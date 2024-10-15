Корейская тема не отпускает Запад и Украину. Уже несколько месяцев обсуждаются поставки Пхеньяном Москве артиллерии и миллионов снарядов, а теперь речь идет уже о том, что северокорейские войска готовы принять участие в боевых действиях против Украины. Именно об этом говорят в Киеве.

ИА Регнум

В выходные Владимир Зеленский заявил, что «Северная Корея увеличивает сотрудничество с РФ. Это уже не просто о передаче оружия — КНДР практически передает свои войска России, активно включается в войну на стороне РФ. По данным ГУР, у России есть планы на осень-зиму, которые учитывают поддержку со стороны КНДР».

Потом украинская военная разведка сообщила, что три тысячи солдат Северной Кореи скоро вступят с бой с ВСУ на оккупированной российской территории под Суджей. При этом неделю назад в Киеве заявляли, что на Донбассе уже присутствуют военные инженеры из Корейской народной армии (КНА), и некоторые из них даже были убиты.

Понятно, что мы имеем дело с новой волной спекуляций на тему «корейские дивизии скоро появятся на украинском фронте». А учитывая, что в понедельник Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму подписанный в июле в Пхеньяне договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР — который предусматривает, что в случае нападения на одну из сторон другая «незамедлительно окажет ей военную и иную помощь» — момент для обсуждения выбран не случайно.

Вообще тема «корейских добровольцев на Украине» была запущена в нашем медиапространстве еще два года назад: активно обсуждалось то, что миллион корейских военных нам бы очень помог.

У КНДР действительно одна из самых крупных армий в мире — более миллиона только в сухопутных войсках, первое место в мире по количеству артиллерийских стволов и так далее.

Однако воевать за Россию Северная Корея не будет — просто потому, что включение в конфликт регулярных частей КНА (или военных, откомандированных под видом добровольцев) тут же переведет русско-украинское противостояние на другой уровень. Уровень, при котором станет возможно прямое участие в боевых действиях на Украине военных контингентов стран НАТО и их союзников.

Подобная эскалация не нужна ни КНДР, ни России. Поэтому все рассуждения на эту тему являются чистой воды спекуляцией Зеленского и западных СМИ. Зеленский уже обвинял в участии в войне на стороне России Иран (поставки оружия), а теперь переключился на КНДР. Почему?

Потому что обе эти страны максимально демонизированы Штатами. Они уже очень давно считаются частью мировой «оси зла» — в которую входил и Ирак времен Саддама Хуссейна — и главными врагами США и «угрозой всему миру».

Россия для них теперь тоже часть эти «оси», причем ведущая. Так что было бы странно, если бы Зеленский, который постоянно пугает Европу тем, что русские нападут на нее, не спекулировал бы на тему «корейского десанта».

При этом корейское присутствие на территории бывшей Украины вполне возможно в будущем — в том числе и военное. Военные строители из КНДР могут быть привлечены к восстановлению Донбасса, Херсонщины и Запорожья, но уже после того, как основные боевые действия там будут закончены. Корейцы прекрасные строители и, учитывая нехватку рабочих рук в России, их привлечение абсолютно оправдано.

Кроме спекуляций на тему корейских солдат на украинском фронте, постоянно обыгрывается и тема нового договора между Россией и КНДР. Мол, раз мы теперь военные союзники и обязаны оказывать друг другу военную помощь, это может привести к втягиванию России в большую войну на Корейском полуострове.

Причем, учитывая ядерный статус КНДР, эта война может превратится в ядерную, да еще и с участием США. То есть Россия втянется в войну с Америкой из-за амбиций и неадекватности своего соседа?

Но дело в том, что о неадекватности Кима и северокорейской угрозе говорят те, кто сам постоянно угрожает КНДР. Северная Корея не имеет желания нападать на Южную Корею или США, вся ее ракетно-ядерная программа вызвана намерением обеспечить безопасность страны и власти Трудовой партии Кореи.

После развала СССР КНДР жила в ощущении осажденной крепости — американцы сначала требовали отказа от ядерной программы и усиливали санкции, потом наказывали санкциями за ракетные и ядерные испытания. Сейчас у КНДР есть межконтинентальные ракеты и атомная бомба и отобрать их у нее невозможно.

Если бы США признали реальность и согласились со снятием санкций, вся проблема «корейской угрозы» была бы снята. Но Америке это просто не нужно, потому что раньше «корейская ядерная проблема» была удобным инструментом для давления на Китай и приручения Южной Кореи и Японии.

Конечно, с заключением договора с Россией КНДР стала чувствовать себя уверенней. Но вместо экспансии на Юг она сейчас занимается ровно противоположным. Отворачивается и огораживается от Южной Кореи, отказываясь от десятилетиями существовавшего тезиса о стремлении к «мирному воссоединению».

В прошлом году Ким впервые употребил в отношении соседа официальное название «Республика Корея», в январе этого года была демонтирована Арка воссоединения (как символ стремления к единству разделенного народа). А на днях северокорейцы разрушили железнодорожные и автомобильную подъезды, которые вели к границе с южанами.

Так что война на Корейском полуострове может начаться только в одном случае — если в Белом доме в Сеуле или Вашингтоне поселится сумасшедший, который поверит в пропаганду о «агрессивном Киме» и решит нанести «превентивный удар» по Пхеньяну.

Тогда действительно северокорейцы ответят, причем всеми имеющимися у них видами вооружений, включая ядерное. Слова Путина о том, что «зачем нам мир, в котором не будет России» применимы к КНДР на сто процентов.

И, кстати, предлагаемый многими для разрешения русско-украинского конфликта «корейский вариант» (в качестве своеобразного вечного перемирия без мира и даже признания границ друг друга) не только абсолютно неприемлем для России, но и совершенно невозможен.

Неприемлем потому, что разделение исторической России на два государств, одно из которых принадлежит к чужому, даже враждебному для нас миру, является как раз тем, что мы и предотвращаем военным путем.

Запад сотни лет пытался убрать Россию из Европы, вытеснить нас на восток, отобрать у нас наши западные земли — ну или в крайнем случае просто физически уничтожить нас. Мы выстояли даже в самом тяжелом для нас ХХ веке. И не сейчас, когда закат полутысячелетней гегемонии Запада виден уже невооруженным глазом, нам сдаваться под натиском Запада. Использующего к тому же нашу практически гражданскую войну.

А невозможен «корейский вариант» потому, что в 1953 году он стал следствием своеобразного равновесия военных сил между двумя блоками — западным во главе с США и советско-китайским.

На земле Кореи ведь шла американо-китайская война при поддержке СССР, которая завершилась возвращением к границам, хоть и искусственным, но существовавшим до начала войны в 1950-м.

Но для всех главных участников войны — и США, и СССР с КНР — корейская земля была хоть и важной геополитически, но все-таки чужой. Поэтому восстановление статус-кво было хотя и вынужденным, но приемлемым для них шагом. Ну а сами настрадавшиеся корейцы были вынуждены смириться с этим.

В нашем же случае никакая внешняя сила не имеет права голоса при определении границ русского мира — они проходят там, где живет большой русский народ, включающий в себя и малороссов-украинцев.

Запад может еще на какое-то время ради сдерживания России оставить в своей орбите зачумленное и впадшее в прелесть многострадальное население Украины, но никакого устойчивого разделения по «корейскому варианту» ему не добиться. Россия никогда не отдаст свою часть — и никогда не откажется от нее.