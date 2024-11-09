Владимир Путин воспользовался выступлением в «Валдайском клубе» для того, чтобы поздравить Дональда Трампа с победой. Публичное поздравление не отменяет личного, но является даже более значимым. Тем более, когда ему предшествует такая характеристика победителя, пережившего покушение:

ИА Регнум

«Он мужественный человек оказался. И дело не только в поднятой руке и призыве бороться за свои идеалы. Человек проявляет себя в экстраординарных условиях. Вот здесь человек проявляет себя. И он проявил себя, на мой взгляд, правильным образом, мужественно, как мужчина»

Путин также назвал «как минимум заслуживающими внимания» заявления Трампа «по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса» (то есть слова о намерении покончить с войной за 24 часа) — и заметил, что не хочет комментировать некоторые его высказывания в ходе избирательной кампании (понятно что речь идет о якобы высказанной в одном из разговоров с Путиным угрозе «разбомбить Кремль»): «Я думаю, это было сказано сознательно в борьбе за голоса избирателей»

При этом Путин не стал давать прогнозов о том, каким будет новое президентство Трампа, но сделал очень важное замечание: «В первой его итерации на посту президента такое впечатление, что его затравили со всех сторон, он боялся шаг вправо-влево сделать, лишнее слово сказать»

Тут Путин не открыл Америку, но публично сказал то, что было на самом деле. И что сейчас еще важнее — именно так все и воспринимает сам Трамп. То есть Путин одновременно и похвалил его как мужественного человека (и это без всякой натяжки так), и косвенно высказал надежду на то, что теперь Трампу будет проще проводить собственную политику, тем более что для него это последний президентский срок.

Но одновременно Путин совершенно искренне признал, что готов ко всему: «Я не знаю, что сейчас будет происходить, понятия не имею… Что он будет делать — это его вопрос».

Со своей стороны, президент России открыт к переговорам: «Я не считаю зазорным и со своей стороны ему позвонить. Просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого-то этапа, чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну, не хотят — и не надо. Мы, как видите, живы-здоровы, развиваемся, идем вперед. Если кто-то из них захочет возобновить контакт, я всегда говорил и хочу еще раз сказать — мы ничего против не имеем, пожалуйста, будем контакты возобновлять и вести дискуссии»

А на прямой вопрос о его реакции в том случае, если еще до инаугурации Трамп позвонит и предложит встретиться, Путин заявил, что готов к разговору с новым американским президентом. Да и вообще, «мы с США отношения не портили».

«Мы не способствуем тому, чтобы на близких к ним территориях разжигался вооруженный конфликт. И на практике никогда себе этого не позволяли. Надеюсь, и они поймут, что лучше этого не делать, чтобы не создавать между нами никаких конфликтов… Я очень рассчитываю на то, что наши отношения с США будут восстановлены. Мы к этому открыты»

Как можно оценить подобное послание Путина Трампу?

Есть личный аспект их отношений, и ему уже восемь лет. Хотя они мало встречались друг с другом, вокруг их личных отношений на Западе возникла целая мифология. Согласно ей, у Путина есть компромат на Трампа, Дональд восхищается Владимиром и даже смотрит на него как на образец для подражания, а полковник КГБ ловко манипулирует миллиардером.

Все это очень хорошо продается западной публике, но в реальности личные отношения двух президентов играют глубоко второстепенную роль. Симпатия между ними действительно существует, но объединяет их гораздо более серьезная вещь: они оба заинтересованы в изменении существующего миропорядка, и им обоим это нужно для укрепления их собственных стран.

И так получилось, что на этом пути у них общий противник — нынешние американские (англосаксонские, глобалистские) элиты. И борьба с ними действительно может сплотить двух лидеров.

Речь не идет о том, что Трамп бьет по «вашингтонскому болоту» изнутри Америки, пока Путин противостоит атлантизму на мировой арене — мир гораздо сложнее. Трамп действительно хочет изменить Америку, и для этого ему нужно изменить ее геополитику, ее внешнюю политику, ее глобалистскую идеологию.

Трамп хочет перераспределить ресурсы, переделать США из инструмента в руках глобалистов в самостоятельную мировую державу номер один. Он хочет обеспечить США единство и мировое лидерство на несколько десятилетий вперед вместо того, чтобы продолжать повышать ставки на уже проигравшую концепцию глобального доминирования Запада.

Поэтому Трамп готов к самым неожиданным ходам на международной арене, но не может просто так изменить сложившуюся сейчас на мировой шахматной доске комбинацию. То есть ее изменения будут происходить в соответствии с дальнейшим ходом игры — Трамп не может опрокинуть доску или начать партию с нуля. Он продолжит с той позиции, на которой ему достанется право хода.

Это касается и отношений внутри Запада, и Ближнего Востока, и противостояния с Китаем, и Украины с Россией. Нас, естественно, больше всего волнует последний аспект, но он не существует отдельно от остальных.

Отношения с Россией не могут вернутся ни в 2017-й, ни в 1972-й год. Более того, они вообще не могут быть нормализованы в обозримой перспективе и не потому, что упираются в борьбу за Украину. Идет перестройка всего миропорядка, в ходе которой интересы России по большинству измерений и направлений противоречат интересам гегемонистки настроенных США. Конечно, до тех пор, пока в них не победит изоляционизм, но даже в идеальном случае на это уйдет куда больше времени, чем есть у Трампа.

Попытка тактического замирения, временного ослабления напряженности теоретически возможна, но тут все упирается в Украину. Трамп не может ни сдать ее, ни создать благоприятные условия для ее победы.

Под украинской победой надо понимать не бред про границы 1991-го или 2022-го года, а фиксацию на нынешней линии боевого соприкосновения (точнее той, которая сложится на момент переговоров). Это сейчас кажется идеальным вариантом для Трампа вкупе с дальнейшим перекладыванием ответственности за Украину на Евросоюз.

Но подобный исход невозможен, и не потому, что Трамп не сумеет склонить к нему Зеленского, дальнейшая судьба которого его не волнует. А потому, что на «корейскую ничью» не согласится Путин: России не нужна пауза в борьбе за Украину, не нужны временные гарантии ее неприятия в НАТО. России нужен полноценный отказ Запада от Украины, который будет возможен только после военного поражения Киева.

Готов ли к этому Трамп? Даже если он лично (и его вице-президент Вэнс) склонятся к тому, чтобы «отдать Украину России» (а именно так это будет расценено на Западе), сделать это у них не получится.

Изначально Трамп будет делать ставку на блеф — попытку продавить Путина угрозой резко нарастить поставки оружия Киеву и еще сильнее ужесточить санкции против России в том случае, если Москва не согласится на переговоры о перемирии. Путин не играет в покер, но блеф Трампа легко распознает: непредсказуемая эскалация конфликта тому не нужна, а новые санкции мало что могут добавить к режиму давления на Россию.

Даже если бы Трамп пригрозил отправкой войск НАТО, Путин бы не поверил. Никто в Европе не готов умирать за Украину, а отправка американских войск невозможна для самого Трампа.

Сказанное выше не значит, что отношения двух президентов будут поставлены на паузу или выльются в ссору. Нет — они встретятся (уже после инаугурации) и поговорят. Для Путина выгодно поддерживать у Трампа иллюзию того, что по Украине можно договориться на условиях сохранения хотя бы части ее (большей) в западной сфере влияния.

Это время Россия будет использовать для наступления на фронте, а на Украине и в Европе сама готовность Трампа к переговорам вызовет разброд и шатания. Россия не вырвет Украину из рук Запада в следующем году, но существенно продвинется в этом направлении.

А диалог Путина с Трампом в любом случае продолжится, причем по самым разным темам. И скорее рано, чем поздно, Трамп поймет, что Украину все равно придется вывести за скобки этого диалога, превратив из предмета спора между Россией и Западом во внутреннее дело русских. Каковым она всегда и являлась.