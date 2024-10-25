Вода, наряду с литием, может стать причиной войн в не столь отдаленном будущем. Такое заявление сделал министр обороны Италии Гвидо Крозетто по итогам встречи с коллегами из стран G7.

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Пожалуй, самое любопытное в прогнозе сеньора Крозетто — кто его сделал и при каких обстоятельствах.

Про чувствительность и даже взрывоопасность «гидрополитических» вопросов мы писали неоднократно. Но соответствующие коллизии — больная тема для стран, геополитически и геоэкономически не относящихся к тому, что принято называть Западом. И это вроде как лишний раз должно подтверждать справедливость и незыблемость теории немецко-американского социолога Карла Виттфогеля, который в нашумевшей книге «Восточный деспотизм» ввел термин «гидравлическое государство», характеризующий специфику образования и общественное устройство именно незападных автократий.

В свою очередь, родная для Крозетто Италия и большинство других участниц «Большой семёрки» — США, Великобритания, Канада, Франция и Германия — как раз и олицетворяют Запад. К нему с известными географическими и культурологическими (но не геополитическими) оговорками можно отнести Японию.

Конечно, США и Канада входят в пятерку глобальных лидеров по размеру имеющихся гидроэнергетических мощностей. Но, во-первых, остальные «топовые» места — у Китая, Бразилии и России. А, во-вторых, водные ресурсы, в отличие от лития, сложно представить в качестве катализатора масштабного вооруженного конфликта с участием стран, которые принято называть развитыми.

«У вас есть вода? Тогда мы идём к вам», — такой повод для прямой или опосредованной агрессии, инициированной блоком НАТО или какой-то страной из «Большой семерки», всё же пока выглядит слишком фантастичным.

Но в свете сказанного Крозетто логично допустить другое — на Западе уже не рассматривают «водные конфликты» как нечто абсолютно «периферийное», никоим образом не отражающееся на жизни «золотого миллиарда». Даже если вероятные войны из-за воды будут проходить достаточно далеко от границ его привычного расселения.

А отсюда следует, во-первых, негласная констатация как минимум сопоставимости с западным влияния Глобального Юга на мировой статус-кво. И во-вторых, — опять же непроизнесенное, но подразумеваемое, — признание, что «зеленая повестка» если не провалилась, то привела вовсе не к тем результатам, на которые рассчитывали её инициаторы.

Провозгласив борьбу с изменением климата, часть западных элит попыталась оставить у себя рычаги глобального контроля и отказаться от «нефтяной геополитики», чреватой в том числе и растущими военными издержками.

Однако это привело к тому, что страны, чьё развитие должна контролировать декарбонизация, стали активнее использовать «чистую» гидроэнергетику. Что, в свою очередь, повышает вероятность тех самых «войн за воду», о которых предупреждает Крозетто.

С другой стороны, на фоне конфронтации Запада с Россией ещё сложнее консолидировать мировое сообщество для реальной борьбы с выбросами парниковых газов. А отсутствие сколько-нибудь заметных улучшений ситуации с климатом неизбежно отражается на состоянии водных ресурсов планеты. Что также обостряет «гидро-политические» противоречия.

В этом смысле символично (и, возможно, неслучайно), что в «Большой семёрке», да ещё и на уровне министров обороны, решили поговорить о воде и войнах из-за неё незадолго до старта казанского саммита БРИКС.

Ранее мы неоднократно отмечали, насколько велика роль гидроэнергетики в экономике многих стран, входящих в БРИКС или стремящихся присоединиться к этой организации. Как побочный эффект — их достаточно высокий «гидроконфликтный» потенциал. Чего стоят, например, китайско-индийские разногласия по поводу строительства ГЭС и плотин на трансграничной Брахмапутре (Ярлунг Цангпо).

Как раз в Казани, на полях БРИКС, прошли первые за пять лет переговоры Си Цзиньпина и Нарендры Моди. Подробности этой встречи китайского и индийского лидеров не разглашаются. Но сложно предположить, что эти два фронтмена Глобального Юга не обсуждали в том числе и вопросы двусторонней «водяной политики».

Если это так — сеньор Гвидо Крозетто и его коллеги из G7 могут слегка успокоиться. Как минимум одну большую «войну будущего» из-за воды удалось предотвратить.

Не в последнюю очередь — благодаря России, сумевшей провести представительный международный саммит вопреки попыткам её изолировать, по иронии судьбы предпринимаемым всё той же «Большой семёркой».