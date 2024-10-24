Саммит БРИКС в Казани ещё не успел закончиться, а уже вовсю пошли рассуждения о том, что он ничего не дал, кроме пропагандистского эффекта.

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Где общее решение о начале создания единой платёжной системы для стран БРИКС, позволяющей обходить американские санкции и контроль за всеми платежами в долларах? Нет такого решения — значит саммит прошёл впустую.

Да и из уст большинства выступавших лидеров не звучали резкие обличения Запада и США, не было заявлений о необходимости ускорения процесса строительства нового постзападного миропорядка — так что значение саммита сильно преувеличено. Высокие гости, конечно, выразили России и Путину своё почтение, но лезть вместе с нами в драку с Западом не готовы.

Подобная трактовка не нова. Уже два с половиной года нам рассказывают о том, как весь мир, конечно, очень внимательно следит за противоборством России с Западом, но делать ставку на нашу победу не собирается. В том числе и потому, что мощь и влияние Запада таковы, что никто не может себе позволить игнорировать западное давление, направленное на то, чтобы изолировать и наказать Россию.

Саммит БРИКС, конечно, сделал разговоры об изоляции совсем смешными, но масштаб давления Запада на незападный мир действительно впечатляет, и он не становится меньше. Практически все страны Глобального Юга — кроме тех, кто находится в прямой конфронтации с США — вынуждены с этим в той или иной степени считаться. Это сказывается и на торговле с Россией, в том числе товарами двойного назначения.

Но осторожность незападных стран вовсе не свидетельствует о том, что они стоят над схваткой. Да, Глобальный Юг не хочет открыто бросать вызов Западу, но он также и не собирается оставлять Россию в одиночестве. Не из-за любви к нашей стране, а по абсолютно прагматическим соображениям.

Нет, это не тот прагматизм, о котором порой говорят у нас те, кто считает, что страны Глобального Юга просто пользуются нашим разрывом с Западом для получения банальной материальной выгоды.

Мы же, дескать, вынуждены продавать им энергоресурсы, зерно, удобрения со значительной скидкой. Поэтому Индии, Бразилии, ЮАР, Китаю выгодно иметь дело с воюющей Россией. А Пекину еще и на руку то, что конфликт в Европе отвлекает внимание США от Тихоокеанского региона, американцы вынуждены заниматься Украиной в ущерб Тайваню.

Так что наши партнёры по БРИКС заинтересованы не в скорейшем окончании войны, а в том, чтобы она продолжалась как можно дольше.

Подобный извращённый взгляд, конечно, допустим для раскручивания тезиса «у России нет союзников и партнёров, поэтому она обречена на поражение», но не имеет никакого отношения к реальности.

Да, наши партнёры по БРИКС (в первую очередь Китай и Индия) действительно получают определённую выгоду от покупки нефти и газа со скидкой. Но у них есть несравнимо более важный мотив для поддержки нашей страны.

Поражение России в конфликте с Западом не просто привело бы к тому, что Запад воспрял духом и решил, что кризис его глобального проекта преодолён. Оно привело бы к крушению всех надежд на мирную трансформацию существующего миропорядка, на переход к постзападному миру.

Россия бросила вызов Западу (хотя в реальности лишь с запозданием ответила на западную экспансию) и проиграла? Ну тогда остальным вообще нечего ловить — все будут построены, а в случае бунта изолированы, ослаблены и побеждены. Если уж русские, эти главные бунтари новейшей истории, не смогли, то куда уж нам рыпаться.

Понятно, что в случае поражения России Китай не пошёл бы сдаваться на милость победителя. Но даже его положение стало бы существенно более тяжёлым, и ему пришлось бы переходить от наступления к обороне. Что уж говорить о странах среднего размера, для которых ссориться с Западом стало бы просто немыслимым.

Именно поэтому весь незападный мир заинтересован в победе России. Как бы публично ни говорили о необходимости скорейшего завершения войны лидеры разных стран Глобального Юга, все они понимают, что стоит на кону.

Никто в незападном мире не верит в русскую угрозу Европе (да и в самой Европе таковых далеко не абсолютное большинство) и остальному миру. Все понимают, что это просто англосаксонская пропаганда для запугивания всех и вся.

Русские не пойдут завоёвывать Германию или Японию, а вот то, что там стоят американские войска, все хорошо помнят. Как помнят и о том, что именно Америка устроила на Ближнем Востоке — от Ирака и Афганистана до Газы (пусть и чужими руками).

Никто не хочет остаться с гегемоном один на один. И хотя советской мощи у нынешней России нет, она всё равно воспринимается как альтернативный центр.

Да, уже не сама по себе, но в связке с тем же Китаем, крупнейшей экономической державой мира. Да и не просто с Китаем, а в формате БРИКС, где представлены и Латинская Америка, и Африка, и исламский мир.

Вступление стран, представляющих последний, в БРИКС ознаменовало, кстати, важнейший этап в консолидации усилий незападного мира. К китайской, индийской, русской и латиноамериканской (в лице Бразилии) цивилизациям присоединилась двухмиллиардная мусульманская.

Для начала в лице Египта, ОАЭ, Ирана и чуть тормознувшей на пути вступления Саудовской Аравии. Но также на пути уже крупнейшая по населению страна исламского мира Индонезия, Малайзия, по-настоящему самостоятельный Алжир и даже входящая в НАТО, но играющая свою игру с Западом Турция.

БРИКС — не военный и даже не экономический блок, но это — символ консолидации незападного мира. Он пока ещё практически не создаёт структур и механизмов, альтернативных западным (называемых «международными», но созданных и контролируемых Западом). Но он показывает недовольство мирового большинства тем, что делает Запад. И одного этого уже достаточно для того, чтобы Запад был недоволен и обеспокоен.

Но при этом Запад ещё и прилагает усилия для укрепления БРИКС. Каким образом? Да хотя бы тем, что пытался изолировать Россию и всё ещё пытается её наказать, используя контролируемую им мировую финансовую систему и давление на незападные страны. И не замечая, что тем самым лишь добавляет аргументов в пользу сплочения всех не принадлежащих к «золотому миллиарду» стран.

И за будущее постепенное превращение БРИКС из незападного объединения в антизападное англосаксам нужно будет благодарить не Россию, Иран или Китай, а в первую очередь самих себя.