, быть Марьяне Безуглой их районным терапевтом или народным депутатом, они выбрали меньшее из зол. С тех пор неутомимая Марьяна регулярно радует миллионы читателей из разных стран своими заявлениями из зала парламента о том, какие дураки засели в Генштабе ВСУ, какие «совки» все генералы, и каким бездарем является лично нынешний главком Сырский, отвергнувший её любовь.

ИА Регнум

Для бывшего кавалера девушка даже придумала обидное прозвище «российский сыр», толсто намекая на владимирское происхождение Александра Станиславовича. Но поскольку все знают, что хамит она не сама по себе, а выполняет просьбы руководства, которому нужно держать военных на коротком поводке, безропотно сносят все унижения. Когда-никогда прорвет отдельных товарищей от возмущения, но вспышка быстро гаснет.

Но, привыкнув к безнаказанности, она совершила роковую ошибку.

В хоре голосов, проклинающих Безуглую её единомышленников за их дурацкие инициативы, внезапно прозвучал пример другой известной дамы, экс-нардепа и ни дня не летавшей «легендарной летчицы» Надежды Савченко, которая постоянно сидела в студиях ток-шоу и пропала из эфира в 2022 году. Смотрите, мол, тоже офицер, как и Безуглая, но не на диване, а на передовой, командует ротой огневой поддержки в 112 бригаде ТрО. А ее сестра Вера в том же батальоне служит в саперном взводе.

И тут Марьяна то ли автоматически, то ли (как говорят злые языки) по просьбе старших товарищей умелым движением руки вылила ушат дерьма на бывшую коллегу. Обвинила её в обвале фронта в Очеретино, и призвала СБУ расследовать ее деятельность.

«Именно ее самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения повлек за собой «эффект домино» прорыва в Очеретино, что запустило каскадные процессы формирования наступления россиян на Покровск»,— написала Безуглая.

Надя, известная своей прямолинейностью, за словом в карман не полезла, и тоже настучала в СБУ, призвав проверить деятельность энергичной девушки на предмет госизмены и разглашения государственной тайны.

Как заявляет Савченко, нардеп Марьяна последние два года войны в своих соцсетях, имея доступ к гостайне,«систематически излагает (публикует) свои сообщения относительно обороноспособности Вооруженных сил Украины; о состоянии укомплектованности, обеспечения, системы построенных оборонных укреплений, или об их отсутствии на конкретных направлениях обороны, пребывания руководства ВСУ на позициях, структуре принятия управленческих решений в ВСУ, составе офицеров Генштаба, излагает другие данные, которые стали ей известны при обсуждениях в кругах лиц с высоким допуском к государственной тайне».

Соцсети Марьяна Безуглая

Чем наносит ущерб территориальной целостности и независимости страны. В частности, Безуглой предъявлен слив информации о неготовности оборонительных сооружений под Харьковом и на других направлениях, а также о переводе 72-й бригады ВСУ из Угледара.

Теперь СБУ имеет на руках два серьезных доноса от двух известных женщин, каждая из которых — образцовый патриот и звезда социальных сетей. Общество застыло в предвкушении баттла пауков: чья возьмет?

И вот тут начинается самое интересное.

Во-первых, Марьяне давно уже предъявляют агентурную работу, и на широко известном сайте «Миротворец» на неё имеется немаленькое досье. Она обвиняется в работе на Россию с целью дискредитации высшего командного состава ВСУ, деморализации личного состава и снижении уровня доверия граждан Украины к своим вооруженным силам. То есть, не патриотка, а хорошо замаскированный враг.

Во-вторых, Савченко, вернувшаяся из российского плена и одаренная званием Героя Украины, быстро ввергла в шок всех своих почитателей радикальными суждениями поперек официальной пропаганды. В то время генеральный прокурор Украины Юрий Луценко (сам бывший социалист и сын пламенного коммуниста-функционера) даже особо отметил, что Наденька «является инструментом для разрушения страны», который использует Москва.

Ее обвинили в участии в преступном сообществе, замышлявшем, по версии следствия, расстрел Верховной Рады из тяжелых минометов, установленных на барже — проплывая мимо по Днепру. С последующим госпереворотом, поскольку за время пребывания в РФ она была завербована и работала на российские спецслужбы.

Таким образом, сомнений почти нет: обе девушки являются кремлевскими «консервами» и пашут на победу России. Кто из них победит в конкурсе доносов не так уж и важно: дело-то одно делают. Просто иногда бывают несдержаны, тоже понимать надо — ответственность большая. А СБУ наводнено агентами Кремля, и они уж как-то разберутся с ситуацией.

Если же отступить на полшага назад, то увеличившийся угол зрения открывает нам прекрасную картину: агентов Кремля на Украине — толпы, их выявляют чуть ли не ежедневно. Буквально только что вручено подозрение в госизмене нардепу Евгению Шевченко — работал в интересах России. Из Лукьяновского СИЗО ему передаёт приветы нардеп Александр Дубинский — тоже расшатывал и дискредитировал по заданию Москвы, и это только парочка примеров.

Агенты Кремля постоянно чем-то недовольны, они лезут с критикой и какими-то предложениями, требуют справедливости и ответов на неудобные вопросы. Из-за них то тут, то там рушится фронт. Они снимают работу людоловов из ТЦК и передают российской пропаганде. Воруют и продают оружие, предназначенное для перемоги. Поставляют ВСУ некачественное обмундирование и снаряжение. Планируют и проводят совершенно дурацкие войсковые операции, стоящие многих жертв — и тут есть ряд серьезных вопросов к «российскому сыру» на посту главкома.

Да что там говорить, если даже в команде Трампа агенты Кремля, о которых сообщает тот же сайт «Миротворец». Его самого-то оттуда только-только убрали.

То есть, Россия постоянно борется сама с собой и происходящее, таким образом, является её чисто внутренним делом. Просто по старинной российской традиции всё слишком запутанно и требует наведения порядка. А у ярчайшего представителя украинского литературного андеграунда семидесятых годов Григория Чубая в поэме «Вертеп» 1968 года есть пророческие слова для наших дней: «И столько врагов было у народа, что и весь народ был врагом себе!»