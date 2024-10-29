Владимирская область первой в России запретила носить в школах хиджабы — новость об этом бурно обсуждается последние дни, причем именно в такой подаче. Кто-то горячо поддерживает — мол, давно пора, кто-то столь же горячо осуждает, называя это ущемлением прав мусульман.

ИА Регнум

При этом сам по себе приказ областного министерства образования не содержит никакой дискриминации приверженцев конкретной религии. Речь идет о запрете любой одежды, демонстрирующей религиозную принадлежность учащихся. То есть нательный крест поверх одежды или иудейская кипа тоже попадают под ограничения. Более того, светский характер школы сам по себе подразумевает отсутствие религиозных атрибутов одежды. Тогда о чём спор?

Спор действительно идет только о мусульманах, потому что все понимают, с чем связан и приказ владимирских властей, и реакция на него. Буддистов во Владимирской области мало, и они не ходят на уроки в оранжевых монашеских одеждах, иудеев тоже немного, и кипу в школу они не надевают. Более 90 процентов — русские (плюс украинцы), и большинство из них православные.

Не будем высчитывать, сколько из них воцерковленных и соблюдающих посты (понятно, что явное меньшинство), но в любом случае они считают себя православными и это как минимум нужно уважать не только властям, но и представителям других конфессий.

И в первую очередь мусульманам, которые во Владимирской области, как и в большей части России в целом, являются самым крупным, самым быстрорастущим и самым заметным религиозным меньшинством.

Россия — не чужая страна для мусульман, более того, для многих из мусульманских народов она является родным домом — в первую очередь в Поволжье и на Кавказе. Но когда речь заходит о хиджабах во владимирских школах, мы понимаем, о ком идет речь — в первую очередь о детях эмигрантов из Средней Азии (в основном уже получивших российское гражданство). Подъем исламской идентичности характерен в первую очередь для них, и поэтому вопрос о хиджабах, по сути, является продолжением темы миграции, легальной и нелегальной.

Русские недовольны нашествием мигрантов — это абсолютная данность. Кто-то вообще считает, что власть и собственность имущие проводят программу «замещающей миграции», то есть банально заселяют пустеющие русские пространства мусульманской рабочей силой. Это, конечно, не так (то есть нет сознательной политики замещения), но в постсоветский период неславянская миграция из отделившихся частей империи — в первую очередь из Средней Азии, а также из Закавказья — действительно стала одной из самых болезненных и тревожных проблем России.

В последнее время наконец-то стали приниматься действительно решительные меры по ее ограничению (хотя тут помогло и падение ее уровня из-за СВО и санкций), по наведению порядка в учете и контроле гастарбайтеров. Однако фарш не провернуть назад — миллионы мигрантов уже стали гражданами России. И большую часть их просто невозможно ассимилировать, они приносят в нашу жизнь свой уклад, свои обычаи, свою веру.

Естественно, что это вызывает недовольство коренного русского населения — даже если бы все мигранты были законопослушны, вежливы и с уважением относились к местному укладу, появление «чужого» вызывало бы напряжение. А уж в случае явного стремления обособится, жить своим укладом и смотреть на местных исключительно как на источник заработка, в том числе и не всегда законного — тем более.

Это напряжение нужно не просто учитывать — его непременно нужно уменьшать. Не указывать русским на то, что они обязаны считаться с обычаями приехавших к ним мигрантов. А мигрантам — подлаживаться, подстраиваться под нравы и обычаи принявшей тебя земли. Естественно, под лучшие, а не под худшие.

Русские никому не запрещают соблюдать веру предков, но не нужно объяснять русским, как должны выглядеть их школы. Если бы большинство русских — не только во Владимирской области, но и в стране — считало, что девочки должны ходить в школу, как в церковь, в платках, так бы и было. То есть русские установили бы такие законы — сначала явочным порядком, а потом и через принятие нормативных документов.

Но сейчас русское общество не готово — уже или еще — к демонстрации своей религиозности, в том числе и в образовательных учреждениях. Поэтому мусульманские девочки в хиджабах в школах станут демонстрацией экспансии религиозного меньшинства — причем представляющего некоренные народы России. То есть из межрелигиозной проблема станет еще и межнациональной, а проще говоря — проблемой отношений местных и мигрантов.

Русские не хотели видеть у себя мигрантов в таком количестве, но смирились и приняли их, терпят, в крайнем случае тихо возмущаются. И если мигранты хотят жить и хоть как-то ассимилироваться в принявшей их стране, то они первые должны быть против того, чтобы одевать хиджаб на своих девочек, спешащих на уроки в школу. Потому что им нужно подчеркивать не то, что отличает их от местных, а то, что объединяет.

А попытка навязать русским еще и терпимость к хиджабам в школах может привести только к обратному результату — росту антимигрантских настроений и тому, что в итоге исламская одежда попадет под запрет уже и в общественных местах в неисламских регионах и мегаполисах. Кому это выгодно? Только не мусульманам, любящим Россию.